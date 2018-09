Genova, attesa infinita per il decreto. E il Terzo Valico diventa un caso politico

Attesa infinita per il decreto Genova. “In giornata il decreto va al Quirinale, deve andare al Quirinale. E’ stato scritto tanti giorni fa ed è pronto”, ha detto Luigi Di Maio a Radio Capital alla trasmissione Circo Massimo. “E’ stata data una interpretazione che il ministero dell’Economia voleva fermarlo, in realtà entro stanotte la ragioneria dovrebbe bollinarlo”. E il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, facendosi incredibilmente interprete di quelle che saranno le decisioni del Quirinale, precisa: “Il decreto è pronto, oggi o al massimo venerdì sarà firmato al Colle”. Da giorni siamo nel caos e purtroppo, soprattutto per i cittadini genovesi, rischiamo di rimanerci ancora molto tempo.

Tanto che gli sfollati si dicono pronti a protestare se si dovessero allungare ancora i tempi. “Il mondo del lavoro, del commercio e delle professioni, del porto – ha detto il presidente del comitato degli sfollati Franco Ravera ai microfoni di Mediaset – è ferocemente arrabbiato”. “Per questo siamo pronti ad andare a protestare sotto qualche palazzo ma anche a Sant’Ilario, sotto casa di Beppe Grillo”.

Ma davanti a tutto questo, i Cinque Stelle non riescono a fermare la propaganda di cui ormai sono diventati vittime. “Il ponte – assicura Di Maio – sarà ricostruito senza dare la possibilità di dare ad Autostrade di mettere una pietra. La relazione finale degli ispettori dice che Autostrade doveva fare molte cose che non ha fatto e ci apre una prateria per revocare la concessione. In quella relazione c’è scritto che Autostrade è stata la responsabile per la distruzione del ponte”. Intanto Toninelli, nella sua solita recita al question time in Parlamento dice che “gli interessi dei cittadini valgono più degli zerovirgola”, che “il commissario deciderà chi ricostruirà il ponte”, che “tutto verrà fatto nell’intransigenza della legalità”. Le solite, vuote, frasi fatte.

Ma c’è un’altra questione ad agitare le acque nel governo. E’ quella relativa al Terzo Valico, l’infrastruttura considerata fondamentale per collegare la Liguria – e quindi il Porto di Genova – al resto del Nord Italia e all’Europa. Questione che il decreto del governo non affronterebbe, proprio in un momento in cui invece sarebbe vitale. Anche perché i lavori sono già cominciati. E invece anche questa è finita nel tritacarne della retorica dei costi-benefici, inventata dai Cinque Stelle per bloccare le grandi opere. Il governatore Toti e il sottosegretario ai Trasporti, il leghista Rixi, chiedono che si vada avanti, così come il Partito Democratico: “Adesso basta – afferma la deputata dem Raffaella Paita – Toninelli la smetta di distrarre l’opinione pubblica con i suoi selfie e i suoi post deliranti e sblocchi i fondi per il Terzo Valico, un’opera fondamentale per la Liguria e l’intero sistema Italia”.

Anche Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, si fa sentire: “Se questi fondi non verranno sbloccati, dall’inizio di ottobre i lavori purtroppo si fermeranno e di qui alla fine dell’anno qualche centinaio di lavoratori perderà il posto, senza contare le mancate assunzioni. Inoltre, come riportato questa mattina sul supplemento Edilizia e Territorio del Sole24Ore, nella bozza del decreto Genova sembrerebbero scomparsi i 790 milioni per il 6° lotto, sempre del Terzo Valico. A questo punto il rischio che si interrompa la seconda grande opera necessaria a fare in modo che Piemonte, Lombardia e Liguria diventino una delle grandi piattaforme logistiche d’Europa, é sempre più vicino.