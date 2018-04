I giornali di oggi / Siria, scontro Trump-Putin. Italia, stallo Di Maio-Salvini

Le prime pagine dei giornali si dividono tra Siria e politica interna. La situazione medio-orientale è grave e promette solo peggioramenti: “Siria, Trump pronto ad agire” titola a centro pagina il Corriere della Sera, mentre Il Messaggero sceglie “Siria, torna il pugno di Trump” e La Stampa sottolinea la tensione fra i due principali attori “Sul gas in Siria scontro frontale Trump-Putin”.

Trump pronto a intervenire in Siria

Su Repubblica, che apre la prima pagina con “Siria, la furia di Trump su Assad. Putin minaccia gli Usa”, ecco il commento di Federico Rampini: “ «Atroce, odioso, disumano, ci saranno conseguenze», così Donald Trump condanna l’attacco siriano con armi chimiche che ha ucciso almeno cento persone. «Entro 24 ore la risposta, i generali valutano, l’azione militare è sul tavolo». Stavolta la “linea rossa” viene tracciata da Trump, cinque anni dopo il precedente infausto di Barack Obama. Il presidente si sbilancia con durissime accuse anche verso Vladimir Putin, con cui aveva tentato di coltivare un idillio: «Ognuno pagherà un prezzo, anche lui, per l’uso di armi chimiche illegali». L’America viene risucchiata ancora una volta dentro la tragedia siriana, suo malgrado. La settimana scorsa Trump aveva lanciato un segnale diametralmente opposto: dichiariamo vittoria contro l’Isis e lasciamo la Siria. (…) Ma nel weekend la notizia della nuova strage con armi chimiche ha sconvolto tutto. Già domenica Trump twittava “Assad è un animale, pagherà caro”. Tra i retroscena c’è la telefonata con Emmanuel Macron domenica sera: l’asse col presidente francese è forte, e in quel colloquio Trump avrebbe saputo che la Francia è pronta ad agire anche da sola. (…) È in atto una pressione formidabile dal Pentagono. I vertici militari non hanno mai abbracciato la visione isolazionista di Trump, che in campagna elettorale e anche dopo ha ripetuto: America First significa ricostruire casa nostra, non faremo più i gendarmi del mondo. In Medio Oriente questo presidente è stato tentato dall’idea di delegare le grandi scelte ai due alleati di ferro, Israele e Arabia Saudita. Il disimpegno da quell’area cruciale, dove l’America sostituì l’impero britannico fin dai tempi di Franklin Roosevelt, è agevolato dall’autosufficienza petrolifera degli Stati Uniti: una rivoluzione sconvolge le gerarchie energetiche planetarie, già da qualche anno non una sola goccia di petrolio arabo viene importata negli Stati Uniti. Ma il Pentagono non condivide la logica mercantilista di America First, presidiare Mediterraneo e Golfo Persico significa conservare una leadership mondiale, la capacità di controllo sulle rotte cruciali che portano l’energia alla Cina”.

Salvini-Di Maio e il bacio non (ancora) dato

Grande spazio anche alla politica italiana, la carrellata dei titoli delle prime pagine ci propone “Tra Di Maio e Salvini è l’ora delle accuse” (Corriere della Sera), “Governo, strappo Salvini-Di Maio” (La Repubblica), “Tensioni M5S-Lega, anche il deficit divide” (Il Sole 24 Ore), “Salvini-Di Maio niente intesa e volano insulti” (Il Tempo), “Lite Salvini- Di Maio e il Quirinale vede tempi più lunghi” (Il Messaggero).

Insomma, il nodo non sciolto è ancora quello del rapporto tra Lega e 5 Stelle e per capire cosa è successo ieri, affidiamoci ad Alessandro Trocino sulle pagine del Corriere della Sera: “Il confronto tra 5 Stelle e Lega ha un’improvvisa battuta d’arresto, dopo un botta e risposta sui due leader che ha per oggetto, come già nei giorni scorsi ma con toni più duri, la presenza o meno di Silvio Berlusconi, e quindi di Forza Italia, nell’ipotetica alleanza di governo. Uno stop che, se non si rivelerà solo tattico, per prendere tempo, rischia di infilare la legislatura appena iniziata in un vicolo cieco. La mattinata comincia con un Matteo Salvini che sembra moderatamente ottimista e che annuncia a Rainews: «Chiederò volentieri a Di Maio un incontro». A seguire (…) Salvini spiega: «Ci sono il 51 percento di possibilità di fare un governo tra il Centrodestra e i 5 Stelle». Salvini ragiona di possibili alternative: «Escludo qualsiasi tipo di accordo di governo con il Pd. Si parte dal centrodestra, mancano dei voti, a chi li chiedo? A caso? No, provo a dialogare sui temi». Con il M5S, invece, «il dialogo è possibile, ma non con i veti. Ho voglia di dialogare e di costruire e ci provo fino all’ultimo». Parole che evidentemente non convincono Di Maio, almeno a quanto si desume da un tweet di poco successivo: «C’è lo zero per cento di possibilità che il Movimento 5 Stelle vada al governo con Berlusconi e con l’ammucchiata di centrodestra». L’ostacolo rimane lo stesso: i 5 Stelle non vogliono Berlusconi con Forza Italia, la Lega non vuole e non può separarsi dal suo alleato di centrodestra. (…) In questo cul de sac, resta l’alternativa del Pd, che i 5 Stelle non escludono e che continuano a percorrere, ma che le posizioni politiche e le condizioni dei dem, divisi e alle porte di nuovi cambiamenti, rendono molto difficili. Come testimoniano le parole di Graziano Delrio: «Non c’è nessuna possibilità di un governo M5S-Pd, tra un mese forse ci potrà essere una discussione più matura». A rendere più drammaticamente concreto lo stallo delle trattative, la controreplica tranchant di Salvini al tweet dello zero per cento di probabilità per «ammucchiate»: «Di Maio? In questo momento mi interessa meno di zero»”.

Quirinale bloccato dai veti Lega-5Stelle. Spunta il terzo incomodo?

Questo il quadro politico interno. Andiamo, allora, a scoprire qualche retroscena e le analisi che i commentatori politici fanno di fronte a questo stallo che pare bloccare tutto. Massimo Franco sul Corriere della Sera prova a delineare ciò che accadrà nell’immediato: “Non è da escludersi che il limbo tra dopovoto e governo possa dilatarsi per un paio di settimane; e che, di fronte a una rigidità che non accenna a sciogliersi, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceva la richiesta dei partiti di sondare quali siano i veri margini di trattativa. Il problema è quanto tempo sarà necessario per capire se e come i veti incrociati cadranno o almeno si attutiranno; e a quali condizioni. Non è da escludersi che alla fine si renda necessario un terzo giro di consultazioni, o magari che gli stessi partiti chiedano al Quirinale di affidare un incarico esplorativo di tipo istituzionale”.

Altro scenario possibile è quello che Goffredo De Marchis descrive su Repubblica, quello del ‘terzo incomodo’: “Il terzo uomo (o donna) è la carta finale di Sergio Mattarella per comporre una maggioranza e un governo. Nella partita dei veti e dei botta e risposta tra i due vincitori dimezzati Di Maio e Salvini, è quasi un obbligo cominciare a pensare a una soluzione che superi i leader e attraverso i loro passi indietro conduca a una soluzione. L’ipotesi può nascere spontaneamente (si fa per dire) dalle forze politiche prendendo atto che il sistema non ha partorito una vera guida. Il segretario della Lega lo ha capito («non dico o io premier o morte»), il capo politico dei 5 stelle un po’ meno. Oppure può essere una soluzione bisbigliata, suggerita dal Quirinale per rompere l’impasse”.

Stefano Folli, sempre su Repubblica, fornisce una interpretazione ‘elettoralistica’ del comportamento di Salvini: “Di Maio è proteso verso il governo e in particolare verso Palazzo Chigi, disposto ad allearsi con la Lega (ma non con Berlusconi, unica preclusione) oppure con il Pd. (…) Salvini, no. (…) Più che al governo, sembra puntare a un nuovo, più clamoroso successo elettorale, quando avrà finito di stendere il mantello del Carroccio sull’intero centrodestra berlusconiano. Se Salvini cercasse un compromesso di governo, metterebbe un po’ d’acqua nel suo vino; Come fa appunto Di Maio. Invece tanta schiettezza lascia immaginare un gioco a medio-lungo termine. Il gioco di chi punta a conquistare un potere più grande, magari sfruttando le contraddizioni dei Cinque Stelle. Se questa è la verità, si capisce perché la matassa nelle mani del presidente è così complicata”.

Il Foglio: “L’indicibile disegno di Salvini e Di Maio”

Il commento più provocatorio e interessante è forse quello del direttore del Foglio Claudio Cerasa che, nell’editoriale intitolato “L’indicibile disegno di Salvini e Di Maio”, scrive: “E se il leader della Lega e del Movimento 5 stelle, pur muovendosi su due binari separati, stessero semplicemente applicando a loro modo la famosa teoria del generale Von Moltke, ovverosia marciare divisi per colpire uniti? (…) Così come, grazie al veto di Di Maio, Salvini è riuscito a bloccare la partita di Berlusconi sulla presidenza del Senato (no Romani, sì Bernini, poi sì Casellati) allo stesso modo oggi, grazie al veto di Di Maio, Salvini ha la possibilità, senza dover passare per la violenta strada del tradimento politico, di allontanarsi da Berlusconi (…) Salvini e Di Maio oggi litigano e un po’ si incartano. Ma il loro litigio potrebbe essere parte di uno schema condiviso, al centro del quale c’è una traiettoria che Salvini sogna dal 2012: dare alla Lega la forza e il coraggio di fare un passo in avanti nel ricambio generazionale, trovando un modo soft per governare senza Berlusconi e senza la Forza Italia nostalgica dei bei tempi con il Pd ed essendo in cambio trattato da pari dal Movimento 5 stelle. Di Maio lo vuole senz’altro. Ma siamo proprio sicuri che lo voglia soltanto lui?”.

Per Di Maio, Lega e Pd uguali sono

Parliamo di Pd e facciamolo partendo dall’intervista a Di Maio che pubblica Il Fatto Quotidiano. Ecco cosa dice il leader dei 5 Stelle sui democratici: “E invece il Pd? Ogni volta che lei fa un’apertura i dem si spaccano in mille pezzi. «Non lo faccio per provocare questo. Voglio solo capire se ci sono delle condizioni per un governo del cambiamento. Però, mentre il M5S è pronto con i suoi programmi e i suoi ministri, gli altri partiti hanno bisogno di tempo per risolvere i loro problemi. E non posso prescindere da questo». Sta dicendo che bisogna aspettare l’assemblea del Pd del 21 aprile e le Regionali in Friuli del 29? «Questo lo vedranno i partiti. Ma non mi aspetterei chissà che da singoli appuntamenti. Il percorso è complicato, anche per una configurazione parlamentare incerta e nuova. Ma ci sono evoluzioni negli altri partiti, e bisogna attenderne gli esiti». È vero che state parlando anche con i renziani? «Noi seguiamo le linee ufficiali. Io mi sto rivolgendo ai segretari (nel caso del Pd è Maurizio Martina, ndr) e i nostri capigruppo parlano con gli altri capigruppo. Devo dire che sono tutte persone con cui si può parlare, c’è dialogo». I renzianissimi, dalla Boschi a Bonifazi fino a Lotti, non potranno mai sostenere un governo Di Maio. Lei al massimo può puntare a un accordo con la maggior parte del Pd. «Io mi rivolgo a tutto il Pd, come a tutta la Lega. Chiunque sottoscriverà il contratto di governo, dovrà garantire per tutto il suo partito. Non voglio spaccare nessuna forza politica o incentivare rotture».

Partito democratico, oggi riunione congiunta deputati e senatori

Come risponde il Pd? Intervistata dalla Stampa, la deputata Pd Alessia Morani è piuttosto netta: “Questo cambiamento mi pare strumentale, solo perché a Di Maio servirebbero i nostri voti in Parlamento. (…) Io credo che la proposta del M5S, rivolta sia a noi che alla Lega, sia in primo luogo una mancanza di rispetto per i nostri elettori e per quelli di Salvini. Abbiamo programmi antitetici. Chi ha vinto, M5S e centrodestra, ha il dovere di mettersi d’accordo, anche perché hanno molte affinità”.

Anche il commento di Nino Bertoloni Meli, sul Messaggero, ci porta sulla stessa strada, prefigurando ciò che avverrà oggi pomeriggio quando si riunirà l’assemblea congiunta dei deputati e dei senatori del Pd: “Le premesse sono tutte per un niet tondo alle profferte «pelose» (definizione di renziani e non) pervenute da Di Maio e soci a base di asce di guerra da sotterrare e simili segnali di pace, «ma non è stata fatta una che sia una proposta concreta di dialogo, al di fuori di generici appelli a firmare armistizi, il fatto è che le distanze erano e restano incolmabili», quanto dicono e ripetono ai piani alti del Nazareno. E del resto, quando uno come Graziano Delrio, che passa per colomba renziana, va in tv e scandisce: «Con il M5S le distanze sono profonde, talmente profonde che è difficile immaginare un qualche accordo», diventa facile prefigurare la piega che prenderà la riunione dei parlamentari dem. Il capogruppo dei deputati va anche oltre e spiega: «Non ci siamo candidati per stare all’opposizione, ci siamo candidati per governare, abbiamo delle ricette precise che sono opposte a quelle di M5S e centrodestra»”.

Non tutti i commenti dei quotidiani sono così granitici e Roberta D’Angelo sulle pagine di Avvenire spiega che “nell’incontro dei gruppi di oggi ci si attende il discorso di Dario Franceschini, deciso a proporre un ragionamento più aperto, in attesa della seconda consultazione al Quirinale. Bisogna guardare all’interesse del Paese, per il ministro dei Beni culturali, e quindi evitare l’abbraccio da M5s e Lega. Una linea condivisa dal guardasigilli Andrea Orlando”.