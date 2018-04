Il risultato di questi giorni di consultazioni, incontri, telefonate, messaggi, offerte e proposte è praticamente uno, uno soltanto. La destra si è spaccata.

I primi problemi c’erano stati già con le consultazioni al Quirinale, quando il Movimento 5 stelle iniziava il pressing per formare un governo solo con la Lega e senza Berlusconi. La cosa, ovviamente, aveva irritato non poco il Cavaliere e i suoi, ma anche Matteo Salvini aveva saputo tenere il punto evidenziando come l’accordo senza Forza Italia non si potesse fare.

Ora però, dopo l’attacco di Berlusconi al Movimento 5 stelle sembra tutto più chiaro. Forza Italia e Lega (insieme alla Meloni) parlano due lingue diverse e hanno idee assolutamente sulla formazione del prossimo governo.

Il Cavaliere, arrivato in Molise, ha messo in scena il suo spettacolo, attaccando in uno stile senza precedenti i Cinquestelle: “È gente che non ha mai fatto nulla nella vita – ha detto in un comizio a Casacalenda – nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi“.

L’ex premier ha poi declinato il medesimo concetto per il capo politico dei 5 stelle: “Di Maio ha una buona parlantina, non posso negarlo, ma non ha mai combinato niente di buono per se’, per la sua famiglia, per il Paese. Non possiamo affidare l’Italia a gente come lui”.

Berlusconi è tornato alla carica, dunque, e ha ribadito la sua posizione nei confronti dei pentastellati: “Nella formazione del governo ho cercato di dare seguito a cosa voleva la Lega in modo che qualche persona competente fosse dentro una squadra di inefficienti. Ma ho verificato quanto il Movimento 5 stelle sia un partito non democratico, un pericolo per l’Italia”. Ci ho provato, ma non è stato possibile. Berlusconi, è chiaro, nonostante il suo 14% alle elezioni non può comunque ridursi a farsi di lato e appoggiare esternamente un governo formato dal suo ormai ex alleato Salvini e Di Maio. “Fratelli d’Italia e Lega – ha aggiunto Berlusconi – sono contrari ad accordi con il Partito democratico ma io non condivido questa posizione. Per sbloccare la situazione il centrodestra deve puntare ad accordi con parlamentari del gruppo misto ed anche del Pd”. Non c’è altra soluzione.

E su questa ultima affermazione Salvini è sbottato, annunciando il divorzio ormai prossimo da Berlusconi: “Aspetto rispettosamente le scelte del presidente della Repubblica dopo mi sentirò libero di mettermi direttamente a disposizione perché veti e ammiccamenti al Pd da parte di Berlusconi e Di Maio non sono rispettosi degli italiani. Piuttosto che riportare il Pd al governo faccio tre passi avanti io. Sono a disposizione direttamente e personalmente”.

“Sbaglia Berlusconi – ha insistito Salvini – quando dice che gli italiani votano male e risbaglia quando dice che si deve riportare al governo il Pd. Non è rispettoso verso gli italiani e lo fa senza la Lega”. E ancora: “Ho tenuto il centrodestra unito per due mesi e ora mi devo sentir dire che andiamo col Pd? Ma scherziamo?”.