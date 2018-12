Damiano ritira la candidatura: “Appoggio Zingaretti”. Renzi: “Continuo a fare opposizione col Pd”

“Ho scelto di sostenere Nicola Zingaretti”. Anche Cesare Damiano si ritira dalla corsa per le primarie. L’ex ministro del Lavoro ed ex sindacalista Fiom, in un’intervista a Repubblica annuncia che appoggerà il governatore del Lazio per la sfida del Congresso Pd.

Si ritira seguendo l’esempio di Marco Minniti? “Io faccio un passo indietro di responsabilità e anche una scelta di unità. La mia area, quella dei laburisti dem, vuole mettere a disposizione della battaglia congressuale l’attenzione allo sviluppo, al lavoro, allo stato sociale, all’eguaglianza”, dice. Perché ha scelto Zingaretti? “Ho discusso con Nicola in modo approfondito e convenuto sul fatto che in questo momento sia necessaria una convergenza – risponde Damiano – Che deve mettere da parte la spinta individuale e privilegiare un lavoro di squadra. Mi convince la proposta di Zingaretti che contiene l’idea di discontinuità, la necessità di ricostruire un partito dalla fondamenta. Un partito inclusivo, aperto all’esterno”. Con i 5Stelle? “No, no, no. Basta con questa falsa polemica. Voler riconquistare i nostri elettori passati con i 5Stelle non vuol dire affatto allearsi con Di Maio. È’ esattamente il contrario”. Il Pd è nel caos, tra divisioni, resa dei conti e possibile addio di Renzi? “La mia scelta di sostenere Zingaretti significa anche battermi contro nuove lacerazioni. Indebolendo il Pd, si contribuisce a rendere ininfluente il ruolo della sinistra nel nostro paese e in Europa”, conclude.

Anche Maurizio Martina lotta per l’unità del Partito

“Le polemiche alimentate ad arte sul non fare raggiungere ai candidati il 51% sono solo dannose. A me non non interessa nulla di questo. A me interessa che le primarie siano un passo utile per l’alternativa, che tanti vadano a votare e che ci aiutino a cambiare”. Lo dichiara Maurizio Martina, candidato alla segreteria, ospite a Circo Massimo su Radio Capital. “Domani scadono i termini per presentare le firme per le candidature. Sono pronto a costruire con gli altri candidati un patto d’azione comune, un impegno per fare un bel congresso partecipato, serio e leale fra noi. C’è modo e modo di fare un congresso. Ciascuno faccia la propria parte per il bene del Pd”. “Dobbiamo cambiare il Pd, più che il lanciafiamme serve ricostruire con ago e filo – insiste Martina -. Questo è il tema del congresso che deve essere legato sempre di più al Paese. Se uno guarda a come non sono andati i salari in questi 15 anni, c’è un lavoro di ricostruzione fa fare ed è un lavoro che ci riguarda”. “Boschi presidente del Pd? Basta parlare di nomi. È la solita tattica di qualcuno che vuole solo polemiche. Non discuto di organigrammi e di congressi a tavolino. A me interessa mettere in campo un percorso di cambiamento nell’unità del partito. A me interessa portare il Pd dove non è andato in questi anni. Nei luoghi del lavoro e del disagio prima di tutto”, conclude.

L’ala renziana si riunisce per decidere

Matteo Renzi si fa da parte: non si candida, sta fuori dai giochi e sosterrà chiunque vincerà lealmente. Che cosa faranno invece i renziani? Lo si deciderà oggi a Montecitorio in una riunione definitiva. Visto i tempi strettissimi, domani si chiudono le possibilità di presentare le liste per le candidature, bisognerà decidere se presentare un proprio candidato o appoggiare uno di quelli già in corsa in maniera unitaria o ognuno liberamente. Intanto dopo il post chiarificatorio di ieri, Renzi continua a parlare dalla pagine di Vanity Fair: “Io mi sono dimesso da segretario del Pd, ho smesso di occuparmene. Sono stato il parafulmine ideale per tutti i problemi, ho smesso… Ho vinto due volte le primarie col 70% e dal giorno dopo mi hanno fatto la guerra. Questo non è il modo giusto per rispettare una comunità. Voglio fare l’opposizione a questo governo perché mi preoccupa. E per fare l’opposizione serve che tutti ci diamo una mano. Col Pd, i comitati civici, in tutti i modi”. Poi guarda al futuro e all’Eruopa: “Katharina Schulze, la trentatreenne che ha vinto in Baviera, ha un programma che in larga parte sottoscriverei domani mattina. Ma lei non è solo l’ambientalista, è un modello di partito nuovo che c’è in Europa. In Spagna lo è Ciudadanos, in Francia lo è En Marche di Macron, in Italia non c’è. Questo è il problema”.