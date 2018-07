I giornali di oggi / Marchionne, storia di un emigrato

C’è Sergio Marchionne in tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola. La Stampa, il giornale di casa Agnelli, dedica alla scomparsa dell’ex a.d. Di Fca l’intera prima pagina, ma anche le altre testate riservano ampio spazio al ritratto di Marchionne, ai commenti, alle analisi.

Ecco una carrellata di titoli: Marchionne, addio a un grande italiano (La Stampa), Addio Marchionne. Fca crolla in borsa (Il Messaggero), Sergio Marchionne, l’orgoglio della fatica (La Repubblica), Il giorno dell’addio a Marchionne. I conti e la Borsa: crolla il titolo Fca (Corriere della Sera), Addio a Marchionne Manley: «Fica resterà indipendente» (Il Sole 24 Ore).

Tra gli altri argomenti che troviamo nelle prime pagine, c’è il blitz del governo gialloverde su Ferrovie. La Repubblica titola così: Blitz del governo, azzerate le Fs. Il ministro Toninelli licenziai vertici: “Più spazio ai collegamenti locali”. Salta la fusione con Anas. Anche gli altri quotidiani usano parole simili, ad esempio il Corriere della Sera: Il governo azzera il vertice delle Fs e anche Il Messaggero: Ferrovie, blitz del governo: vertici azzerati.

Marchionne, l’emigrato che non sapeva l’inglese

Nell’ampia rassegna stampa dedicata a Marchionne, uno dei pezzi migliori è quello firmato dal direttore di Repubblica Mario Calabresi, già direttore della Stampa. Eccone un estratto:

Quando annunciò che nel gennaio del 2019 avrebbe lasciato la guida di Fca, cercai di immaginarmi Sergio Marchionne che non corre più da un continente all’altro con una bottiglietta di the in mano, cercai di visualizzarlo tranquillo, che va in vacanza o si gode la vita. Non ci riuscii e, nonostante avesse deciso di restare alla guida della Ferrari e avesse “messo su” casa di fronte al lago, appena fuori Detroit, credo che nemmeno lui riuscisse a immaginarsi “pensionato”.

La vita di Sergio Marchionne era il lavoro, viveva di quello e per quello, con un’intensità disumana. (…) Aveva fame, quella voglia di rivalsa e di affermazione che nasce dalla fatica e dall’emigrazione.

Per farmi capire cosa significava per lui la conquista della Chrysler non mi parlò di andamenti azionari o milioni di auto prodotte ma della sua adolescenza: «Sono arrivato in Canada dall’Abruzzo che avevo 14 anni, parlavo l’inglese malissimo, con un marcatissimo accento italiano. Ci ho messo più di sei anni a perderlo. Sei anni persi con le ragazze. L’imbarazzo di aprire la bocca mi paralizzava». (…) La fatica era la sua compagna di vita e la cartina di tornasole con cui giudicava le biografie di chi incontrava. I ritmi a cui costringeva chi lavorava con lui, per molti sono stati insostenibili. Non ne faceva mistero e prendeva in giro quei manager che a Torino sparivano all’ora di pranzo per una partita a tennis: «Si mettono la protezione cinquanta per non farsi vedere abbronzati». Qualche estate fa apparve abbronzato anche lui, raccontò di essere stato finalmente in vacanza: «Un fme settimana a Boston, per vedere da turista l’università di Harvard e la Kennedy Library. Poi mi sono messo a leggere un libro su una panchina al sole e mi sono scottato». Sarebbe rimasta l’unica vacanza in dieci anni. Era un uomo del West, poche raffinatezze, viaggiava con uno zainetto o molto spesso semplicemente due buste di plastica, una per le sigarette e il the freddo, l’altra con i caricatori dei cellulari. (…) Gli piacque Renzi, perché gli sembrava diverso, più dinamico, non ingessato, con un modo di parlare diretto. Pensò che avrebbe cambiato davvero l’Italia. Quando lo vide in difficoltà ragionò che aveva sbagliato a non scegliere i migliori, ma a circondarsi di una cerchia stretta di amici fiorentini. Sono stato direttore per quasi sette anni della Stampa, allora di proprietà della Fiat. Marchionne mi chiamò una sola volta per lamentarsi del giornale, per la precisione di un titolo sul sito, in cui si diceva che Franco Fiorito detto “Er Batman” si era comprato una jeep con i soldi pubblici. «Non ha comprato una Jeep ma un fuoristrada, non si può usare il termine come fosse generico perché è un marchio, soprattutto perché non facciamo automobili per politici ladri». All’inizio del 2010, durante il governo Berlusconi, mi propose un’intervista per dire che Fiat non aveva alcun interesse a chiedere incentivi per la rottamazione. Alla fine del colloquio si alzò e disse soddisfatto: «Con questa intervista ho comprato la mia e la tua libertà».

Il direttore della Stampa Maurizio Molinari, nell’editoriale che apre oggi il quotidiano, mette in evidenza come il modello Marchionne rappresenti uno dei modelli più riusciti del lavoro e della creatività italiana:

Addio a Sergio Marchionne, un grande italiano. Con le origini più umili in un piccolo centro di provincia, Marchionne è divenuto un protagonista del mercato globale del XXI secolo affidandosi a quanto di meglio la nostra nazione sa esprimere: genio e lavoro duro. Con il genio ha innovato il mercato dell’auto, le relazioni sindacali e l’arte di fare impresa sfidando pregiudizi e resistenze di ogni matrice, in Italia e all’estero. Con il lavoro duro ha conquistato la fiducia non solo di leader e analisti in più Continenti ma soprattutto di operai e manager che lo hanno avuto a fianco negli stabilimenti e nei laboratori di Fca. Indomabile davanti alle difficoltà del mercato, mai intimorito dagli scettici e convinto sostenitore della forza incontenibile della creatività dei singoli, Marchionne ha testimoniato con il suo esempio la possibilità di fare dell’identità italiana un modello vincente nella competizione globale.

Sul Corriere della Sera, Aldo Cazzullo inquadra Marchionne nella grande storia che lega la Fiat all’Italia:

Era legatissimo a un’Italia immaginaria e immaginata. o scudetto tricolore, il padre carabiniere, l’Abruzzo delle origini. Però Marchionne sentiva ed esprimeva un’estraneità al limite del disprezzo per l’Italia reale, com’era diventata durante la sua assenza. Non stimava Berlusconi e non lo nascose neppure quando era l’uomo più potente d’Italia (…) E trovò un segno per raccontare la propria alterità: il maglione scuro al posto della giacca e cravatta dell’establishment (…) Eppure, nonostante la sua rivoluzione e la sua diversità, la forza del destino è tale che pure Marchionne.si ritrova inscritto nella saga secolare degli Agnelli e della Fiat. (…) Marchionne fa parte della stessa storia non solo per la fine inattesa e ingiusta, ma perché in oltre un secolo la Fiat ha avuto soltanto tre grandi manager: Vittorio Valletta, Cesare Romiti e lui.(…) Romiti veniva dall’amministrazione, come Valletta, Marchionne dall’avvocatura; tutti però sono stati uomini di finanza. Ma mentre la Fiat vallettiana prestava i soldi alle banche, quella di Romiti fu legata a doppio filo a Cuccia. li grande merito di Marchionne è stato restituire alla Fiat autonomia finanziaria.

Anche il suo tratto aveva poco in comune con l’establishment italiano. Diretto, sincero, immediato come chi pensa in inglese, era capace di empatia e di umanità. Duro con i dirigenti intermedi, da uomo del popolo aveva simpatia istintiva per la gente. Per lui la vita e il lavoro coincidevano…

Sul dopo-Marchionne, troviamo una interessante analisi di Romano Prodi sul Messaggero, che non nasconde preoccupazioni e potenzialità per il nostro Paese:

L’attenzione alle scelte future di Fca è ancora più importante per noi italiani perché i nostri impianti, pur essendo una parte ormai largamente minoritaria del Gruppo, costituiscono ancora un elemento importante della nostra industria, anche se le sedi decisionali più rilevanti sono ormai lontane da Torino e sempre più vicine a Detroit, Londra e Amsterdam.

Dopo la scelta di spostare la linea della Panda verso la Polonia non è infatti rimasta in Italia, fatta eccezione per la catena della Jeep di Melfi, alcuna produzione di auto in grande serie. Vi sono sul tavolo interessanti progetti per rafforzare e specializzare gli impianti italiani verso prodotti di alto prezzo e di alta qualità ma il compito di Maserati e Alfa Romeo, per vincere questa battaglia di fronte ai concorrenti tedeschi e giapponesi, appare molto più complicato del previsto. Continuo tuttavia a pensare che, per un paese che è ancora un formidabile produttore di componenti e che non è certo l’ultimo in quei processi di automazione che tanto abbattono i costi del lavoro, l’obiettivo di potere essere ancora tra gli attori di una consistente produzione automobilistica sia realistico e perfettamente in linea con le nostre possibilità. Il fatto che tra gli eredi di Marchionne non sia stato indicato un italiano, tanto che l’unico connazionale si è dimesso, ci obbliga naturalmente a riflettere fin da ora e con maggiore profondità su questi problemi.

Rai e Ferrovie: l’appetito dei vincitori è grande

«Ho appena firmato la decadenza dell’intero cda di Fs per chiudere con il passato». Così un post su Facebook del ministro Toninelli. Nel mirino anche Fs-Anas: «Non c’è alcun motivo per tenerle insieme».

Così, in prima pagina, Il Sole 24 Ore sintetizza ciò che è accaduto ieri. E Laura Cesaretti, nelle pagine del Giornale, ricostruisce così gli avvenimenti, delineando lo scontro spartitorio che è cominciato dalla Rai ed è proseguito con Ferrovie:

Il piano del Blitzkrieg è chiarissimo: entro agosto, Lega e Cinque Stelle vogliono chiudere l’intero organigramma Rai. Direttori di rete, di tg, conduttori, trasmissioni di intrattenimento popolare (veicoli di propaganda ancor più utili dei soliti noiosissimi talk show politici), rubriche e previsioni del tempo. Una blindatura a 360 gradi dell’informazione pubblica, in vista dei nuovi palinsesti da presentare in autunno. Obiettivo: garantirsi la campagna elettorale per le elezioni europee. (…) Fin qui, d’amore e d’accordo. Sul come, iniziano i guai: sia il partito della Casaleggio che il Carroccio vogliono le po stazioni migliori, e quindi litigano. (…) Per uscire dall’impasse e ampliare il giro di poltrone da scambiare e con cui tener buona la Lega, i Cinque Stelle hanno quindi aperto in quattro e quattr’otto il dossier Ferrovie, facendone saltare il Cda.

Nel caos in corso interviene con durezza il presidente della Vigilanza, il forzista Alberto Barachini, richiamando la maggioranza al rispetto delle regole (…) Insomma, non possono essere Di Maio e Salvini, téte-à-téte, a spartirsi allegramente testate, reti e trasmissioni come ai tempi del Minculpop.

Il duro commento di Claudio Tito su Repubblica spiega il senso delle azioni di governo fin qui viste: a parte l’unico provvedimento portato in aula – il cosiddetto decreto dignità – il resto si chiama semplicemente spartizione delle poltrone: