I giornali di oggi / Conte, pessima la prima

Dal discorso del premier Conte alla Camera e dalle dichiarazioni dei ministri cominciano a emergere le vere intenzioni del governo e anche i dissidi che ci sono fra 5 Stelle e Lega, e i quotidiani ne danno oggi ampi resoconti: il rapporto con la Russia di Putin, il probabile no alla Tav che divide grillini e leghisti, il ‘meno tasse per i ricchi’, le risposte sul piano della sicurezza, l’attacco al magistrato anti-corruzione Raffaele Cantone, la scarsa cultura politica (si inizia subito con gaffe e incredibili smemoratezze).

Putin mon amour

“Russia, la Nato frena l’Italia” è il titolo del Corriere della Sera che nell’occhiello aggiunge “II segretario dell’Alleanza: le sanzioni restino.” Nella prima pagina della Stampa si legge: “Russia, la Nato avverte l’Italia. L’Alleanza Atlantica dopo l’apertura di Conte a Putin: le sanzioni restino. Gli Usa minacciano conseguenze”, mentre La Repubblica titola “Italia-Russia, stop della Nato”. Putin, insomma, affascina e perfino qualcosa di più, ma Federico Rampini, su Repubblica, nel commento intitolato “I doveri atlantici”, analizza i rischi di scelte azzardate in politica estera: “Si è aperta una “questione atlantica” per il neonato governo italiano. Il tema del nostro allineamento nella Nato si aggiunge agli altri fronti aperti: quello sui conti pubblici con l’Europa, quello sui migranti con paesi del Nordafrica come la Tunisia. Da Washington alle capitali europee, l’affidabilità di Roma nel quadro delle alleanze è avvolta da nuovi interrogativi. Il presidente del Consiglio ha suscitato questi dubbi quando si è detto favorevole a rivedere le sanzioni economiche contro la Russia. Gli ha risposto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: «Quelle sanzioni danno il messaggio che quanto la Russia ha fatto in Ucraina ha delle conseguenze. La Russia deve cambiare comportamento prima che le sanzioni siano rimosse». (…) Su questi temi i primi passi del governo Conte vengono osservati con molta attenzione. È significativo il giudizio contenuto in una lunga analisi del New York Times: «Dei partiti populisti e russofili sono al potere in Grecia, Ungheria, Italia, Austria. Putin vede a portata di mano il suo obiettivo di eliminare le sanzioni, senza neppure fare compromessi sull’Ucraina». In quell’elenco di paesi definiti “russofili”, l’Italia è di gran lunga il più grande e il più importante nel dispositivo Nato. (…) un’Italia filo-russa è un problema serio, un alleato da tenere sotto osservazione. Forse anche da escludere nelle consultazioni importanti”.

Flat tax, chi ci guadagna?

«Meno tasse ai ricchi? Ci guadagnano tutti» Salvini accende il caso: è il titolo della quarta pagina del Messaggero, dove Barbara Acquaviti affronta un altro dei temi che hanno infuocato la giornata di ieri: “La flat tax continua ad essere uno scoglio scivoloso per il governo giallo-verde. A scatenare una nuova polemica – questa volta con l’opposizione – sono le parole pronunciate da Matteo Salvini di prima mattina su “Radio Anch’io”. Nello spiegare i benefici di una misura che il Carroccio considera una bandiera, dice che «l’importante è che ci guadagnino tutti». (…) Per la sinistra, che sin dalla campagna elettorale denuncia come la “tassa piatta” finisca per favorire i più abbienti, di fatto penalizzando chi già guadagna meno, diventa un’occasione imperdibile per rilanciare la propria battaglia. «Finalmente hanno detto la verità. A questo serve l’annunciata rivoluzione fiscale, a far guadagnare chi è più ricco. A danno di tutti gli altri», secondo Matteo Orfini.

“Questo lo posso dire?”. Conte tra gaffe e lapsus

Il gaffeur per eccellenza è sempre stato Berlusconi, ma qui i presupposti per un sorpasso ci sono tutti. Esilarante la cronaca di Maria Teresi Meli sul Corriere della Sera, in seconda pagina: “la seconda fiducia sul governo di Giuseppe Conte va giù come un sorso d’acqua in un tifo da stadio, grandi abbracci e pacche sulle spalle. Ma gaffe, equivoci e omissis rendono il bis assai meno spavaldo dell’esordio al Senato. La partenza in diretta tv vede l’«avvocato del popolo» che si consulta con Luigi Di Maio, ignaro del fuorionda: «Questo lo posso dire?». E il capo del M5S: «No». Poi Conte si perde gli appunti, cerca sul tavolo i fogli giusti e il vicepremier lo spinge nell’arena: «Vai, te li cerco io… Hai il microfono aperto». Il secondo scivolone lo smaschera Mariastella Gelmini: «Vogliamo immaginare sia stato un lapsus legato all’emozione, ma lei non ha parlato di presunzione di innocenza, bensì di presunzione di colpevolezza». Azzurri e dem si danno di gomito, ironizzano sull’«avvocato dei cittadini» che si è mangiato un «non», trasformandoli in presunti colpevoli. Paolo Gentiloni si tiene la testa con le mani, sconsolato. E non è ancora niente. Graziano Delrio, schiacciato nella precedente legislatura dalla leadership di Matteo Renzi, tira fuori tutta la grinta che ha dentro e la riversa sul premier, reo di aver dimenticato il nome del fratello del presidente Mattarella, ucciso dalla mafia. Riavvolgiamo il nastro del film, che da ore rimbalza sul web. Ecco Conte che si dice addolorato per gli attacchi sui social «alla memoria di un congiunto» del capo dello Stato. Ecco il capogruppo dem che si alza e chiama la standing ovation in memoria del presidente della Regione Sicilia, ucciso nel 198o da Cosa nostra: «Si chiamava Piersanti! Si chiamava Piersanti!»”.