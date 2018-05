Di Maio-Salvini: “Passi avanti”. Ma il nodo rimane il premier

“Quando avremo qualcosa da dire la diremo”. Così Matteo Salvini ha lasciato Montecitorio dopo l’incontro con Luigi Di Maio per la formazione del nuovo governo. I due leader, arrivati di prima mattina a Montecitorio, da oggi entreranno nel vivo della ‘partita’ su contratto di governo e nomi. Ma la strada è in salita, lo sanno bene i due non vincitori anche se ostentano ottimismo.

“Clima positivo per definire il programma e le priorità di governo” si legge in una nota congiunta e sulla composizione dell’esecutivo e del premier rassicurano “sono stati fatti significativi passi in avanti nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con l’obiettivo di definire tutto in tempi brevi per dare presto una risposta e un governo politico al Paese”.

Già oggi pomeriggio dovrebbe esserci la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori MoVimento 5 stelle e Lega.

L’obiettivo è di comunicare al massimo entro domani al capo dello Stato un nome. Ma i tempi sono stretti e il problema troppo grande. Ieri sera Di Maio ha ribadito che dovrà essere un “premier terzo” da scegliere insieme a Salvini. Ma il leader del Carroccio, sempre ieri sera, ha scritto nero su bianco in una nota: “Per me sarebbe un onore guidare il paese”.

All’incontro alla Camera era presente anche il capogruppo della Lega Giancarlo Giorgetti, uno tra i nomi che si fanno per una possibile premiership del Governo giallo-verde. Ma non è il solo nome a circolare. Retroscena parlano della possibilità di una donna a Montecitorio e in pole c’è Giulia Bongiorno. Un’ipotesi che non sembra, però, essere gradita a Berlusconi, che non l’aveva voluta in lista nemmeno il 4 marzo scorso. Enrico Giovannini e Carlo Cottarelli sono poi i nomi più ricorrenti.

Mattarella aspetta, così come gli italiani

Tutto era cominciato nel tardo pomeriggio di ieri. Dopo una mattinata che sembrava aver chiuso tutti i giochi e portava l’Italia direttamente alle urne, è arrivato il via libera di Silvio Berlusconi.

“Mi fa piacere che abbia prevalso la responsabilità e sono molto contento”. Così nella tarda serata di ieri Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio, commentava le parole del Cavaliere che sostanzialmente apriva la strada a un’intesa tra i grillini e la Lega.

Un’apertura che è costata cara politicamente a Berlusconi, seppure fa tirare un sospiro di sollievo ai forzisti che vedevano un ritorno alle urne come la loro condanna a morte. I sondaggi infatti non lasciano scampo a Forza Italia, fagocitata da una Lega sempre più potente. L’unica strada per Berlusconi era quella di frasi da parte, prima di essere messo da parte.

“Noi non vogliamo sapere niente, non vogliamo sapere chi saranno i ministri, non vogliamo mettere nessun ministro, non vogliamo nessuna Presidenza di commissione. Noi vogliamo avere quello che si dice ‘le mani libere'”. E’ Licia Ronzulli ospite ad Agorà su Rai Tre a inquadrare così le trattative in corso per la formazione del nuovo Governo. “Io – aggiunge la deputata FI, tra i più stretti collaboratori di Silvio Berlusconi – non so chi abbia inventato l’espressione ‘astensione benevola’. Non esiste”. Linea condivisa anche dal governatore della Liguria:

Ritengo #ForzaItalia non debba partecipare a questo governo. #Salvini e #DiMaio se vogliono metterci la faccia, ci provino. Abbiamo semplicemente detto agli amici della #Lega e ai nemici del #M5s: se pensate di farcela, provateci #24mattino — Giovanni Toti (@GiovanniToti) May 10, 2018

Un augurio che sa di monito per Salvini, per ricordargli che le cose possono cambiare velocemente e che il suo esame è solo cominciato.

Sul fronte opposto, in casa 5 Stelle, i mal di pancia cominciano a farsi sentire. In molti non sono soddisfatti della blanda uscita di scena di Berlusconi (volontaria fra l’altro) e ciò che è successo non viene vista come una vittoria ma come compromesso. Se mai nascerà, come si comporterà per esempio il nuovo governo in tema di conflitti di interessi? Ci si può fidare della coalizione di centrodestra? Qual è davvero il ruolo di Berlusconi in quella coalizione? Tutte domande che il M5S fa finta di non vedere ma che nella base stanno emergendo con insistenza e preoccupazione. Sul Fatto Quotidiano, Travaglio è lapidario: “Una pagliacciata mai vista nemmeno in Italia”.