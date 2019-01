A volte ritornano. Berlusconi ‘riscende’ in campo: “Mi candido alle Europee”

“Ho deciso di presentarmi alle Europee per portare la mia voce in un’Europa che va cambiata: ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo” e “per fermare i comunisti”. Non è un dejavu, anche se sembra. Lo ha detto (o ridetto) Silvio Berlusconi, a margine di un comizio a Quartu Sant’Elena, in Sardagna dove si è lanciato in un pronostico: “Il centrodestra unito è vincente in Italia, è il futuro dell’Italia, dell’Europa, del mondo, con i suoi valori e le sue idealità”.

Un messaggio a Matteo Salvini per ribadire che i vecchi amici sono sempre a disposizione, perchè tanto “l’alleanza gialloverde è innaturale e non credo che riuscirà a reggere”. “Anche in Parlamento – sottolinea Berlusconi- ci sono molti fermenti venuti fuori recentemente che mi fanno pensare che questo governo non abbia ancora molto tempo per andare avanti”. Anzi arriva a definire il governo “una iattura”. Ma non è il momento di polemiche o di rotture, anzi bisogna ricostruire: “FI ha sempre ricostruito – ha aggiunto – non attacca la Lega ma le decisioni portate avanti dal Governo con il consenso della Lega che dissentono dal programma di centrodestra”.

E in effetti il bersaglio di Berlusconi è senza dubbio il Movimento 5 Stelle che il Cavaliere apostrofa con parole durissime: “Penso che ci sia bisogno di cambiare questo Governo, perché una parte, quella dei 5 Stelle, è fatta da persone che non hanno alcuna esperienza né competenza. Sono come quei signori della sinistra comunista del 1994, ma in più hanno questo grave difetto. Non vedo nessuno tra loro a cui poter consegnare la fiducia”.

Da qui la sua ridiscesa in campo che avviene, come sempre, per “senso di responsabilità”.