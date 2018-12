Addio al vincolo dei due mandati? Anche l’ultima ipocrisia grillina è destinata a cadere

L’ultimo baluardo ideologico del Movimento 5 Stelle potrebbe cadere presto. Secondo un retroscena firmato da Ilario Lombardo su La Stampa, i vertici pentastellati stanno pensando seriamente di eliminare la regola dei due mandati in Parlamento per deputati e senatori. Il ragionamento sarebbe più o meno questo: siccome la maggior parte dei parlamentari è stata eletta nel 2013 3 poi nel 2018, l’impossibilità di essere candidati sarebbe “un limite” nel continuo braccio di ferro con la Lega. A causa, infatti, dell’irresistibile attaccamento alla poltrona dei Cinque Stelle (come di tutti gli altri deputati e senatori), la minaccia delle elezioni anticipate è un’arma solo nelle mani del Carroccio, dato che in caso di ritorno al voto la maggior parte dei grillini non potrebbe essere rieletta. E le sirene del centrodestra, per i parlamentari che rischiano di andare a casa, sono sempre più forti.

Secondo Lombardo, è lo stesso Di Maio (che, come la maggior parte dei big, sarebbe costretto a dire addio alla politica) che spinge per il superamento delle regola, considerata fino ad oggi un tabù. Il vicepremier avrebbe ottenuto già il via libera di Beppe Grillo.

Con l’eliminazione del limite dei due mandati il M5S ripeterebbe quanto già fatto qualche mese fa a livello regionale in Lazio. Al momento del voto alla mozione di sfiducia al governatore Nicola Zingaretti, a fine novembre, a soli sette mesi dalle urne, il Movimento ha garantito ai consiglieri la loro ricandidatura.