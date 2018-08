I giornali di oggi / Grandi opere, grandi tensioni

I titoli di apertura della maggior parte dei quotidiani in edicola è sull’ennesimo scontro interno alla maggioranza giallo-verde. Questa volta ad opporre Lega e 5 Stelle sono le cosiddette ‘grandi opere‘, Tav e Tap sopra tutte.

Il Corriere della Sera titola in prima pagina “Grandi opere, sale la tensione”, nell’occhiello si legge: “Il governo M5S e Lega divisi su gasdotto Tap e Tav. Fraccaro: non vanno imposti. Rixi: sì ai lavori”, mentre il sommario aggiunge: “Botta e risposta tra Salvini e la ministra Lezzi. Slittano i tagli alle pensioni d’oro”.

La stessa parola che abbiamo trovato sul Corriere, ‘tensione’, la ritroviamo su Repubblica: “Grandi opere, alta tensione. La Lega ai 5S: si faranno tutte. Sulla Tap la ministra Lezzi contro Salvini. Che insiste su Tav e progetti già avviati”.

La Stampa apre così: “Lite sulle grandi opere. E la Tav potrebbe costare oltre un miliardo in più”. Nell’occhiello presenta le due posizioni opposte interne al governo: “Salvini: le infrastrutture sono utili. La ministra Lezzi: il gasdotto no”, mentre nel sommario spiega il perché del possibile aumento: “La delibera del Cipe prevede una rivalutazione a 9,6 miliardi a causa dell’inflazione”.

Il Messaggero titola “Grandi opere, no M5S a Salvini” e nelle due righe di sommario scrive: “Il vicepremier: avanti sul gasdotto Tap. Il ministro Lezzi: al Sud servono altre infrastrutture. Scontro nel governo: poche risorse e battaglia sui temi-simbolo. Oggi il vertice decisivo sull’Ilva”.

Il Fatto Quotidiano apre con “Tap&Tav, il governo fa a botte”, concetto abbastanza chiaro, insomma, per spiegare ciò che accade nell’esecutivo. Nell’occhiello si legge “Opere inutili. Salvini insiste per farle, Lezzi (con Toninelli e Di Battista) per azzerarle” e nel sommario “La ministra del Sud: ‘Servono strade, ferrovie, scuole, ricerca e bonifiche’”.

L’apertura di Libero Quotidiano non è un propriamente un esempio di sobrietà: “Le boiate del governo grillino”. Nell’occhiello e nel sommario così si argomenta: “Le idee di M5S più spaventose di un film horror. Decreto stupidità che aumenta i disoccupati / Lotta alle grandi opere che provoca miseria / Ostilità verso i vaccini: un aiuto alla mortalità e un duro colpo alla scienza / Accantonata la teoria evoluzionistica: si nega il progresso e si favorisce la decrescita / Meno male che Salvini c’è”.

Apertura diversa per Il Giornale, tutta sulle pensioni: “Ladri di pensioni. Tira una brutta aria. Macché riforma della Fornero: restano solo i tagli agli assegni. E rischiano di sparire pure le detrazioni”, mentre nel taglio centrale troviamo il titolo sulla deroga all’obbligo di vaccinazione per i bambini: “Stop ai vaccini, Forza Italia: «È un attentato alla salute».

Anche La Gazzetta di Mezzogiorno cita nel titolo di apertura (“Governo, scontro a tutto gas”) la questione del rinvio dell’obbligo: “Caos vaccini: per la scuola può tornare l’autocertificazione”

Gli argomenti che approfondiamo sono, appunto, lo scontro sulle grandi opere e il rinvio dell’obbligo di vaccinazione, nonché l’indagine sui troll anti-Mattarella, forse giunta ad una svolta.

Lega vs 5 Stelle sulle grandi opere. Chiamparino: analisi autonoma sulla Torino-Lione

Da Repubblica, a pagina 4, a firma di Carmelo Lopapa, il punto della situazione:

La chiosa quotidiana dei Cinque stelle sta iniziando a risultare indigesta, al vicepremier Matteo Salvini. Che proprio sul terreno sensibile delle grandi opere, a cominciare dalla Tav, a questo punto si incaponisce. «Si va avanti su tutto, senza tentennamenti, è giunto il momento di guardare avanti, non indietro», dice il leader della Lega ai ministri e parlamentari che lo hanno raggiunto alla festa nazionale del partito a Milano Marittima.

Il capo del Viminale si concede con la fidanzata Elisa Isoardi un’ultima mattinata al sole della costiera romagnola dopo il comizio di sabato e prima di raggiungere in serata poi Alessandria per l’ennesimo appuntamento sul palco. «La pedemontana veneta va fatta, la pedemontana lombarda deve procedere, così Tav in Piemonte e Tap in Puglia», incalza Salvini.

(…) Sono tante e tali gli interessi divergenti appunto che si è reso necessario convocare un nuovo vertice prima della chiusura estiva per mercoledì. Salvini non nasconde le difficoltà ma prova al contempo a rassicurare la sua squadra: «Con Luigi ho un buon rapporto personale, se si supera l’ostacolo della legge di stabilità, la strada poi è in discesa e davvero il governo si consolida e dura per l’intera legislatura». Questo sempre che i 5stelle non continuino ad erigere steccati sulle grandi opere o sulla Rai, sul lavoro o sull’Ilva perché altrimenti, come racconta in queste ore uno dei leghisti più in vista, di strada «non se ne farà tanta, insieme».

Sulla Stampa, in seconda pagina, Nicola Lillo evidenzia la spaccatura in atto, fra i due “contraenti”: leghisti e pentastellati:

Prima è stato Alessandro Di Battista dal Messico a lanciare un messaggio per dire no a Tav e Tap. Ora è direttamente un ministro del governo, la Cinque Stelle Barbara Lezzi, a prendere posizione e a smarcarsi dalle parole del leader della Lega Matteo Salvini, favorevole alla grandi opere perché «i benefici sono superiori ai costi».

«Caro Matteo Salvini», scrive Lezzi su Facebook. Un messaggio diretto, che approfondisce il solco tra i due partiti di maggioranza. Il tema del contendere in questo caso è il Tap, il gasdotto che dovrebbe arrivare a Melendugno, proprio nel Salento, che ha votato in massa il M5S, e da cui viene il ministro del Sud.

Le reazioni al duello Salvini-Lezzi, le riferisce Paola Di Caro sul Corriere della Sera, a pagina 2, in particolare dando conto dei commenti nell’area del centrodestra mentre Chiamparino annuncia un’analisi autonoma della Regione Piemonte su costi-benefici della Torino-Lione:

Tra gli azzurri c’è chi spinge Salvini a fare molto di più, come la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini secondo la quale la Lega deve «affrancarsi» dalla «trazione grillina» di un governo

che «gioca con gli slogan sulla pelle degli italiani». Proprio sulla Tav Mariastella Gelmini, capogruppo alla Camera, chiede al leader leghista che «faccia sentire forte la voce del centrodestra e dei cittadini che ci hanno votato».

E se per Mara Carfagna «finalmente Salvini dice una parola chiara sulle grandi opere», un altro azzurro come Giovanni Toti avverte: «Se il governo vuole usare il deficit per finanziare la crescita, finanzi opere che restano».

Anche Giorgia Meloni attacca il M5S che «vuole bloccare la Tav e pure il gasdotto Tap, tanto a che servono sviluppo, energia e lavoro, ci daranno il reddito di cittadinanza a tutti, no?». E sulla Tav interviene il presidente del Piemonte, il pd Sergio Chiamparino, che non fidandosi dell’analisi costi-benefici per l’opera promessa da Toninelli, annuncia che la Regione ne realizzerà una sua, perché «quella governativa si annuncia già scritta, visto a quali amici del trasporto su gomma e delle autostrade è stata affidata».

Chiosa finale di Laura Cesaretti che, sulle colonne del Giornale, scrive:

Al Dibba messicano col sombrero, che vuol bloccare qualsiasi infrastruttura, replica, da sotto l’ombrellone della riviera romagnola, Matteo Salvini: altro che No-Tap e No-Tav, le grandi opere vanno fatte perché portano sviluppo. Ma la ministra Barbara Lezzi (probabilmente chiusa a casa col condizionatore a palla, nel lodevole tentativo di alzare il Pil) non ci sta: lei il gasdotto non lo vuole. Fa venire i tumori e non ci si possono «stendere sopra gli asciugamani», ha già brillantemente spiegato in tv (smentita da ogni attendibile fonte medica e scientifica, ma fa niente).

Dietro il vivace e – per ora composto scambio di opinioni traspare l’incompatibilità di fondo delle due anime della maggioranza su un tema cruciale per il governo e per il paese.

Incompatibilità tenuta a bada a colpi di rinvii e commissioni di studio, ma che prima o poi, quando si tratterà finalmente di decidere, dovrà essere affrontata.

Vaccini, attentato alla salute pubblica. E l’immunologo vicino a 5 Stelle consiglia: “Vaccinatevi”

Alla riapertura delle scuole, genitori e segreterie si troveranno di fronte al caos più totale sui vaccini. Il governo ha deciso il rinvio di un anno dell’obbligo per chi frequenta nidi e materne. In realtà i genitori dovranno comunque presentare l’autocertificazione delle avvenute vaccinazioni obbligatorie dei figli perché è molto probabile che il decreto Milleproroghe non sarà approvato in tempo per l’inizio delle scuole. E bisognerà anche stare attenti a quello che deciderà la propria Regione di residenza perché una parte, quelle governate dall’opposizione, si stanno orientando verso normative regionali.

È l’incipit dell’articolo di Flavia Amabile che troviamo sulla Stampa a pagina 4. Descrive perfettamente ciò che attende le famiglie italiane: pericoli per la salute e caos burocratico.

Sul Messaggero, a pagina 6, Marco Evangelisti, ci porta dentro le contraddizioni della nuova follia del governo Lega – 5 Stelle:

Un gruppo di Regioni è pronto a presentare ricorso alla Corte costituzionale contro una norma, inserita come emendamento al Milleproroghe, che rinvia di un anno l’obbligo della vaccinazione per entrare nelle scuole materne e nei nidi. Lo ha ribadito l’assessore alla Sanità del Piemonte, Antonio Saitta, che coordina la commissione salute nella Conferenza delle Regioni.

Ma sul tema scuola e vaccini, ciò che prevale è il caos: visto che i tempi sono stretti, si rischia di cominciare le elezioni nella confusione totale, tra autocertificazione e attesa dell’approvazione definitiva del Milleproroghe. Dopo il blitz della maggioranza gialloverde dell’altro giorno al Senato, che ha sollevato voci di dissenso anche nel Movimento 5 Stelle, vincerà l’incertezza. Nel dettaglio: la legge Lorenzin chiedeva la certificazione delle vaccinazioni ai genitori per iscrivere i bambini alla materna o al nido.

La ministra Giulia Grillo, insieme al collega della Pubblica istruzione, Marco Bussetti, è intervenuta con una circolare: l’obbligo resta, ma è sufficiente l’autocertificazione.

Venerdì nuovo giro di valzer: in Senato la maggioranza vota una norma che consente al bambino non vaccinato di andare all’asilo. Non c’è sanzione per quest’anno. Come dire: le cinture di sicurezza sono obbligatorie, ma non ti facciamo la multa.

Almeno nove Regioni di centrosinistra (Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Campania, Calabria, Lazio, Abruzzo, Toscana e Marche in primis) approveranno delle leggi regionali in senso opposto: a scuola il bimbo entra solo se è vaccinato.

A pagina 6 di Repubblica, una giornalista attenta ai temi della salute e del sociale come Maria Novella De Luca, intervista l’immunologo Guido Silvestri. Ecco cosa consiglia alle famiglie italiane:

È stato consulente dei M5S proprio sul delicatissimo tema dei vaccini. Ma adesso Guido Silvestri, immunologo di fama internazionale, professore alla Emory University di Atlanta, prende le distanze e non risparmia critiche. In nome della Scienza e dei bambini.

Professor Silvestri, cosa pensa del rinvio dell’obbligo vaccinale per essere ammessi a scuola?

«Non ha senso dal punto di vista scientifico e sanitario, manda un messaggio sbagliato ai cittadini, ed a mio avviso è anche un errore politico».

(…) Lei da medico cosa consiglia alle famiglie sui vaccini?

«Fate tutti i vaccini raccomandati nei tempi indicati, cioè i 10 della legge Lorenzin più quelli per pneumococco e meningite C. L’evidenza scientifica in questo senso non ammette repliche».

Troll, indagine a una svolta sui criminali del web

Cominciamo dai giornalisti di Repubblica, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, da cui era partito tutto, per capire a che punto siamo oggi:

Dai dati fin qui in possesso della nostra intelligence, sembra che la twitter storm #mattarelladimettiti sia stata alimentata – nella notte del 27 maggio quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, disse no a Paolo Savona come ministro dell’Economia

allontanando la prima nascita del governo Conte – da almeno 360 profili fake. Profili creati in Italia, seppur facendoli rimbalzare su piattaforme estoni. Chi aveva interesse e il know how per farlo? Una traccia esiste. E la Polizia postale, che depositerà una informativa alla Procura di Roma nei prossimi giorni come chiesto loro dal procuratore Giuseppe Pignatone, la sta battendo. Certo a muovere le fila è stato chi aveva interesse a creare instabilità attorno al presidente Mattarella nella notte in cui l’attuale vice premier Luigi Di Maio e alti esponenti del Movimento 5 Stelle intervennero in televisione (durante Che tempo che Fa) e sul palco di Fiumicino, in un comizio per le amministrative, gridando all’impeachment. Ma non è detto che i responsabili siano direttamente legati alla politica. «Qualcosa di simile accadde anche a me e Unicef sul tema dello ius soli» ha scritto ieri su twitter il portavoce di Unicef Andrea lacomini. Migranti, terrorismo sono i temi cari alla propaganda populista che arriva dalla Russia ma, al momento, sulla vicenda Mattarella sembra esclusa l’interferenza straniera.

Come funzionava il meccanismo, lo lasciamo spiegare a Valentina Errante sul Messaggero, pagina 9:

Si chiama Tor project il software gratuito che consente di creare profili restando “anonimi”. Una protezione contro l’analisi del traffico. Attraverso questo sistema, che agisce costruendo un circuito virtuale crittografato a strati, sono stati creati i profili Twitter, come “Penelope S.”, “paro1i600” “Guardians” e tanti altri che hanno moltiplicato in rete l’ipotesi di alto tradimento per Mattarella. Ma il cerchio si stringe, perché sebbene siano stati usati Ip mobili, l’individuazione dei server in Israele ed Estonia alla fine porta in Italia. Dagli accertamenti emerge che uno dei nodi Tor, che ha gestito il traffico di terzi da e per la rete, è collocato a Milano.

Centocinquanta profili anonimi. E una tecnica per forzare l’algoritmo, facendo in modo che lo stesso tweet diventasse virale. E andata così nella notte dell’attacco al Colle.

Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, a pagina 7, aggiunge altre informazioni sull’inchiesta: