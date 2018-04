“Liti e veti, il Quirinale preme” (Corriere della Sera), “L’ansia del Colle: serve il governo” (La Repubblica), “Mattarella ai leader: tempo scaduto” (Il Messaggero), “«Il tempo è scaduto» Mattarella ora preme” (Avvenire), “Ancora stallo Lega-5Stelle” (Il Sole 24 Ore): i titoli di politica interna delle prime pagine dei quotidiani, ancora una volta, sono tutti incentrati sul “vengo anch’io-no-tu-no” di Lega e 5 Stelle che sta bloccando il paese. Ieri a far infuriare Salvini, Meloni e Di Maio, è stato Berlusconi. “Un uppercut del Cav a Di Maio” lo definisce Italia Oggi. Ecco quel che è successo.

Silvio, la primadonna

Il Cavaliere non rinuncia a essere la primadonna. Leggiamo, sulla Stampa, il resoconto che Francesca Schianchi fa di quanto accaduto ieri: “La «sinergia istituzionale» c’è, il dialogo pure, ma sulla strada di un accordo tra i Cinque Stelle e la Lega resta come un macigno Silvio Berlusconi. In questa lunga giornata di incontri al Quirinale per il secondo giro di consultazioni, cominciata con i rappresentanti di Autonomie e gruppo misto e finita con i vertici del M5S, l’ostacolo a una possibile intesa tra Di Maio e Salvini è più che mai il vulcanico ex Cavaliere, che, in piedi accanto al leghista, incaricato dopo il colloquio con Mattarella di parlare per tutto il centrodestra, gesticola, annuisce, cambia posizione di continuo, fino allo show finale: spinge verso l’uscita Salvini e Meloni e si accaparra i microfoni: «Sappiate distinguere i veri democratici da chi non conosce l’Abc della democrazia». Una «battutaccia» contro il Movimento come la definisce Di Maio – pronunciata subito dopo che la dichiarazione del centrodestra si incaricava invece di un’apertura – capace di fare infuriare gli alleati del Carroccio e di Fratelli d’Italia e richiudere spiragli di governo”.

“Il Caffè” di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, così fotografa la scena: “Ci ha provato. Uscendo dallo studio del Presidente con gli alleati, SilvEgo Berlusconi si è acconciato a svolgere l’umile ruolo di presentatore della nuova popstar Matteo Salvini. Senonché, mentre il leghista parlava, ha guardato dentro un televisore e si è reso conto di occupare la parte esterna dell’inquadratura. Non gli era mai successo. Il socio di maggioranza era sempre stato lui, fin da quando vendeva i temi a scuola e gli appartamenti nella brughiera. Invece in quel momento gli toccava farsi di lato per ascoltare in silenzio un ragazzone incapace di indossare una giacca tre bottoni come si deve”.

L’ira funesta contro Silvio

Raccontano Mario Ajello e Marco Conti sul Messaggero che Salvini si fosse raccomandato a Palazzo Grazioli: «Silvio devi fare un passo di lato, così si sblocca tutto», gli aveva detto. E invece lui proprio non ce l’ha fatta a stare zitto: “Giorgia Meloni rivolge uno sguardo allibito a Matteo Salvini. Il leader leghista è più allibito di lei. Mentre il Cavaliere, in formato Stra-Silvio, da mattatore che non accetta di essere messo all’angolo, sta stracciando lo spartito che era stato scritto tutti insieme nel vertice di Palazzo Grazioli”.

Le parole di Silvio, sono “un siluro contro i 5 stelle. Un pietra (tombale?) sulla strategia di Salvini. Il quale subito dopo ha un umore così: «Berlusconi parla per sé non è quello che pensiamo noi». La Meloni idem. Furiosa. «Ma a che cosa servono i vertici a Grazioli – grondano rabbia quelli di Fratelli d’Italia – se poi Berlusconi fa come gli pare e manda all’aria tutto?».

Intervistata da Paola Di Caro sul Corriere della Sera, Giorgia Meloni a sua volta punzecchia il Cavaliere: “Berlusconi? Fino a ieri sarebbe stato impossibile anche immaginare che qualcuno parlasse al posto suo. Ma le cose cambiano, se ne è accorto anche lui, e si innervosisce…”.

La delusione di Di Maio

E Di Maio? “Il candidato premier M5S – scrive Annalisa Cuzzocrea su Repubblica – aveva preparato una nota in cui prendeva atto dell’imminente passo di lato del Cavaliere e si diceva pronto a proseguire sulla via di un governo di programma con la Lega. Il capo dello Stato gli spiega che le cose non stanno così e che pochi minuti prima nel suo studio non è accaduto nulla del genere. Così, la delegazione 5 stelle si chiude venti minuti in una saletta per riscrivere il discorso. Aggiungendo quel «non comprendo come Salvini e la Lega si ostinino a propinare ancora questa coalizione»”.

In ogni caso, Di Maio è sempre convinto che il naturale alleato dei 5 Stelle sia Salvini. Prosegue l’articolo su Repubblica: “L’ipotesi di un’alleanza col Pd appare messa da parte: «Ho apprezzato l’apertura di autorevoli esponenti dem – ha spiegato Di Maio – ma quel partito è fermo su posizioni che non aiutano». Con la Lega, «invece», c’è «una sinergia istituzionale che ha permesso di rendere operativo il Parlamento immediatamente”.

Partito democratico, “spettatore responsabile”

Roberta D’Angelo sulle pagine di Avvenire, definisce il Pd “spettatore responsabile” e spiega: “Dopo essere stato per anni il partito della responsabilità e del governo, nel momento in cui il presidente della Repubblica inchioda le delegazioni al senso del dovere di fronte alla crisi internazionale, il Pd si ritaglia uno spazio di collaborazione e ascolto dell’esecutivo che verrà, ma conferma la sua collocazione all’opposizione, dopo la sonora sconfitta elettorale e il ridimensionamento”.

Secondo Tommaso Ciriaco, nell’articolo su Repubblica intitolato “Il Pd resta fuori. Martina: “Confronto se c’è un preincarico”, il segretario reggente “prova ad avanzare di qualche centimetro sulla strada di un coinvolgimento del Pd, ma restando comunque fermo sulla linea dell’opposizione. (…) Un’apertura, anche se in modalità light: «Continueremo il nostro lavoro, innanzitutto in Parlamento come stiamo facendo, e continueremo a supportare l’azione del presidente della Repubblica con spirito di responsabilità. Noi ci stiamo a ragionare sulle priorità del Paese”.

È chiaro, però, che i numeri del 4 marzo non possono essere cambiati e Martina lancia una “sfida diretta ai vincitori delle elezioni e invito a mettersi in gioco: «La smettano col tira e molla, le tattiche, i tatticismi, i personalismi estremi e la grande incertezza che stanno generando – scandisce l’ex ministro – Basta con questo teatrino. È inaccettabile un rinvio per le Regionali in Molise e Friuli. Chi ha prevalso ha il dovere di dire cosa vuol fare senza continuare con i balletti di polemiche pubbliche che nascondono solide intese di occupazione di incarichi».”

Le poltrone prima di tutto

Sì, perché al di là delle belle parole, la realtà è che la spartizione delle poltrone tra Lega e 5 Stelle prosegue, come avvenuto alla Camera. “Commissione speciale, il Pd senza incarichi” titola Il Manifesto, e infatti, si legge nell’articolo, “il Pd, diversamente da quanto accaduto per la Commissione speciale di palazzo Madama, viene tagliato fuori da tutte le cariche distribuite nell’ufficio di presidenza, andate a Movimento cinque stelle, Forza Italia e, appunto, Lega”.

Il ruolo del Quirinale

Lina Palmerini, sul Sole 24 Ore, mette l’accento sulle pressioni del Quirinale affinché si formi il governo: “«Il tempo si sta esaurendo» erano queste le parole che trapelavano dal Quirinale al termine del secondo giro di consultazioni con i partiti. E quindi anche una certa “irritazione” per una situazione di stallo che perdura ma che al Colle preferiscono definire «ingarbugliata» (…) alla luce del quadro internazionale, Sergio Mattarella non può assecondare l’impasse che ha registrato ieri ma deve in qualche modo smuoverlo cercando di forzare i leader a uscire dalle rispettive contrapposizioni. Oggi parlerà al termine dell’incontro con le cariche istituzionali, ma quello che potrebbe accadere è che davanti agli italiani ripeterà che non è possibile perdere tempo, che il tempo – invece va impiegato per la soluzione dello stallo e tenendo conto della crisi siriana”.

Le tre ipotesi

Cosa ci riserverà il futuro prossimo? Affidiamoci alle parole di Marzio Breda sul Corriere della Sera: “Stamane Mattarella chiuderà la ricognizione sentendo i presidenti delle Camere, e il presidente emerito, Giorgio Napolitano, tra l’incertezza sulle proprie mosse. (…) Le scelte possibili per lui sono tre, ferma restando la propria dichiarata volontà di imprimere subito un’accelerazione ai negoziati. O un preincarico a un esponente della Lega in quanto partito-guida del centrodestra (che, presentandosi unito, conta su un 37 percento), e in particolare a Giancarlo Giorgetti, al quale vengono riconosciute doti di mediatore e il cui nome è rimbalzato con forza pure al Quirinale. O il mandato a qualche figura istituzionale (su tutti la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che potrebbe forse recuperare terreno a qualche correzione nel centrodestra) nel ruolo di «esploratore». Il suo compito sarebbe quindi quello di verificare in fretta la residua praticabilità di un’intesa tra le due formazioni politiche che rivendicano di aver vinto. Oppure, extrema ratio, fino all’altro ieri improbabile ma che potrebbe materializzarsi considerando che la situazione internazionale è in movimento, un incarico pieno a una personalità sopra le parti. Una figura adeguata a formare un esecutivo di tregua (o di scopo, o del presidente, o comunque si preferisca definirlo)”.

La crisi siriana

“La Siria irrompe nella crisi. «Ma l’Italia non bombarderà». Il premier Gentiloni frena sull’intervento. Di Maio si scopre atlantista. Salvini: Russia e Nato dialoghino” titola Il Giornale e nel servizio di Antonio Signorini si legge: “In ordine sparso al Quirinale, senza la possibilità di comporre una coalizione di governo, nemmeno di fronte all’emergenza innescata dall’escalation della crisi siriana. Ma su questo tema una maggioranza assoluta c’è già. L’Italia senza governo è in sintonia con la Germania. Condanna della Siria, ma no ai raid annunciati dal presidente statunitense Donald Trump. La crisi passa dall’Onu e su questo sono d’accordo tutte le forze politiche che ieri sono sfilate davanti al Presidente della Repubblica”.

Gli amici di Putin, di Erdogan e degli Ayatollah

Sempre sulla crisi e sulle posizioni dei partiti italiani, c’è un durissimo commento di Massimo Giannini su Repubblica: “Ma c’è da chiedersi quali garanzie possano offrire forze politiche che per mesi hanno preferito Mosca a Bruxelles. Lega e Cinque Stelle sono considerati in tutte le cancellerie del mondo “i migliori amici dell’orso russo”. Salvini combatte da mesi una battaglia in difesa di Putin, sulla Crimea, sull’Ucraina, sulle sanzioni. (…) La stessa cosa vale per Di Maio. Oggi si propone come il vero “garante” dell’atlantismo italiana, anche alla guida di un eventuale governo grillo-leghista. Ma il passato più recente del Movimento parla per lui. Le intemerate di Beppe Grillo contro la Nato parlano per lui. I viaggi di Alessandro Di Battista a Mosca peri congressi di Russia Unita parlano per lui. (…) Su queste basi un governo Di Maio-Salvini è un salto nel buio. (…) un conto è assumere una posizione pragmatica come quella di Merkel, tutt’altro conto è spostare l’Italia a fianco delle “democrature” di Putin, insieme alla Turchia di Erdogan all’Iran di Rouhani. Con un governo Dí Maio-Salvini questo rischio esiste, e le rassicurazioni di rito pronunciate ieri davanti al Salone della Vetrata non fugano i dubbi”.