I giornali di oggi / Nella telenovela oggi arriva Fico

L’attenzione dei quotidiani è sull’incarico in arrivo per il presidente della Camera. Pd: niente dialogo con i ‘due forni’ accesi

I titoli di oggi possono far perdere la strada anche al lettore più attento. Perché davvero c’è di tutto. Le elezioni in Molise con vincitori, quasi vincitori e sconfitti. La Lega e i 5 Stelle che stanno per fare il governo, anzi no. I 5 Stelle che sono d’accordo sulla flat-tax ma non è proprio così. Salvini che non molla Berlusconi. Fico che dovrebbe avere l’incarico finalizzato a un accordo Pd-5 Stelle, Fico che dovrebbe un incarico più ampio, Fico che non si sa se avrà l’incarico. Ecco qualche titolo delle prime pagine di oggi, avendo a mente che i quotidiani, per ragioni di orari, non hanno i risultati definitivi delle elezioni molisane (vince il centrodestra, 5 Stelle secondi col 37%, male il Pd e il centrosinistra).

“Salvini: resto con Berlusconi” titola Il Messaggero, che nel sommario spiega: “Ultima offerta di Di Maio al leader della Lega che però chiede ancora «qualche giorno» per decidere. Oggi l’incarico a Fico: l’ipotesi di alleanza agita il Pd. Regionali Molise: testa a testa M5S-centrodestra”. Il Corriere della Sera sceglie “L’offerta di Di Maio a Salvini”, e nell’occhiello specifica: “Governo. Nel piano M5S ruolo esterno per il leader leghista e posti chiave. «Datemi qualche giorno»”, mentre nel sommario: “Pronto il mandato esplorativo a Fico. La sfida in Molise all’ultimo voto”. Titolo e sommario di Repubblica: “Fico, missione Pd. Mattarella chiede tempi più veloci”, “Salvini: “Datemi ancora qualche giorno”. Fedriga: dopo il Friuli si vedrà chi governa. E i 5Stelle adesso aprono anche alla fiat tax”. Il blocco del titolo della Stampa: “Di Maio guarda al Pd e cerca Lotti” (titolo), “ Lega e M 5S rompono a un passo dall’accordo. Primi dati dal Molise: è testa a testa centrodestra-5 Stelle” (occhiello), “I grillini pronti a trattare con l’uomo di Renzi. Mattarella oggi chiamerà Fico” (sommario).

“Dal Colle la spinta ai partiti”

È il titolo dell’articolo di Marzio Breda, ‘quirinalista’ del Corriere della Sera, che accosta il lavoro della politica a quello di un romanziere: “Si ripete così lo schema dei feuilleton, i cosiddetti romanzi d’appendice che nell’Ottocento comparivano a puntate sui giornali e che gli stessi autori, mentre lavoravano, spesso non sapevano come avrebbero concluso. Il paragone non è poi così bislacco, visto che i lettori di allora mandavano lettere alle redazioni chiedendo al narratore di turno di tagliar corto e far vincere l’uno o l’altro eroe con lo stesso carico di aspettative e di passione di cui è oggi investito il capo dello Stato, quando la gente ragiona sul rebus del governo. Con una differenza: non spetta a lui mettere la parola fine al tormentato confronto politico. Lui può solo – ed è comunque moltissimo – indirizzare e facilitare la formazione di una maggioranza e scegliere poi un premier”.

5 Stelle e Salvini

Vediamo, dunque, come si stanno muovendo i protagonisti del romanzo all’italiana. “Il segretario della Lega – si legge su Repubblica – va dritto al nocciolo della questione. «Ci giochiamo il governo per i prossimi 5 anni. Anche se fossero necessari due o tre giorni in più, l’importante è non sbagliare. Noi vogliamo il governo serio, del cambiamento», spiega dal palco in maniche corte, al fianco del candidato governatore Massimiliano Fedriga. «C’è in ballo una partita così importante e ambiziosa che ogni mossa può pesare». E allora niente fretta, «datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni». Quel “poco” potrebbe corrispondere ai giorni del mandato a Fico. Per entrare in partito con Di Maio subito dopo”.

Sul Corriere della Sera, a pagina 3, Marco Cremonesi, delinea uno degli scenari possibili: “dopo la proposta di affidare alla Lega alcuni ministeri di rango massimo, suggeriscono anche un piano diverso, un’autentica «mossa del cavallo»: e cioè che, al contrario, Salvini rimanga del tutto fuori dal governo, con una sorta di veste da garante. Esprimendo ministri di peso, ma rimanendo personalmente fuori. Il modello esplicitamente citato è quello del 1994, con Umberto Bossi che non partecipò al primo esecutivo di Berlusconi: «Pensa a quello – ricordano i pontieri dei 5 stelle a Salvini e ai suoi collaboratori -. Se qualcosa non andasse come deve andare, tu saresti nella posizione di staccare la spina al governo- senza averne fatto parte».

Ma il clima fra 5 Stelle e centrodestra non dev’essere dei migliori. Virano i giornali dell’area centrodestra, trasformando improvvisamente i 5 Stelle da possibili alleati a sicuri avversari, con titoli come “Salvini e Di Maio mai così diversi. Intesa quasi impossibile su immigrazione e temi etici” (Il Tempo), “Indeciso e pericoloso. Incapace di fare politica, M5S apre la strada a un esecutivo di tecnici” (Libero), “Provano a fregare il centrodestra. Ridotti alla foglia di Fico “ (Il Giornale).

Scrive Amedeo La Mattina sulla Stampa (pagina 2): “Il leader leghista confessa di essere stremato della trattativa: doveva tenere unito il centrodestra e allo stesso tempo convincere il capo dei 5 Stelle a un’apertura verso Forza Italia. Un lavoro da equilibrista, di grande pazienza che ha visto Giancarlo Giorgetti in prima fila come tessitore e ambasciatore. «Tutta fatica sprecata», spiega il capogruppo del Carroccio”.

L’incarico a Fico

Il Fatto Quotidiano, sponsor di un accordo tra 5 Stelle e Pd, titola “Fico prova a scongelare il Pd” e a pagina 2 Marco Franchi scrive: “I dem, però, prendono ancora tempo e ripetono che aspettano le scelte del Colle. Ma secondo fonti interne, a sbloccare il Pd non basterà la figura di Roberto Fico, considerato l’esponente M5S in grado di dialogare con il centrosinistra. «La pregiudiziale – spiegano è che Di Maio chiuda con la Lega. In caso questo non avvenisse e soprattutto in caso le due parti continuassero a tergiversare, anche allaluce deivari ultimatum già sc aduti di Di Maio a Salvini, il Pd non si siederebbe neanche al tavolo»”.

La posizione del Pd è unitaria (inimmaginabile un governo Pd- 5 Stelle), con diverse voci che contribuiscono al confronto interno: dall’intervista a Ettore Rosato sul Messaggero che ribadisce: “Io da quasi due mesi vedo un gran lavoro di Lega e M5S per sdoganare FI e comporre una maggioranza. Fin quando quel fronte non si considera completamente chiuso, qualunque approccio con il Pd lo considero una perdita di tempo” fino alla proposta di Sandra Zampa, sul Corriere della Sera, di aprire una consultazione on-line nel ‘popolo delle primarie” o a Giorgio Gori che, sulla Stampa, avverte “credo che ci siano concrete possibilità che l’accordo tra 5 Stelle e Lega vada in porto (…) l’idea di un accordo di qualsiasi tipo con i 5 Stelle per noi è totalmente priva di senso politico. Hanno detto che il Pd era il male dell’Italia, un partito di mafiosi… Sarei molto a disagio se il mio partito accettasse di fare un governo con loro».

Giovanna Casadio, a pagina 7 di Repubblica, dedica un servizio ai democratici: “Se il Pd entra in gioco, lo fa sul serio e quindi «non può esserci una trattativa parallela, da un lato con i dem e dall’altro tra leghisti e grillini». Con il placet di Matteo Renzi, alla vigilia della decisione del capo dello Stato Mattarella sul nuovo mandato i Dem dettano le condizioni. L’apertura al confronto c’è, ormai concreta, però con un vincolo: tra Di Maio e Salvini la storia deve essere chiusa”. Tocca a Rosato e Fassino “fare pressing perché la partita politica che si aprirà non sia una finta. E se Mattarella dovesse affidare l’incarico al presidente della Camera, il grillino Roberto Fico, con un perimetro di verifica circoscritto al Pd e ai 5Stelle, di fatto escludendo il fronte del centrodestra? Allora il Pd è pronto ad entrare in gioco”.