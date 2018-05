“Basta morti sul lavoro”, i sindacati chiedono più sicurezza

Sindacati in piazza a Prato per la sicurezza. Cortei e manifestazioni sono stati organizzati anche in altre città, da Nord a Sud

Troppi morti sul lavoro. Quest’anno le celebrazioni per il Primo Maggio si sono concentrate anzitutto sugli incidenti sul lavoro, frutto – è il coro unanime dei sindacati – di troppi elementi che non vanno sul tema della prevenzione. Il drammatico conto dell’Inail è impetuoso: oltre tre morti al giorno nel 2017. Numeri dolorosi e angoscianti, che addirittura aumentano se si considerano i lavoratori in nero e le partite Iva.

Questi numeri sono le premesse numeriche per dire basta, dicono i sindacati dal corteo unitario di Prato. Cgil, Cisl e Uil fanno appello alle imprese perché investano di più e allo Stato, affinché aumenti i controlli. E rimarcano l’importanza della sicurezza: “Diventi il cuore del lavoro”, dicono, sottolineando come non possa essere messa sul piatto dei costi-benefici delle imprese visto che “è la prima forma di rispetto delle persone”.

La scelta dei sindacati di celebrare il Primo Maggio a Prato non è casuale: rappresenta un’importante e simbolica realtà industriale dove il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è fortemente sentito per drammatici accadimenti (si pensi al rogo di qualche anno fa in una fabbrica che provocò sette morti in un capannone dormitorio). Negli anni Prato ha saputo mettere in campo, più di altre città, nuove regole sulla prevenzione.

La parole di Mattarella

Un tema, quello della sicurezza, evidenziato anche dal Capo dello Stato nel suo discorso per le celebrazioni della Festa del lavoro: “La prevenzione va rafforzata con investimenti sulla sicurezza e controlli efficaci” ha detto Mattarella chiamando le istituzioni “a fare la loro parte”.

Nel corteo per i festeggiamenti del Primo Maggio era presente anche una delegazione Pd guidata dal segretario reggente Maurizio Martina. Anche per lui, chiaramente, la vera emergenza per il lavoro rimane la sicurezza: “Nell’era della digitalizzazione avanzata – sottolinea– è inaccettabile l’aumento di morti sul lavoro. 3 milioni nel mondo, oltre 220 dall’inizio dell’anno solo in Italia. Numeri dietro i quali ci sono vite spezzate, famiglie colpite, legami interrotti e, troppe volte, diritti negati”.

In mattinata è arrivato anche il messaggio del Papa che ha sottolineato quanto il lavoro sia fondamentale per la dignità della persona.

Celebriamo san Giuseppe lavoratore ricordandoci sempre che il lavoro è un elemento fondamentale per la dignità della persona. — Papa Francesco (@Pontifex_it) May 1, 2018

Gli appelli dei sindacati

Il corteo di Prato, dopo aver sfilato per le vie della città, si è fermato in piazza del Duomo dove sono intervenuti dal palco i tre leader sindacali.

“Più investimenti su sicurezza lavoro”. La segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, ha chiesto “una strategia nazionale sulla sicurezza sul lavoro per costruire un Paese migliore”. “Da questa piazza – ha sottolineato Camusso – riaffermiamo un principio che nessun profitto, nessuna pressione può mettere a repentaglio le vite di lavoratori e lavoratrici. Ad ognuno – ha proseguito – diciamo di fare la sua parte” sottolineando come priorità per il sindacato quella della contrattazione.

“Basta, non si può e non si deve morire di lavoro”, è stata la netta condanna della segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan: “Tredicimila morti sul lavoro negli ultimi dieci anni sono il tributo che abbiamo pagato e che non vogliamo pagare più”. Dal palco ha lanciato poi “un appello forte che oggi si leva da tutte le piazze italiane, dal nord al centro, al sud”. Un appello rivolto alle imprese, ma anche alle istituzioni, ha aggiunto Furlan, sostenendo che “l’Italia deve ripartire dal lavoro e dalla sua sicurezza”.

Il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo ha puntato invece il dito sui “troppi morti sul lavoro solo per il profitto”. E dal palco della manifestazione unitaria di Prato ha sottolineato: “Dobbiamo fare in modo che questo cambi, altrimenti avremo altri morti sulla coscienza. Per questo non possiamo fermarci e dobbiamo andare avanti con la nostra battaglia”. E anche lui chiede una strategia nazionale sulla sicurezza sul lavoro: “L’Italia è l’unico paese a non averla”.

La protesta dei “riders”

In questo primo maggio sono state protagoniste anche le nuove forme di lavoro, quelle delle nuove economie digitali come i fattorini che portano i prodotti delle piattaforme digitali Deliveroo, Foodora e JustEat, spesso in sella a una bicicletta senza tutele e assicurazioni contro gli infortuni. Il primo maggio, hanno sottolineato i sindacati, è dedicato anche a loro e ai loro diritti.

E nelle celebrazionei del Primo Maggio che si sono svolte a Torino, per la prima volta hanno partecipato proprio i cosiddetti riders, i fattorini che effettuano consegne a domicilio di pizze e sushi. Hanno preso parte al corteo dei precari dell’Università per sottolineare la loro diversità, con lo slogan ‘Non è un lavoretto, non è formazione, non è un’opportunità. È lavoro’.

Le manifestazioni a Milano e Torino, il concertone a Roma

Cortei sono stati organizzati anche in altre città, da Nord a Sud. Migliaia di persone, ad esempio, sono scese in strada a Milano. Il tema della sicurezza sul lavoro “è di attualità soprattutto in città e in Lombardia, dove i dati non sono virtuosi da questo punto di vista”, ha spiegato il segretario generale della Cgil di Milano, Massimo Bonini. I sindacati hanno lanciato un appello ad aziende e istituzioni a “tutelare la sicurezza” sui luoghi di lavoro. Sono stati ricordati i lavoratori morti nell’incidente della Lamina. Presenti anche i lavoratori della Fedex e Tnt: oltre 300 rischiano il licenziamento.