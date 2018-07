I giornali di oggi / Il complotto dei numeri: il governo attacca l’Inps

L’attacco frontale dei ministri Di Maio, Tria e Salvini al presidente dell’Inps Boeri per i dati sui risultati in termini occupazionali del “decreto dignità”, costituisce l’apertura della maggior parte dei quotidiani in edicola. Altro tema che ha rilevanza sulle prime pagine è lo sbarco dei migranti in Sicilia e la loro redistribuzione nell’Unione Europea con il ‘no’ dei paesi del patto di Visegrad. Tutti i giornali, inoltre, pubblicano in prima pagina le immagini dell’esultanza dei calciatori francesi per la vittoria ai Mondiali di Russia.

Il complotto dei numeri

Come sono andate le cose sugli 8 mila posti di lavoro causati dal cosiddetto decreto dignità, lo spiega su Repubblica Valentina Conte: “Scontro senza precedenti tra ministero dell’Economia, del Lavoro e vertice Inps. Con finale choc: la richiesta di dimissioni del presidente dell’Istituto di previdenza Tito Boeri, formalizzata dal vicepremier Matteo Salvini. Causa scatenante il decreto dignità, in vigore da sabato 14 luglio e atteso per oggi alla Camera. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha preteso e ottenuto dall’omologo all’Economia Giovanni Tria di sconfessare pubblicamente Boeri, reo di aver inviato alla Ragioneria generale dello Stato – dietro precisa richiesta della stessa Ragioneria la tabellina che certifica l’effetto depressivo sull’occupazione del decreto, voluto invece da Di Maio per combattere la precarietà: 8 mila contratti a termine in meno all’anno, dal prossimo sino al 2028. Di Maio è convinto che una «manina» abbia inserito nottetempo questi dati, a sua insaputa. Boicottando così il decreto. «Il ministro dell’Economia ritiene che le stime di fonte Inps siano prive di basi scientifiche e in quanto tali discutibili», scrivono in un comunicato congiunto Di Maio e Tria. Una tesi inaudita. Che scatena la reazione altrettanto forte di Boeri. Il presidente Inps accusa il Tesoro di «negazionismo economico», rivendicando la bontà delle previsioni, persino «ottimistiche» vista l’inevitabile contrazione dei contratti dovuta all’aumento del loro costo. Seppur con «effetto trascurabile» su appena lo 0,05% dell’occupazione. «I dati non si fanno intimidire», aggiunge”.

Tutti contro tutti

Quindi, tutti contro Boeri. Ma sul Corriere della Sera, Lorenzo Salvia svela il retroscena: “Il bivio era pericoloso ma alla fine il governo ha deciso quale strada prendere per provare a smontare il caso della «manina»: scaricare il presidente dell’Inps per blindare, almeno per il momento, il Ragioniere generale dello Stato. (…) Dopo l’estate il governo dovrà presentare una legge di Bilancio che si annuncia parecchio complicata, con le pressioni sul reddito di cittadinanza, sulla Flat tax, sulla riforma delle pensioni. E l’impegno a garantire comunque la tenuta dei conti che lo stesso Tria ha già preso anche a Bruxelles. La Ragioneria ha un ruolo chiave in tutto questo: nulla arriva in Parlamento senza la sua bollinatura, cioè la verifica della correttezza delle coperture su maggiori spese e minori entrate. È una garanzia contro sbandate che sarebbero pericolose, in questo momento più che mai. Un cambio in quel ruolo chiave, a pochi mesi dalla Legge di Bilancio, sarebbe un’incognita. E l’arrivo di una figura politica potrebbe anche portare a una reazione rapida dei mercati, con tutte le conseguenze del caso. Nasce da qui la scelta di difendere Franco. Mettendo nel conto anche l’effetto collaterale, tutt’altro che trascurabile, di spingere all’angolo Boeri”.

C’è anche altro: ad esempio Annalisa Cuzzocrea su Repubblica mette in evidenza come il vero obiettivo di Di Maio sia il ministro dell’Economia Tria: “«Chi lo ha nominato questo ministro? – chiedeva ieri furente ai fedelissimi il leader M5S – chi lo ha convinto che, senza neanche un parlamentare, possa fare quello che vuole?». Il vicepremier è pronto a scaricare tutte le responsabilità sull’Inps di Tito Boeri, con il comunicato congiunto, perché si tratta della mossa più facile. (…) Ma i suoi sospetti in realtà sono ancora tutti puntati sul gabinetto di un ministro che si sta dimostrando – ai suoi occhi troppo autonomo. E con cui i contrasti, sebbene mitigati dai modi felpati di Tria, vanno dalla manovra di Bilancio alle nomine, passando per gli accordi commerciali internazionali fino appunto – alle coperture di un decreto su cui il capo politico M5S aveva puntato praticamente tutto. L’idea dei 5 stelle è quella di mettere in difficoltà il ministro a partire da oggi, quando il decreto arriverà alla Camera e dovrà essere esaminato dalle commissioni. I parlamentari del Movimento sono pronti a chiamare in audizione i funzionari dell’Economia sospettati di aver richiesto un approfondimento ulteriore all’Inps, dopo la prima verifica che il ministero del Lavoro aveva allegato al decreto e secondo cui non ci sarebbero stati aggravi di spesa. Se riuscirà a provare che la “manina” è interna al gabinetto di Tria, Di Maio potrà pretendere quello spoils system che l’inquilino di via XX settembre non ha voluto fare”.

I numeri sono numeri

Sulla Stampa, Roberto Giovannini dà conto delle ragioni e della difesa di Boeri, il presidente dell’Inps, il quale, comunque, si è detto pronto a dimettersi immediatamente: “(…) si puntualizza con determinazione che l’Inps non ha mai voluto mettere i bastoni tra le ruote o fare sgambetti a chicchessia: ha fatto esclusiva- mente valutazioni tecniche. Danno fastidio le stime che prevedono una diminuzione dei contratti a termine? Come tutte le altre stime elaborate in questi casi hanno dei margini di errore; ma sono frutto di un lavoro e di un metodo statistico economico che è quello sempre utilizzato in questi anni con tutti i governi e in tutte le materie di volta in volta affrontate. E al ministro Tria che le definisce «non valide scientificamente», dal vertice dell’Inps si invita – quasi in una polemica accademica tra professori, uno della Bocconi e uno dell’Università di Roma Tor Vergata – a motivare nel merito e puntualmente quali sarebbero mai gli errori delle stime contestate, messe a punto per il “decreto dignità”. Peraltro, si fa osservare dall’Inps, se queste elaborazioni erano tanto sbagliate, perché mai poi la Ragioneria e il Mef le hanno considerate in due occasioni valide, e alla fine addirittura ufficialmente «bollinate»?”.

Si cambiano gli uomini, perché non si è capaci di dettare gli indirizzi politici

Il Messaggero pubblica, sempre a proposito della vicenda della relazione al decreto dignità, un’intervista di Luca Cifoni a Sabino Cassese, professore di diritto amministrativo e giudice emerito della Corte Costituzionale. Secondo Cassese, “Al cambiare dei governi possono cambiare le politiche, non vanno cambiati gli uomini. La funzione pubblica, i titolari degli uffici, sono neutrali, e debbono agire secondo quanto dettano le leggi, e rispettando gli indirizzi governativi. Il fatto è che sono pochi i ministri che dettano gli indirizzi, perché non sanno farlo, preferiscono non legarsi le mani, agire di volta in volta, secondo le circostanze, dando ordini, non indirizzi”.

Sulle pagine di Repubblica, invece, Roberto Petrini prova a ricstruire la storia difficile tra politici e tecnici: “Politici contro professori, nel Paese sul quale grava la maledizione del debito. Un sistema in crisi che da anni utilizza i tecnici, li strappa alle università e agli studi, li trasforma in ministri e qualche volta in presidenti del Consiglio, ma quando diventano “ingombranti” non esita a delegittimarli e a disfarsene. Ora sono i gialloverdí che attaccano il presidente dell’Inps Tito Boeri in scadenza a febbraio del prossimo anno e il Ragioniere generale Daniele Franco, soggetto a spoils system e che quindi potrà essere liberamente sostituito entro novanta giorni dal giuramento del governo, cioè entro fine agosto. In tempi lontani, come accadde con il vile attacco alla Banca d’Italia di Paolo Baffi alla fine degli Anni Settanta, i metodi erano più pesanti. Ma la solitudine dei ministri del Tesoro, da Guido Carli a Càrlo Azeglio Ciampi, si è ripetuta negli anni fino alla parentesi di Mario Monti a Palazzo Chigi ritenuto responsabile delle politiche di austerità. Sempre lo stesso schema: tecnici a difesa del mercato, del rigore dei conti pubblici e dei patti europei, politici ad ascoltare la pancia del Paese pronti ad usare ed abbandonare il tecnico di turno”.

Migranti, dramma quotidiano

Sulle vicende quotidiane delle migrazioni da Africa e Asia verso l’Europa, ecco quel che scrive Giuseppe Alberto Falci sul Corriere della Sera: “Anche la Germania di Angela Merkel ha accettato la proposta del premier Giuseppe Conte, che nella giornata di sabato ha indirizzato una lettera ai capi di Stato e di governo dell’Ue sollecitandoli a farsi di carico di parte dei 450 migranti a bordo della nave della Guardia di Finanza Monte Sperone e del pattugliatore Protector di Frontex. Berlino accoglierà altri 50 migranti. E lo stesso faranno anche Spagna e Portogallo (50 migranti a testa). Così nel giro di 24 ore l’esecutivo italiano incassa un altro risultato che arriva dopo il via libera da parte della Francia e di Malta, che ne accoglieranno 100. (…) arrivano anche i no. La Repubblica Ceca, uno dei paesi del gruppo Visegràd, fa sapere che non intende accogliere la richiesta italiana. Il premier ceco Andrej Babis è netto: «Un tale approccio è la strada per l’inferno». Da Palazzo Chigi nessuna risposta. Ci pensa invece Roberto Fico a controreplicare al premier ceco: «La strada per l’inferno è non saper accogliere tutti insieme in un’ottica di solidarietà. Chi non accetta quote va sanzionato pesantemente». Subito dopo tocca all’Ungheria, altro paese del gruppo di Visegràd, dire no: «Gli elettori ungheresi – dice Istvan Hollik, portavoce del gruppo parlamentare di Fidesz – si sono espressi chiaramente, non vogliono vivere in un Paese di immigrati». Regna il caos. Si apre anche un altro caso Ong. Due imbarcazioni della spagnola Proactiva Open Arms tornano nella zona Sar (Search and rescue) tra il nostro Paese e Libia. «Navighiamo verso quel posto dove non ci sono clandestini o delinquenti, solo vite umane in pericolo», annuncia la Ong. Da Mosca Salvini alza il muro: «Risparmino fatica perché in Italia non ci arrivano». A questo punto il dem Graziano Delrio attacca il ministro dell’Interno: «Con lo stop ai soccorsi delle Ong sono raddoppiati i migranti morti in mare»”.

Migranti: due opposte visioni

Due le riflessioni interessanti e opposti per visione, che troviamo oggi sui quotidiani. La prima arriva da un giornalista di destra come Fausto Biloslavo ed è pubblicato dal Giornale, la seconda è di Attilio Bolzoni su Repubblica.

Scrive Biloslavo: “(…) Adesso fanno salpare i barconi di legno con un numero più elevato di migranti capaci di arrivare fino a Lampedusa rispetto ai gommoni con sole 100 persone, che venivano recuperati dalle navi delle Ong ad un passo dalla Libia. L’estate potrebbe registrare una nuova ondata di immigrazione in gran parte clandestina con i barconi in legno, come nel 2011-2013. In Libia ci sarebbero almeno 400mila migranti pronti a partire per l’Italia. (…) il Viminale avevano ipotizzato anche la possibilità di riportare una parte del carico umano dei trafficanti in Libia. Al momento è impossibile. I respingimenti sono illegali dopo il caso del governo Berlusconi, che poi è stato condannato nel 2012 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. In realtà la presidenza semestrale austriaca dell’Unione europea sarebbe propensa ad una svolta choc del genere. Ed in questo caso il gruppo di Visegrad voterebbe a favore. Ovviamente bisogna superare i tabù buonisti ed assicurarsi che i migranti rimandati indietro siano accolti nel nuovo centro di Tripoli gestito dall’Onu per capire chi ha diritto a venire in Italia e chi deve essere rimandato a casa. La Spagna aveva già adottato i «respingimenti» con l’avallo di Frontex (…) Non occorre arrivare all’estremo del blocco navale, ma perché non possiamo trovare una strada legale e condivisa dall’Europa per rimandare a Tripoli i migranti, in stragrande maggioranza clandestini, che arrivano fino alle nostre coste? Il business dei trafficanti verrebbe spazzato via”.

E di rimando, quasi rispondesse a Biloslavo, il testo di Bolzoni : L’ultimo barcone è approdato nella rada di Pozzallo e dopo lunghe trattative solo le donne e i bambini sono riusciti a sbarcare. Gli altri 400 attendono ancora. Roma ha accusato Malta, Malta ha chiuso i suoi porti, il nostro ministro dell’Interno aveva appena scritto «volere è potere, io non molo» – commentando i due indagati dalla procura di Trapani – e poi è ritornato a gonfiare il petto e a rassicurare la sua claque: «Abbiamo già dato». Il ministro dei Trasporti Toninelli gli è andato dietro, secco: «Malta faccia subito il suo dovere». Dovere. Come cambia, come cambia il significato delle parole da una stagione all’altra, da un mese all’altro. Dovere. Ditelo a quei quattrocento ancora a bordo di quel legno fradicio cos’è il “dovere”. Cos’è, in una giornata di mezza estate, per quest’Italia che sembra travolta da se stessa. Andate a spiegare a quelle madri e a quei padri che guardano i loro figli sul peschereccio in un punto imprecisato del mare, cos’è “giusto” e cosa sono “i fatti” che – sempre Salvini – snocciola e rilancia («sono ministro da un mese e mezzo e sono sbarcate 3716 persone. Nello stesso periodo dell’anno scorso erano state 31.421») alla vigilia della finale del Mondiale. Fatti e numeri, giusto e non giusto, fame e sete, dolore e terrore. E l’inferno cos’è? Quello che stanno vivendo su quel barcone che è arrivato a Pozzallo con il suo carico umano o quello che c’è stato e ci sarà in chissà quanti altri barconi sotto il sole cocente. o è quell’altro che immagina il premier della Repubblica Ceca Andrej Babis che dice di no al premier Giuseppe Conte, dice che non ne farà entrare uno solo nel suo Paese perché «questa è la strada per l’inferno»? Inferno, un’altra di quelle parole snervate, smontate pezzo per pezzo e poi rimontate a proprio uso e consumo. L’inferno che ci sarà a Praga se Praga accetterà una piccola “quota” di quei migranti o l’inferno del popolo nero che ha lasciato l’Africa ma non sa quando e se mai arriverà in Europa”.