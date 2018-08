I giornali di oggi / I no del governo mettono in pericolo il Paese

I titoli di politica dei quotidiani in edicola sono sui tanti no del governo gialloverde: no ai vaccini, no alle grandi opere, no all’Ilva, no al lavoro. Sorpresa sui costi della politica: con i grillini sono aumentati

I titoli di apertura delle prime pagine dei quotidiani in edicola sono quasi tutti sui fatti di cronaca: il rogo sull’A14 nei pressi di Bologna e il nuovo grave incidente in Puglia con 12 braccianti agricoli morti. Le immagini del rogo in autostrada e quelle del furgone rovesciato compaiono in tutti i giornali.

Grandi opere, piccolo governo. Delrio “Ragionando come Di Maio, Cavour non avrebbe mai fatto il Frejus”

Per quanto riguarda le notizie più pertinenti allo scenario politico, da segnalare sul Corriere della Sera l’articolo di fondo di Dario Di Vico, intitolato: La politica che ignora le imprese. Eccone l’attacco:

La prima vera crepa dentro il governo bicolore si è aperta, dunque, sulle grandi opere. Ed è interessante analizzarla perché ha una valenza che va al di là del tema, pur rilevante, in discussione. Sembra dimostrare come il contratto di governo non fosse la sintesi dei programmi dei due partiti vincitori del 4 marzo ma una sorta di «somma al lordo» degli impegni presi con i rispettivi elettorati o meglio con le varie constituency, piccole e grandi, che li componevano.

Una «somma al lordo» perché non sceglieva le priorità in base a un obiettivo condiviso e perché teneva al di fuori di quell’elaborazione il sacrosanto principio di realtà.

Per dirla in soldoni la crepa sulle grandi opere dimostra come l’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte non abbia un’idea comune sullo sviluppo italiano e pur presentandosi come governo di legislatura non ha in mente cosa debba essere, pur a grandi linee, l’Italia del 2023.

Le grandi opere le ritroviamo anche nel taglio basso di Repubblica. Titolo: Scontro sulle infrastrutture. Tav, Delrio attacca Di Maio “Ignora i tagli e i benefici”. Nelle pagine interne troviamo diversi servizi dedicati all’argomento. In quello di pagina 6, firmato da Diego Longhin, si ragiona sui costi della Tav, smentendo Di Maio:

Da una parte tenta di abbassare i toni con l’alleato di governo, anche se la divisione tra M5S e Lega sul tema grandi opere resta netta, dall’altra bolla la linea ad alta velocità Torino-Lione come uno spreco. Luigi Di Maio, però, dà cifre sballate rispetto ai costi reali sostenuti dall’Italia per realizzare l’opera: «Si tratta di spendere 10 miliardi per andare da Torino a Lione in un Paese in cui spesso i cittadini non hanno autobus, strade e metro nelle periferie», sottolinea il vicepremier.

(…) «Il costo della galleria di base – sottolinea Paolo Foietta, il commissario di governo della Tav – è di 8,6 miliardi». Punto di partenza. Il tunnel che collega Susa con Saint Jean De Maurienne in Francia, per un totale di 57 chilometri, è il cuore dell’opera: la tratta internazionale è pagata al 65 per cento con i soldi francesi ed europei. Il che vuol dire che il costo a carico dell’Italia della galleria è di circa 2,9 miliardi. Cifre lontane dai 10 miliardi indicati da Di Maio.

Nella stessa pagina di Repubblica, troviamo l’intervista che il giornalista Massimo Minella realizza con l’ex ministro Pd alle Infrastrutture Graziano Delrio, di cui riportiamo le prime righe:

«Non si può ragionare soltanto con la matematica, bisogna tener conto del beneficio economico e sociale. Se tutto si riduce ai numeri per valutare il destino delle grandi opere allora è la fine». Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera ed ex ministro dei Trasporti, non riesce nemmeno ad arrabbiarsi, dice, di fronte all’impostazione che il suo successore, Danilo Toninelli, e il vice premier Luigi Di Maio scelgono sulle infrastrutture: riesame complessivo, valutazione di costi e benefici e verdetto finale di prosecuzione o bocciatura. In lui sembra quasi prevalere lo sconforto. «Ma come si fa a ragionare così, che senso ha? – si chiede il parlamentare Dem – In questo modo non si farà mai niente, perché è in prospettiva che si deve guardare, non al presente. Seguendo questa logica, Cavour non avrebbe mai fatto il traforo ferroviario del Frejus, visto che non c’era altro».

Ilva e industria sono, invece, al centro della fascia centrale della prima pagina del Messaggero. Tre i titoli: uno sull’Ilva, uno sulla Tav con Mario Ajello che intervista Salvini, e infine l’analisi di Nando Santonastaso che, non a caso, si intitola “La strategia del no condanna il Paese”:

È questo il tempo dei no. Tanti, sicuramente troppi e certamente discutibili. Soprattutto perché appaiono sempre più privi di una qualsiasi prospettiva alla quale improntare il racconto del futuro del Paese.

No al gasdotto mediterraneo, no alla semplificazione delle norme che hanno in qualche modo garantito l’assunzione di giovani al lavoro, sia pure con contratti a tempo determinato. No all’obbligatorietà dei vaccini. No e sempre no alle grandi opere, come la Tav Torino-Lione, considerate una sorta di condanna senza appello per l’economia e l’occupazione.

È il tempo del “blocchiamo tutto”, della cultura esasperata del sospetto, della smania della revisione di contratti già stipulati e persino avallati da altri Stati. Dello stop neanche troppo sottinteso ad un sistema industriale dipinto quasi sempre a tinte fosche ma che in realtà è molto diverso da come lo si dipinge e che nel corso di questi ultimi anni ha permesso all’Italia di restare comunque la seconda potenza manifatturiera dell’Europa nonostante la crisi economica. Il no emerso ancora ieri pomeriggio al tavolo ministeriale per il passaggio dell’Ilva di Taranto agli indiani di ArcelorMittal è solo l’ultimo della serie.

Vaccini, fra caos e minacce. Parte la petizione Pd

Parlano di caos, provocato dalla dissennata azione del governo grillin-leghista, i giornali che oggi affrontano l’argomento vaccinazioni. Sono o no obbligatorie? A spiegarci come stanno le cose, ecco l’articolo di Ettore Maria Colombo pubblicato sulle pagine nazionali del Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione:

L’obbligo di autocertificazione dei vaccini per i genitori dei bimbi che devono iscriversi a scuola resterà in vigore, ‘forse’, per un altro anno. Il decreto Milleproroghe al cui interno è contenuta la norma che fa slittare di un anno la presentazione dei documenti – ieri ha ricevuto il via libera del Senato, anche se in un clima infuocato, con 148 sì, 110 no e 3 astenuti. Ma c’è un ‘ma’ grosso come una casa: il dl Milleproroghe è passato, appunto, solo al Senato ma, per diventare legge, deve essere approvato anche dalla Camera. La qual cosa potrà avvenire solo dopo la chiusura estiva del Parlamento, cioè non prima di metà settembre. (…)

I lavori del Parlamento, quindi, riprenderanno 1’11 settembre, quando per molti alunni l’anno scolastico sarà incominciato e le loro famiglie non potranno più fare le iscrizioni a scuola.

Il paradosso è che, non essendo ancora il dl Milleproroghe legge dello Stato, ‘per il momento’ tutto resta… come prima. I genitori, cioè, per iscrivere i loro bimbi a scuola, dovranno attestare che abbiano fatto tutte le vaccinazioni obbligatorie come prevede il decreto Lorenzin, allo stato ancora in vigore. Ma vista la situazione calda, insorge l’Associazione nazionale presidi di Antonello Giannelli che, in una lettera, chiede un «incontro urgente» alla ministra Grillo.

Un problema in più saranno poi le direttive che stanno per impartire molte regioni (nove: Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Campania, Lazio, Abruzzo, Toscana e Marche), alcune anche pronte a ricorrere alla consulta (Piemonte). Si sta dunque per creare un vero caos legislativo e normativo.

Non sono soltanto le regioni ad opporsi al rinvio. Sul Corriere della Sera, a pagina 11, Margherita De Bac dà conto anche della posizione del Pd che ha lanciato una petizione online e nelle feste de l’Unità:

Il leader Pd Maurizio Martina ieri ha riunito la segreteria del partito, i democratici si preparano a ostruzionismo e petizione popolare: «Sarà guerra totale».

Le mamme rispondono con una lettera-raccolta di firme online per bloccare la norma e tutelare i più fragili, i bambini che per problemi di deficit immunitario non possono fare la profilassi e, se contagiati, rischiano la vita. L’appello ha raccolto 56 mila adesioni sui social e il sostegno della Società italiana di farmacologia. L’obiettivo è arrivare a 75 mila.

Anche Avvenire affronta la questione vaccini e lo fa con un articolo di Gianni Santamaria che mette in rilievo anche le contraddizioni interne al M5S:

Il dibattito si fa incandescente. Sui vaccini, per i quali si registra un dissenso interno anche al M5s, con il voto contrario di alcuni parlamentari e con Giulia Grillo che non avrebbe gradito un emendamento presentato all’ultimo e dal quale si è sentita scavalcata. (…)

Il Pd promette battaglia. Il segretario Maurizio Martina ieri – in una segreteria che si è concentrata sul tema – ha lanciato la proposta di una petizione nazionale, accompagnata da iniziative di sensibilizzazione in feste e circoli del Pd. «Sui vaccini il governo sta facendo male ai nostri bambini, specie a quelli più piccoli», denuncia l’ex premier Matteo Renzi. Per l’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin l’attuale titolare del dicastero Grillo «sta creando molta confusione nelle famiglie».

Il dibattito sui vaccini, però, sta prendendo ben altra strada da quella scientifica: quella della violenza politica e dell’intimidazione. Ieri su Twitter è comparso il fotomontaggio che paragona l’immunologo Roberto Burioni ad Aldo Moro nella prigione delle Br. Oggi Maria Novella De Luca intervista lo scienziato per Repubblica. Ecco la prima parte dell’intervista:

«Mi hanno paragonato a Hitler, a Goebbels, ai satanisti, agli alieni. Ma questo fotomontaggio come prigioniero delle Br, con il bavaglio e la stella a cinque punte, mi inquieta particolarmente. Forse perché quei giorni bui del nostro paese li ho vissuti, avevo 15 anni quando rapirono Moro. E come molti italiani ricordo perfettamente quando arrivò la notizia della strage di via Fani: ero al liceo, a Urbino, con i miei compagni. Quel giorno cambiò tutto…».

Roberto Burioni, lo scienziato più amato e odiato d’Italia per la sua battaglia a favore dei vaccini, è in vacanza a Rimini.

«Paura di questi attacchi? No, non esageriamo, non ho bisogno di una scorta, ma queste minacce squadriste generano violenza».

Eppure, negli ultimi due giorni, mentre si riaccende la battaglia sull’obbligatorietà dei vaccini, le minacce dei no vax contro il virologo del San Raffaele di Milano sono diventate più serie. Il tiro si è alzato.

Burioni, le hanno augurato di affogare, le hanno messo un bavaglio, alcuni no vax annunciano una spedizione punitiva, la Digos indaga. Si sente al sicuro?

«Ma sì, credo che si tratti ancora soltanto di attacchi verbali. Possono dire quello che vogliono. Io continuerò a spiegare ovunque perché vaccinare i bambini è un atto di responsabilità verso i propri figli e verso la società. Provate a dire a una mamma il cui figlio sta guarendo da un tumore che non può più mandarlo a scuola, perché i compagni di classe non sono vaccinati. Vi sembra democratico?».

Attacco alla libertà del capo dello Stato

Nel taglio basso della prima pagina del Corriere della Sera, troviamo un altro titolo interessante: “I pm: «Sulla Rete attacco alla libertà di Mattarella» e rimanda all’articolo della giornalista Fiorenza Sarzanini, a pagina 10, dal quale apprendiamo le ultime novità dell’inchiesta giudiziaria:

L’attacco via Twitter contro il presidente Sergio Mattarella serviva a esercitare pressioni affinché facesse marcia indietro sul nome di Paolo Savona e accettasse la sua nomina a ministro dell’Economia.

È questa l’ipotesi seguita dai magistrati della Procura di Roma che infatti ipotizzano 1’«attentato alla libertà del capo dello Stato, e l’offesa al suo onore». La scelta di procedere per reati tanto gravi serve anche ad effettuare una serie di accertamenti tecnici – anche attraverso rogatorie all’estero – per individuare l’origine di quelle migliaia di messaggi che la notte tra il 27e il 28 maggio ne chiedevano le dimissioni. E nell’elenco viene inserita anche la «sostituzione di persona», visto che i primi accertamenti effettuati dalla polizia postale hanno dimostrato che tutti i profili utilizzati erano falsi e servivano a schermare l’autore dell’assalto. E hanno escluso la responsabilità di troll russi.

La verità sui costi della politica: con i 5 Stelle sono aumentati

Avete presente i proclami dei 5 Stelle contro i costi della politica e sul taglio dei vitalizi? Ebbene, oggi Il Messaggero, in prima pagina, pubblica un servizio, firmato da Francesco Pacifico e Diodato Pirrone, dove fa i conti alla politica e i conti non tornano, o meglio: tornano, ma dimostrano che col governo gialloverde i costi della politica sono aumentati…