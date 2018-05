Il gioco dell’oca di Salvini e Di Maio. Sulla pelle del Paese

Lo spettacolo che Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno offrendo all’Italia è francamente sconcertante. Il primo, ormai da due mesi, apre e chiude forni con la disinvoltura di un curatore fallimentare. Il secondo, tra un corso di ruspa e una partita a carte in spiaggia, prosegue con la sua campagna elettorale permanente come se nulla fosse. In questo “gioco dell’oca” sulla pelle del Paese, si ritorna sempre al punto di partenza. Il leader della Lega non vuole rompere l’unità del centrodestra e continua a offrire al capo politico del Movimento il pacchetto completo, Berlusconi compreso. Sa benissimo che il Carroccio – pur essendo una sorta di vincitore morale delle ultime elezioni – è pur sempre il terzo gruppo parlamentare (dopo M5s e Pd) e una alleanza a due con i grillini sarebbe decisamente sbilanciata.

Di Maio, dal canto suo, continua ad affermare che “con Berlusconi non potrà esserci mai nessun governo del cambiamento”, dimenticandosi di spiegare come invece sia possibile realizzarlo con Salvini, ma questo è evidentemente un dettaglio secondario per il leader pentastellato. Lo stesso Di Maio che si è detto dapprima contrario alle elezioni anticipate, cercando di giocarsi la carta della responsabilità, ora che i forni con Lega e Pd sembrano chiusi o in procinto di chiudersi, invoca “il voto subito”.

Salvini, dal canto suo, dice di non temere affatto il ricorso anticipato alle urne, ma continua a parlare “di un governo che duri cinque anni che parta dal centrodestra e coinvolga il M5s”, ora che “il voto in Molise e Friuli dovrebbe far abbassare le ali a chi fino ad ora ha saputo dire solo io, io, io (Di Maio, ndr)”. La risposta al veleno del capo grillino non si è fatta attendere: “Salvini ha cambiato idea per prendersi le poltrone e ora è lui a volere a tutti i costi il governo con Berlusconi, uno di quelli che ci ha regalato la legge Fornero. Alla faccia della coerenza! Non resta che tornare subito al voto. Si oppongono perché, tra prestiti e fideiussioni, magari hanno qualche problemino con i soldi. Ma l’Italia non può rimanere bloccata per i guai finanziari di un partito”.

Il leader leghista, in tutta risposta, tira avanti come se niente fosse. “Non rispondo a insulti e sciocchezze su soldi e poltrone, per noi lealtà e coerenza valgono più dei ministeri. Voglio dare un governo agli italiani, se i grillini preferiscono litigare lo faremo da soli”. Poco prima aveva detto: “Da soli non ce la facciamo, ma mi rifiuto di pensare a un governo che dipenda da 30-40-50 Scilipoti e dai loro umori diurni e notturni”. Una risposta indiretta anche a Berlusconi che invece spinge per un governo di minoranza che si cerchi di volta in volta i voti in Parlamento. Salvini però va oltre e, per bocca del fedelissimo Giancarlo Giorgetti, fa sapere che “nel caso non si trovi un’intesa bisogna mettere mano alla legge elettorale, di modo che assegni un premio di maggioranza che consenta a chi arriva primo di governare il Paese”. E tornare subito al voto.

L’unica cosa certa è che neppure le prospettiva più pessimiste della vigilia elettorale avevano previsto un caos del genere.