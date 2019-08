Grillo a Renzi: “Avvoltoio persuasore”. La replica: “Insisto sul Governo istituzionale”

Il garante del movimento Cinquestelle, Beppe Grillo, in un post pubblicato sul suo blog, dal titolo “Volano gli avvoltoi”, firmato “L’Elevato consigliere supremo”, racconta una scena da far west per descrivere la situazione politica attuale. Così Matteo Salvini diventa uno sceriffo “in fuga dalla città” che si rifugia negli Stati del Sud ma viene accolto da “un oceano di fischi”. “Molti hanno addirittura disseppellito il vaffa…lo in Sicilia”, scrive Grillo, “Così, senza passare dal suo ufficio, è in corsa a chiedere mezzi all’ex Cavaliere disarcionato (del porco non si butta via niente)”.

Ma gli insulti del garante grillino si rivolgono anche all’ex premier Renzi: “Intanto volano degli avvoltoi di nuova generazione: gli avvoltoi persuasori. E’ una nuova specie di sciacallaggio: invece di aspettare la fine cercano di convincerti che è già avvenuta. Non sono elevati, non volano neppure. In realtà strisciano veloci fra gli scranni: ma è soltanto un’illusione, nient’altro che un’illusione dovuta alla calura. Quando queste defezioni e quelle allucinazioni saranno passate”, conclude Grillo, “basta farsi trovare uniti e parlare unicamente con gente elevata e non in caduta libera”.

“Agli attacchi quotidiani che ricevo dai miei compagni di partito oggi si sommano gli insulti di Beppe Grillo. L’uomo che un tempo mi chiamava ‘ebetino’, adesso mi definisce ‘avvoltoio'” risponde Renzi. “Non male, dai, si migliora. Ma non c’è insulto che possa fermarmi: davanti a Capitan Fracassa che chiede pieni poteri e culla l’antico sogno di uscire dall’Euro, io sopporto ogni insulto e insisto sul Governo Istituzionale” dice ancora Matteo Renzi su facebook. “Per la mia immagine e per il mio tornaconto personale sarebbe meglio stare in un angolo ad aspettare lo sfascio. Ma il bene comune viene prima dell’interesse dei singoli. Prima si pensa all’Italia, poi agli interessi di parte. Buona settimana di Ferragosto”, aggiunge.