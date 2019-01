Grillo contestato ad Oxford: “Sei un buffone”

Non è andata proprio come sperava Beppe Grillo che, sbarcato in Inghilterra per tenere uno speech ad Oxford, è dovuto tornare in patria con le pive nel sacco. Forse gli studenti inglesi non hanno capito la comicità del “comico prestato alla politica” o forse, semplicemente, non si sono fatti abbindolare dai toni sempre esagerati del garante dei 5 Stelle. In ogni caso la lezione si è trasformata in un duro botta e risposta con il corpo studentesco che, all’inconsistenza delle risposte politiche i Grillo, lo ha apostrofato a suon di “Buuu” e “Buffone”. E chissà che questo trattamento non faccia venire al comico genovese qualche dubbio sulle sue responsabilità anche in Italia.

Cosa è successo?

Annunciato in pompa magna sul suo blog il 4 gennaio, il cofondatore del M5S è arrivato nella prestigiosa università per parlare agli studenti ma è stato contestato in vari passaggi del suo intervento, in particolare su vaccini a Aids. A raccontarlo nei minimi dettagli è oggi il quotidiano Repubblica e il Corriere della Sera. Eppure Grillo aveva scritto sul suo blog: “Devo dire che hanno insistito un po’ per avermi. Dopo Einstein, Stephen Hawking e le menti più eccellenti del pianeta, erano stanchi dei soliti ‘cervelloni’, cercavano qualcosa di ancora più elevato. Avrei potuto dire di no, come fece il filosofo tedesco Friedrich Wilhelm Nietzsche, ma ho preferito esserci. Ecce homo!”.

Dopo un’entrata teatrale nella sala, con una benda sugli occhi, Grillo riferendosi alla Brexit ha detto di non voler vedere “un’Inghilterra così”. Poi avrebbe voluto fare il suo monologo, neanche fosse a teatro, ma le domande degli studenti lo hanno destabilizzato: uno degli studenti è intervenuto sostenendo che “nel Movimento non c’è democrazia”, un altro lo ha accusato di non rispondere alle domande. Lo storico leader M5S si è difeso dando la colpa, come al solito, ai media italiani: “Non ho mai visto un odio simile contro di noi. Per questo non ho fatto venire i giornalisti qui stasera”, ha detto riferendosi al fatto di aver negato alla stampa di partecipare all’incontro.

Il clima si è fatto caldissimo quando si è parlato di salute e vaccini. Gli studenti lo hanno incalzato su questo tema così spinoso per il Movimento e lui ha risposto: “Non ho mai fatto una affermazione contro la scienza dei vaccini. Il problema è la politica che vuole imporli”. Come racconta ancora Repubblica, i ragazzi e il presidente di Oxford Union gli hanno anche rinfacciato le vecchie affermazioni, tipo quella in cui affermava che l’Aids non esiste. Qualcuno gli ha fatto poi notare le sue contraddizioni: “Per raggiungere la verità ci vuole la contraddizione” ha detto lui. A quel punto il pubblico ha rumoreggiato e Grillo si è innervosito: “Ah, e questa è la famosa cortesia inglese? Invece di criticare, guardate in che Paese vivete!”, ha detto prima di andare via.