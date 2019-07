Autonomia regionale, il solito caos

La legge sulle autonomie divide il governo. Sabato scorso il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, era tornato ad esprimere la propria delusione per il risultato dell’incontro a Palazzo Chigi. “L’Autonomia è una grande opportunità per tutto il Paese, da Nord a Sud – scrive su Facebook – Il premier Giuseppe Conte mi aveva rassicurato sulla volontà di arrivare a una soluzione, così non è stato. Ha scelto l’assistenzialismo, la vecchia politica, la restaurazione invece di guardare al futuro dei nostri ragazzi“.

Lo stesso giorno, all’agenzia giornalistica Adnkronos, aveva alzato ulteriormente il tiro: ”Il paese è nelle mani di cialtroni che per un pugno di voti soffocano un volano di crescita come l’Autonomia e contrabbandano il tutto come una battaglia nord contro sud”.

Tutti contro il governo

A dare manforte a Fontana, era intervenuto il governatore del Veneto Luca Zaia: “Conte ora ha davanti a sé a due alternative: o ci presenta il testo sull’autonomia differenziata o butta la spugna, ma se butta la spugna manda all’aria tutto. Io tifo perché ci sia un testo“, ma che “si tratti di autonomia vera e non di una presa in giro“.

Dal centro destra arriva anche la bordata, tramite un post su Fb, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Altro che governo del cambiamento! Dopo il no alla Gronda, il ‘ni’ alla Tav, la retromarcia su Ilva, ora si blocca anche l’Autonomia. Nonostante i cittadini lombardi e veneti abbiano votato ed espresso il proprio parere, i grillini ritengono che quel voto valga zero, visto che non coincide con le loro idee (quasi sempre sbagliate)“.

La lettera di Zaia e Fontana: non firmeremo

Ieri, i governatori di Lombardia e Veneto hanno inviato una lettera aperta al premier Giuseppe Conte Attilio Fontana e Luca Zaia in cui dichiarano: “noi non firmeremo un accordo senza qualità come quello per ora che si sta profilando. Lei si assumerà la responsabilità quindi di aver negato quanto è stato chiesto da referendum, da milioni di elettori veneti e lombardi, da risoluzioni dei consigli regionali approvati all’unanimità“.

Bonaccini: serve chiarezza

Sulla questione è in prima fila anche il dem Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna: “L’Emilia Romagna aspetta parole di chiarezza dal governo sull’autonomia: la nostra Regione non ha chiesto 1 euro in più ed è sacrosanto aiutare i territori più svantaggiati. Ma se qui, attraverso una gestione più efficiente delle risorse, riusciamo a risparmiare, allora è giusto che questi soldi siano reinvesti sul nostro territorio e usati per dare migliori servizi ai cittadini dell’Emilia-Romagna, non per altro“.

Su Facebook, scrive Bonaccini: “Già ora, ad esempio, l’Emilia-Romagna ha risparmiato 662 milioni di euro in 4 anni grazie alla centrale unica per gli acquisti della Regione. Un’esperienza virtuosa che andrebbe replicata ovunque, mentre sento troppe chiacchiere su presunte spending review (in Italia c’è chi ne parla e chi la fa: le due categorie non coincidono mai)“.

Autonomia: i nodi da sciogliere, il caos che resta

Al di là delle polemiche, la riforma dell’autonomia differenziata resta un groviglio per iter e fattibilità concreta e con la spada di Damocle sulla testa per aspetti di dubbia costituzionalità. Tre le regioni coinvolte (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), ma anche il governatore della Campania De Luca si è detto interessato, mentre quello della Sicilia Musumeci ha chiesto al premier Conte di convocare tutte le Regioni, senza distinzioni.

Tra i nodi pi discussi la scuola: l’ira dei presidenti Zaia e Fontana si è scatenata quando è stato soppresso l’articolo che prevedeva l’assunzione diretta dei docenti su base regionale, come chiede la Lega.

L’altro punto importante riguarda il fisco. L’ultimo accordo prevede che alle regioni sia ceduta una quota dell’Irpef generata dal territorio. In questo caso, c’è chi teme una ‘secessione’ di fatto, grazie a una sorta di autonomia fiscale ‘mascherata’.

In ballo ci sono pure le infrastrutture: le Regioni vorrebbero avere la gestione di aeroporti, autostrade e ferrovie, ma il ministro Danilo Toninelli, non vuole cedere.