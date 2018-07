I giornali di oggi / Nel governo vincono i No Tav

Bloccare la Tav: è questa l’apertura di alcuni quotidiani in edicola come La Repubblica (Conte sfida la Lega: stop alla Tav. Una maxi penale da pagare alla Ue), La Stampa (Tav, Conte cede al pressing dei grillini. “Non si farà”) e Il Secolo XIX («La Tav non si farà più» Conte dà l’ok al M5S), mentre il Corriere della Sera propone in apertura un’intervista al premier Conte (Il premier: rappresento il populismo, voglio aiutare gli altri leader europei a cambiare. «Euro e Nato non si discutono»).

Altri giornali scelgono come notizia principale lo sgombero di un campo rom a Roma: è il caso del Messaggero (Rom, linea dura Salvini-Raggi. Sgombero a Roma con l’ok Ue), Libero (Evviva, Salvini caccia i rom), Il Manifesto (Disintegrati), La Verità (No, non hanno vinto i rom).

Sempre di rom si parla su altri quotidiani, ma attraverso le parole del presidente della Repubblica Mattarella sul ferimento di una bambina rom a Roma. Avvenire titola “Mattarella: l’Italia non sia Far West” e nell’occhiello spiega: Il capo dello Stato ricorda la bimba ferita nella capitale ed esorta a recuperare senso di responsabilità e a governare il linguaggio; mentre nel blocco del titolo di apertura del Dubbio si legge: Mattarella: «No barbarie, l’Italia non è il Far West». Il capo dello Stato cita Manzoni e condanna il ferimento della bimba rom.

Altri quotidiani, altre notizie. I tre quotidiani del gruppo Riffeser, Il Giorno – Il Resto del Carlino – La Nazione, aprono con le dichiarazioni del leghista ministro per la Famiglia: Coppie gay, altolà sui figli. Utero in affitto. Il ministro Fontana: «No ai riconoscimenti». Ma Di Maio dà lo stop: «La legge non si cambia».

Il Fatto Quotidiano non manca di attaccare l’ex premier Renzi (Addio all’Air Force Renzi: 150 milioni per non volare mai. II governo Conte annulla il leasing), mentre Il Giornale annuncia una nuova iniziativa politica del Cavaliere (La nuova discesa in campo. Berlusconi vara l’Altra Italia).

Il Tempo pubblica una sua inchiesta sul rischio terrorismo legato alle migrazioni (Così l’Isis arriva sui barconi. Le inchieste del Tempo Altro che sconfitto, lo Stato Islamico è vivo e vegeto. Terroristi nei Balcani e in Libia. E per venire da noi si nascondono tra i profughi). Il Gazzettino apre con l’appello del governatore del Veneto (Zaia: «Decreto dignità, si cambi». «Se passa così com’è avrà un impatto pesante»), mentre Il Mattino titola anche oggi su quello che nell’editoriale di Marilicia Salvia viene definito l’ennesimo stupro subito dalla Terra dei fuochi: “Rogo rifiuti, scontro sui veleni. Disastro a Caivano, il pasticcio dei dati Arpac sull’aria pulita. L’ok dell’agenzia, il direttore frena. L’Asl: «Chiudete i condizionatori e lavate la verdura». Almeno sei giorni per spegnere le fiamme”.

I quotidiani economici. Il Sole 24 Ore e MF- Milano Finanza aprono col crollo in borsa di Facebook. Il Sole titola: Crollo storico di Facebook, «bruciati» 120 miliardi. Pesano il caso Cambridge Analytica e le nuove impostazioni sulla privacy. Ricavi in aumento del 42% a 13,2 miliardi di dollari, sotto le attese degli analisti. Era dal 2015 che la società non tradiva le previsioni: in flessione anche gli utenti”.

“MF sceglie “Facebook brucia 120 miliardi. I conti trimestrali hanno deluso. Lo scandalo Datagate comincia a farsi sentire. Analisti preoccupati per la crescita fiacca, per il calo degli utenti in Europa e per le stime sui margini del social network”.

Italia Oggi dedica, invece, un servizio alla situazione fiscale irlandese: “L’Irlanda è il primo paradiso. Nel 2015 incamerati 106 miliardi. I clienti più importanti le multinazionali americane che beneficiano della corporate tax al 12,5% (con eventuali sconti)”.

Un altro argomento che troviamo oggi sui giornali è la malattia di Marchionne, quasi tutti i quotidiani riportano il comunicato dell’Ospedale universitario di Zurigo che, dopo giorni di silenzio, fa sapere che «il signor Sergio Marchionne era un nostro paziente. Da oltre un anno si recava a cadenza regolare presso il nostro ospedale al fine di curare una grave malattia».

Tav: Lega contro 5 Stelle

Ancora un tema importante per il Paese sul quale i due alleati di governo sono tutt’altro che d’accordo. Il richiamo in prima sulla Stampa sintetizza l’accaduto: “Il premier Giuseppe Conte cede al pressing dei grillini e annuncia lo stop alla Tav. L’Alta velocità sacrificata per far digerire agli elettori M5S il sì al Tap. Ora l’Italia rischia una multa da 2 miliardi di euro e il blocco dei fondi europei fino al 2023. Lo stop della Lega: una follia” e Ilario Lombardo, in seconda pagina, spiega cosa sta avvenendo nel partito di Casaleggio:

È una scelta quasi obbligata per il M5S che vive con disagio le proteste degli attivisti locali che fino alle elezioni del 4 marzo erano l’avanguardia territoriale dei grillini contro le grandi opere e che ora si sentono traditi, travolti dalle voci di un ripensamento nel M5S di governo. E siccome nulla succede a caso, secondo un sondaggio piovuto sul tavolo dei vertici e degli strateghi del M5S, l’Ilva, il Tav e la Tap potrebbero costare una buona fetta di consenso. Così, l’alta velocità Torino-Lione verrebbe sacrificata anche per indorare l’ok al Tap, il gasdotto che dovrebbe adagiarsi sulle spiagge pugliesi che è già costato dolenti ferite alla ministra del Sud, la grillina Barbara Lezzi per le forti contestazioni subite.

Anche dalla Val di Susa si è alzata la protesta che ha investito il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, appena ha solo accennato alla volontà di «migliorare» la Tav invece di confermare la chiusura del tunnel promesso alle valli diventate bacino di voti del M5S.

Luigi Di Maio non può permettersi di liquidare entrambe le promesse elettorali, figlie di campagne identitarie per i grillini.

La reazione leghista

Sempre sulla Stampa, Amedeo La Mattina, a pagina 3, annota che

La Lega aspetta che gli alleati 5 Stelle formalizzino la loro intenzione di bloccare la Tav per alzare il cartellino giallo e mettere davanti al loro naso pagina 50 del contratto di governo in cui della parola «chiusura» non c’è traccia. Testuale: «Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia».

Come osserva il giornalista, questo è l’ennesimo caso di scontro interno fra due alleati accomunati dallo stesso approccio rissoso e distruttivo, ma spesso divisi sul merito delle azioni da portare avanti:

È uno dei problemi che stanno venendo al pettine in questo esperimento politico gialloverde. È la fatica di mettere insieme due mentalità, due esperienze diverse: quella del Movimento 5 Stelle che in larga parte nasce nei meet-up sulle questioni ambientaliste e la leghista dei governi nazionali e regionali che considera le infrastrutture un volano dello sviluppo e della crescita economica.

Ecco come risponde il sottosegretario ai Trasporti Edoardo Rixi, leghista, ad alcune domande poste dal giornalista del Secolo XIX Simone Gallotti:

Partiamo dalla Torino-Lione. Si deve fare?

«Certo. Come Lega siamo favorevoli. Ovviamente se ci sono modifiche che consentono da poter investire in altre infrastrutture, le accogliamo volentieri».

(…)

Terzo valico: è irreversibile?

«Certo. La differenza con la Torino-Lione è che è già materialmente realizzato per buona parte. Parliamo sostanzialmente della Genova-Tortona: siamo all’80% della realizzazione…».

Farlo saltare costerebbe troppo?

«Non è solo quello. Pensi ai danni che faremmo alla portualità italiana, a quella ligure e ai mercati se non venisse realizzata l’opera».

Ma ci sarà una revisione anche del Terzo valico?

«Vogliamo valutare una riduzione dell’impatto ambientale: penso allo smaltimento dello smarino, ad esempio, e cercheremo anche di accorciare i tempi attraverso questo check dell’opera. E poi dobbiamo spingere perché Ferrovie realizzi le opere di sua competenza».

Agli italiani il no alla Tav costerà 2 miliardi di euro

Su Repubblica, ci pensa Diego Longhini a fare i conti su quanto potrebbe costare il no del governo all’accordo. Ecco un estratto dell’articolo che i lettori troveranno a pagina 3:

Fermare la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione costerebbe all’Italia circa 2 miliardi di euro. Finirla, mettendo tutti i soldi previsti dagli accordi e dai progetti, ha un “prezzo” di 3 miliardi. Già da questo confronto si comprende che la linea del Movimento 5 Stelle, «stop alla Tav», peserà sui conti del Paese.

Lo stop si porterebbe dietro altri effetti. Il blocco ai lavori ricadrebbe anche sulle altre opere che si tanno realizzando in Italia. L’Unione Europea potrebbe arrivare a punire l’Italia bloccando per 5 anni i finanziamenti a tutte le grandi opere infrastrutturali già approvate e ai c-antieri già avviati.

Già le ultime esternazioni, contraddittorie, del ministro alle Infrastrutture, il pentastellato Danilo Toninelli, hanno di fatto bloccato l’avvio di appalti per 5,2 miliardi di euro. E si dovesse arrivare allo stop dei lavori, i contratti già stipulati con le aziende che oggi operano nei cantieri della linea ferroviaria Torino-Lione andrebbero comunque onorati.

Il commento / Un paese immobile

Massimo Giannini, su Repubblica, così commenta questa nuova decisione di quello che sempre più appare come il governo del “non fare”: