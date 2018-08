Apertura su diversi temi nei quotidiani in edicola: lo scontro sul rinvio dell’obbligo di vaccinazione dei bambini; la lotta al caporalato; l’approvazione definitiva al Senato, fra le proteste Pd, del cosiddetto “decreto dignità”; le ipotesi di taglio delle pensioni.

Ecco una selezione di ritagli di stampa su ciascun argomento.

Vaccini tra minacce e isteria no vax

Sui vaccini continua ancora a dominare la polemica politica anziché la scienza, a causa della decisione del governo gialloverde di rinviare l’obbligo di vaccinazione. Tra minacce e isterie, ecco il quadro che dipinge sul Corriere della Sera, a pagina 9, Valentina Santarpia:

Un consigliere del Movimento 5 Stelle che sostiene che la politica venga prima della scienza. Un infettivologo insultato con scritte intimidatorie sulle vetrate dell’Azienda ospedaliera dove lavora. Un video della vicepresidente del Senato che inneggia ai «morbillo party» dei suoi tempi. E anche un gelataio di Chiavari diventato famoso su Facebook in poche ore per aver esposto un cartello: «No vax non siete benvenuti». Diventa sempre più feroce lo scontro intorno al tema vaccini nel dibattito politico, con i pentastellati costretti a prendere le distanze da posizioni estremistiche e le famiglie dei bambini immunodepressi sempre più agguerrite: è a 70 mila firme la petizione per l’obbligo vaccinale.

Entriamo dentro la polemica in casa 5Stelle con l’articolo di Domenico Di Sanzo pubblicato a pagina 6 del Giornale:

I vaccini innervosiscono il M5s. A tal punto che sul tema è dovuto intervenire lo staff del blog delle Stelle, bollettino ufficiale dei pentastellati. Un post scriptum, tre righe in calce a un articolo di Davide Casaleggio pubblicato da Wired sul futuro di Internet. Visioni sulla società della «rete» inquinate dagli strascichi della polemica interna scoppiata dopo l’approvazione del decreto Milleproroghe che rinvia di un anno l’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuole materne e

asili nido.

Il Movimento Cinque Stelle «prende totalmente le distanze dalle dichiarazioni del consigliere regionale del Lazio Davide Barillari». Prosegue il blog: «La linea del MoVimento sui vaccini è quella messa nero su bianco nel contratto di governo votato dagli iscritti e portata avanti dal ministro della Salute Giulia Grillo».

La reazione dei vertici grillini è stata innescata da un post pubblicato lunedì da Barillari sul suo profilo Facebook. Il pensiero è lunghissimo. Ma l’incipit fulminante: «Scienziati intelligenti contro politici ignoranti? Quando si è deciso che la scienza fosse più importante della politica? Chi l’ha deciso e perché?». In tutta la disquisizione Barillari rivendica la possibilità da parte dei «comuni cittadini» di mettere in dubbio le teorie scientifiche. Comprese quelle sui vaccini, un tema sul

quale «si è scatenato il peggio».

Sul Messaggero, a pagina, 10, si dà conto delle reazioni dell’opposizione, in particolare del Partito Democratico:

Durissimi i commenti dell’opposizione. «Patetico il M5S che condanna le assurdità anti-vaccini di Barillari. Il fatto che conta è l’emendamento-vergogna del Milleproroghe. Con quell’emendamento è più coerente Barillari di qualsiasi ipocrita nota ispirata dalla Casaleggio Associati», scrive su twitter il senatore Pd Dario Parrini.

Le bordate del Pd ai SStelle si sono moltiplicate dopo la difusione su alcuni siti di un video della vicepresidente pentastellata del Senato, Paola Taverna nel quale lei afferma: «Quando ero piccola e avevo un cugino con una malattia esantematica, a casa di mia zia facevano la processione».

«Fingono di scomunicare Barillari, e invece la pensano esattamente come lui», è il commento del deputato dem, Andrea Romano.

Oltre al caos che si produrrà a inizio scuola, comincia a diffondersi in Italia l’idea di un’azione di disobbedienza. L’esempio arriva da Rimini e su Italia Oggi a pagina 6, ce lo racconta Carlo Valentini:

Ribellione. È quella del comune di Rimini contro il governo. La giunta s’è trovata compatta e l’assessore alla scuola, Mattia Morolli, Pd, ha deciso di disobbedire al ministro della salute, Giulia Grillo (M5s). Lei potrà fare quello che vuole ma nelle scuole comunali di Rimini i vaccini rimangono obbligatori.

Chi non è in regola, non può varcare la porta della scuola. (…)

Nessun passo indietro su quanto di buono fatto fino ad oggi che, grazie al provvedimento introdotto dall’allora ministro Beatrice Lorenzin, ha permesso a Rimini in meno di un anno di aumentare la propria copertura vaccinale di circa il 10%».

L’assessore Morolli assicura che molti comuni seguiranno l’esempio di Rimini. Si sono fatti vivi, hanno chiesto delucidazioni. Si va verso una sorta di disobbedienza comunale contro la ministra grillina.

Braccianti: applicare bene la legge contro il caporalato

Dal Corriere della Sera, a pagina 5:

Sfruttamento», per Giuseppe Conte. «Mafia», per Matteo Salvini. Sia il presidente del Consiglio che il vicepremier – entrambi ieri a Foggia dopo la morte di 16 braccianti agricoli stranieri in due incidenti stradali in 48 ore – non usano mezzi termini. (…)

Il punto di partenza è lo stesso, per entrambi: la legge contro il caporalato, la numero 199 del 2016, che però per il premier Conte va «integrata» e per il suo vice Salvini «può e deve essere aggiornata». Almeno, non va cancellata, come una Tav o un Tap.

Ma all’opposizione non basta, forse perché non è chiaro in che direzione debbano andare i cambiamenti: «La legge che abbiamo fatto – spiega il segretario del Pd, Maurizio Martina, primo firmatario della normativa e anch’egli ieri a Foggia – non va cambiata, va applicata (…)»

E Martina ribadisce il concetto, spiegando la disponibilità politica del Pd a un lavoro comune per una reale applicazione della legge, nell’intervista ad Avvenire firmata da Vincenzo R. Spagnolo:

Da ministro dell’Agricoltura nel governo Renzi, lei volle fortemente l’attuale legge anti caporalato.

La legge 199 del 2016 è una buona legge. Non va cambiata, va applicata. Ma, a giugno, il ministro dell’Interno Salvini ha detto che quella normativa «invece di semplificare, complica». Critiche ingiustificate?

Mi auguro che, tanto più dopo la tragedia di Foggia, si riconosca che quella legge è stata un punto di svolta. Ha consentito un aumento dei controlli e una capacità di repressione che oggi viene riconosciuta da tutti: magistrati, forze dell’ordine e associazioni. Sono aumentati i casi denunciati, gli arresti, le confische e, di converso, anche le regolarizzazioni delle aziende pizzicate in situazioni irregolari. Non lo dico io, ma dati ufficiali. Quali?

Quelli dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’ultimo rapporto, del 2017, riferisce ad esempio di 360 provvedimenti di sospensione di attività imprenditoriali, di cui 312 poi revocati per la regolarizzazione delle imprese. Sul fronte della manodopera, le ispezioni hanno permesso di individuare 5.222 lavoratori irregolari (di 3.549 in nero). E l’attività di polizia giudiziaria ha permesso di riconoscere, fra i braccianti, 387 vittime di sfruttamento in agricoltura. Può essere utile aumentare gli ispettori, come promette il ministro del Lavoro Di Maio?

Sì. Ma ricordo che il nostro governo aveva già varato l’assunzione di altri 150 ispettori in più. Ora, se l’attuale esecutivo intende passare dalle parole ai fatti, aggiungendo risorse per aumentare ancora l’organico, noi sosterremo l’intervento. Ma spero proprio che non provino a rivendersi scelte già fatte da altri, parlando degli stessi ispettori “assunti” da noi…

Disoccupati per legge

Da Repubblica, pagina 26:

Il decreto dignità diventa legge dello Stato. Con 155 voti favorevoli, il Senato ha dato ieri l’ok definitivo al testo che non ha subito correzioni in Commissione rispetto a quello licenziato da Montecitorio il 2 agosto. (…)

Protesta plateale in aula del Pd che ha esposto cartelli con scritto «80mila, #byebye Lavoro», riferendosi alle cifre sulla riduzione dei contratti a tempo determinato previste nei prossimi 10 anni dalle stime dell’Inps. Bisogna credere, ha ribattutto Di Maio, più alle stime dei «60 mila posti in più» grazie alla proroga degli incentivi per le assunzioni degli under 35.

Polemico l’ex premier Matteo Renzi: «Grazie alle geniali intuizioni del ministro Di Maio perderemo 80 mila posti di lavoro. Fonte: relazione tecnica del governo. Praticamente un’autocertificazione. Noi siamo partiti con gli 80 euro in più, loro con 80 mila posti di lavoro in meno».

Anche da Forza Italia si levano voci contrarie al decreto: «L’unico nesso che vediamo con la dignità è farla perdere alle migliaia di persone – forse anche 130 mila, come citavano gli ultimi dati – che ami si vedranno più rinnovato il contratto di lavoro», ha detto Gilberlo Picheho Frani di Forza Italia.

Intervistato da Nicoletta Picchio sulle pagine del Sole 24 Ore, Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica, sottolinea come la normativa approvata da leghisti e grillini “invece di mantenere flessibilità, accresce l’incertezza”:

Il decreto ha un’azione controproducente sulla fiducia e quindi sulla crescita?

È l’aspetto più negativo. Aumenta vincoli e costi in una fase in cui c’è poca visibilità sul futuro. La lotta alla precarietà, che è un obiettivo condiviso, non si realizza con questo provvedimento, che invece parte dal presupposto, dato per scontato, che le imprese debbano assumere. Quale sarebbe dovuta essere la strada?

Ridurre il carico fiscale sul lavoro, azzerare del tutto i contributi per i giovani, come affermato più volte dal presidente Boccia, puntare su formazione e istruzione. Oltre, a livello di sistema paese, rimuovere gli handicap, dal costo dell’energia alla burocrazia eccessiva. Solo una crescita stabile può portare occupazione stabile.

Stesso concetto espresso anche da altre associazioni imprenditoriali, come riporta Fausto Carioti su Libero:

Per Di Maio è «il primo decreto non scritto da potentati economici e lobby». I potentati economici sarebbero le imprese, cioè quelle che dovrebbero creare lavoro, contro le quali il provvedimento è stato fatto. La Confederazione nazionale dell’artigianato infatti lo boccia senza pietà, poiché esso «modifica in senso peggiorativo regole e strumenti ben funzionanti, come i contratti a tempo determinato», mentre la Confcommercio avverte che le nuove norme «non aumenteranno l’occupazione, ma sicuramente incrementeranno i costi e il contenzioso per le imprese».

Torniamo a Repubblica, dove il commento all’approvato ‘decreto dignità’ è affidato a Massimo Giannini:

Dopo sessantotto giorni di parole al vento, il Parlamento approva la prima legge della nuova era pentaleghista.

(…) il vero problema è l’impianto “culturale” di questo provvedimento, così come dell’intera Grillonomics che gli fa da sfondo. Tutto risponde alla logica non solo e non tanto del disincentivo, ma addirittura della rivalsa nei confronti degli industriali. Di Maio, con un eufemismo napoletano, li chiama «i potentati economici e le lobby». Grillo, col suo “sfascismo” venezuelano, li bolla come «i pizzicagnoli del lavoro», i «piranha», la «foresta di gufi assiepata a invocare il dio del turbocapitalisrno». E proprio nel giorno in cui il “decreto dignità” diventa legge, il capocomico brinda perché Foodora annuncia la sua uscita dal mercato italiano, un addio che «meriterebbe un giorno di festa nazionale».

Il capitalismo tricolore ha le sue responsabilità, nel declino di questi decenni: ha investito poco e accumulato molto. E Foodora ha responsabilità anche maggiori, per il modo in cui ha gestito i “riders” a una manciata di euro a consegna. Ma un governo serio e responsabile ha il dovere di concertare con il mondo delle imprese un nuovo patto sociale, non il diritto di considerarlo un sotto-mondo di cowboy. Ha il dovere di studiare il mercato, le filiere, i distretti. Di elaborare una politica industriale inclusiva e non punitiva. Di sostenere le grandi opere, non di sabotarle. Senza impresa non c’è crescita né lavoro. E ogni impresa che se ne va dall’Italia è un funerale, altro che festa. Purtroppo tutto questo sfugge al Movimento, che sembra ancora perduto nel giardino d’infanzia della decrescita felice, anticapitalista e antiestablishment.

In arrivo tagli alle pensioni

Davide Colombo sul Sole 24 Ore, pagina 15:

Una triplice correzione attuariale sulle pensioni superiori ai 4mila euro al mese per destinare i risparmi di spesa alle pensioni minime e sociali, che dovranno essere portate alla soglia dei 780 euro.

Eccolo l’annunciato progetto di legge che incide sulle cosiddette pensioni d’oro. Il testo, sei articoli in tutto, è stato depositato ieri ed è firmato dai due capigruppo di Lega e M5S alla Camera, Riccardo Molinari e Francesco D’Uva.

Sulla Stampa, in seconda pagina, Roberto Giovannini spiega quel che accadrà probabilmente a settembre: