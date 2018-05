Si complica la situazione politica e le pagine dei quotidiani, oltre che del primo maggio, danno conto dei nuovi elementi maturati fra domenica – col voto regionale e con l’intervista di Matteo Renzi – e ieri, come diretta conseguenza: lo scontro interno al Pd Renzi-Martina, l’ipotesi di tornare alle urne prima dell’estate, il trionfo leghista e lo stop grillino nelle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia.

Il Corriere della Sera apre con “Voto subito, stop del Colle”, nell’occhiello scrive: “Politica. Di Maio chiede di tornare alle urne a giugno. Ma secondo il Quirinale mancano i tempi”, mentre nel sommario: “Friuli Venezia Giulia, trionfo leghista. Il Pd si spacca, Martina contro Renzi”. Del tutto simile Il Messaggero che titola: “«Voto a giugno», no del Colle” e poi nel sommario: “Di Maio: «Torniamo alle urne». Ma incassa anche il veto di Salvini, che chiede l’incarico. In Friuli trionfa la Lega, crolla M5S. Scontro nel Pd: strappo tra Martina e Renzi”. La Repubblica aggiunge l’allarme conti pubblici: “Il Colle ai 5S: no al voto subito” (titolo), “Bocciata la richiesta di Di Maio. In Friuli trionfa la Lega, crollano i grani. Salvini: ora a me l’incarico . Caos Pd, rivolta anti-Renzi. Martina: così il partito si estingue. Allarme Ue: serve manovra da 5 miliardi” (sommario).

Il Fatto Quotidiano punta sul voto anticipato e nel titolo scrive: “Salta tutto, si rivota”, mentre nel sommario: “Il centrodestra stravince in Friuli con il 57%. Crollano i dem e i 5Stelle. Di Maio a Salvini: “Voto a giugno”. Ma non si può prima dell’autunno”. Il Giornale, invece, mette in evidenza il crollo grillino nel voto regionale: “Cinque Stelle cadenti. In Friuli trionfa il centrodestra: Fedriga presidente. E i grillini precipitano al 7%. Berlusconi all’attacco: «Adesso il governo spetta a noi»”.

La posizione del Colle

La Repubblica, a pagina 2, nell’articolo di Goffredo De Marchis, spiega la posizione del presidente Mattarella: “No secco alla richiesta di Luigi Di Maio di rivotare a giugno. No all’idea del centrodestra di avere l’incarico per un governo, sulla carta, di minoranza. Sergio Mattarella sta costruendo il recinto di questa che, per forza, è la fase finale della crisi. Poi c’è l’incognita Pd e i suoi mille pezzi sparsi. Il presidente della Repubblica non dà molte chance al terzo forno lanciato domenica sera da Matteo Renzi che potrebbe cuocere questo tipo di pizza: un esecutivo di centrodestra legato a un progetto di riforma costituente sostenuto dall’esterno dal Pd”.

Marco Conti sul Messaggero fornisce anche qualche altro elemento sulla posizione del Colle: “Sulla carta rimane aperta la finestra elettorale autunnale che però per Mattarella resta una disgrazia perché rischia di portare il Paese all’esercizio provvisorio senza risolvere, come già detto, il problema della governabilità (…) «Un conto è l’opera molto saggia del presidente Mattarella che in questi giorni le sta provando tutte. Un altro è usare il lavoro di Mattarella per sbarazzarsi non solo di Renzi, ma della posizione molto larga che ha nel partito». Andrea Romano, parlamentare del Pd molto vicino a Renzi, punta il dito su coloro che nel partito «sfruttano a modo loro» i tentativi di Mattarella per cercare di dare al Paese un governo.

Perché non ci sono i tempi

“Per poter votare il giorno 24, insieme con i ballottaggi delle elezioni amministrative (convocate per l’10 dello stesso mese), Mattarella dovrebbe infatti sciogliere le Camere al massimo il 9 maggio. Una scadenza difficile anche se non impossibile da rispettare (…) Il Parlamento deve essere sciolto dal presidente della Repubblica tra i 45 e i 70 giorni prima della data fissata per le elezioni. Tuttavia, il ministero dell’Interno ha in più occasioni, pur se informalmente, fatto rilevare che perché la macchina elettorale proceda spedita e senza intoppi tra lo scioglimento ed il voto ne servono in media almeno sessanta”.

Il peso di Renzi

I commentatori politici mettono in evidenza come l’intervista di Matteo Renzi a “Che tempo che fa” rappresenti una sorta di spartiacque, non solo nel Pd, ma nell’attuale intricata situazione politica. “Nel momento in cui Renzi ha tirato il suo macigno nello stagno – scrive nel suo commento su Repubblica Stefano Folli – ha colpito d’infilata – come un novello barone di Munchausen – il vertice del suo stesso partito, gli odiati Cinque Stelle e infine anche il presidente della Repubblica. Nel senso che ha disfatto, senza dubbio in modo ben consapevole, la tela che Mattarella stava tentando faticosamente di cucire. Le conseguenze le abbiamo viste”.

In realtà, secondo Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, “Matteo Renzi è sempre più convinto di aver fatto bene a strappare la tela del dialogo ed è pronto ad affrontarne le conseguenze. (…) Se l’ex premier ha giocato d’azzardo, tornando in tv e ribaltando il tavolo, è perché aveva colto lo sbandamento dei suoi parlamentari e amministratori locali e temeva che le sirene del governo col M5S avrebbero finito per attrarre anche i renziani. Ha scelto la linea dura e, facendo vedere che il capo c’è, ha rimesso sull’attenti le truppe. (…) E la riprova che restituire al popolo dem l’orgoglio di appartenenza sia la strada giusta Renzi l’ha avuta nel pomeriggio, quando il tweet di Dario Franceschini – «Dalle sue dimissioni Renzi si è trasformato in un Signornò» – (ritenuto dai renziani «una ammissione di debolezza») è stato inondato di commenti negativi. Chi accusa il ministro di voler ridurre il Pd a «succursale della Casaleggio e associati» e chi ringrazia Renzi per aver «salvato la dignità» degli elettori. Il «capo», lo riconforta la sua gente, è sempre lui”.

La sfida nel Pd e la minaccia di scissione

E ora, che accade nel Pd? Titolo e sommario dell’articolo in quarta pagina del Corriere della Sera fotografano la situazione interna dei democratici: “«Ci vediamo in direzione». Sfida nel Pd”, “Martina rilancia e attacca Renzi. Franceschini: l’ex premier un signornò. E lui: continuo a dire la mia”.

Emilio Pucci, a pagina 6 del Messaggero, osserva che “i più convinti ad arrivare subito al redde rationem sono Franceschini e Orlando. Per loro la misura è colma, il «senatore di Scandicci» si deve fare da parte: con la sua intemerata anti M5S ci ha risospinto nell’irrilevanza, accusano, punta a un nuovo Nazareno con Berlusconi, anzi avrebbe già l’accordo con il pretesto di un «governo per le regole» (…) Nonostante gli appelli ad abbassare la tensione – inviti arrivati anche da renziani come il responsabile Enti locali, Ricci – ritorna lo spettro della scissione.”.

Di conta e di separazione scrive anche Alessandro Di Matteo a pagina 4 della Stampa: “«È impossibile guidare il partito in queste condizioni – ha attaccato Martina a metà giornata – ciò che è accaduto in queste ore è molto grave, per il merito e per il metodo». Era l’affondo che aspettavano Orlando, Franceschini e gli altri. Di lì a poco è partita una raffica di dichiarazioni a sostegno del segretario reggente e contro Renzi. Per Franceschini è «il momento di fare chiarezza», per Orlando «ha ragione Martina, non si può tenere un partito in queste condizioni», mentre per Michele Emiliano «Renzi non rispetta regole e iscritti». Toni simili anche da Fassino, Zingaretti e Bettini, che dà per scontata la separazione perché «Renzi vuole fare Macron». La voglia, appunto, è di andare a contarsi”.

“5 Stelle in un vicolo cieco”

Andiamo a vedere che succede in casa Grillo attraverso Il Fatto Quotidiano, che a pagina 3 titola: “Di Maio, nuove urne per salvarsi: Salvini le chieda con me”. Nell’occhiello: “Palude. Dopo il tonfo e lo strappo coi democratici” e nel sommario: “Il capo dei 5 Stelle archivia i sogni di governo e invoca il voto. Ma nel Movimento tornano i veleni: Gestione disastrosa”. Nell’articolo di Luca De Carolis leggiamo: “Si aspettavano una sconfitta nelle urne, invece è arrivata una catastrofe. Speravano in un tavolo con il Pd, ma Renzi ha fatto esplodere tutto. Sognavano ancora di costruire un governo con Di Maio premier, però Salvini gli ha sbattuto in faccia un due di picche e il capo che già traballa non può che invocare il voto, già a giugno. Mentre solo ieri nel Movimento si sono ricordati di difendere il loro presidente della Camera, Roberto Fico. Ecco il fine settimana da calvario dei 5Stelle: una porta che si chiude alle ambizioni, per il M5S e soprattutto per Luigi Di Maio”.

E Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, a pagina 3, rimarca come il risultato del 4 marzo dei pentastellati si stia rivelando ben altro che un bottino: “Di Maio e i suoi sanno (…) che la finestra del voto in estate è praticamente persa. Che nonostante senta aria di vittoria, Salvini non ha alcuna voglia di una nuova campagna elettorale. E che è molto più probabile che, se urne saranno, non arriveranno prima di ottobre. A meno di miracoli, la soluzione che verrà, adesso, non passerà più da loro. Con il 32,6 per cento del 4 marzo, è la più sonora delle sconfitte.

Centrodestra più forte

Se il Pd rischia l’implosione, se i 5 Stelle sono in crisi, chi gode del momento favorevole è il centrodestra. Secondo Il Giornale, a pagina 4, l’indicazione che arriva dalle urne friulane “è che il centrodestra unito è in crescita e vede aumentare, rispetto alle politiche del 4 marzo, i consensi per tutti i partiti della coalizione. L’exploit della Lega, che ha conquistato il 34,9% dei voti, bissando il successo delle politiche (quando aveva raggiunto quasi il 26%), ha confermato il trend estremamente positivo del partito di Salvini, che è diventato la forza trainante della coalizione. Ma torna a crescere anche Forza Italia, invertendo la tendenza negativa, forse grazie anche alla discesa in campo di Silvio Berlusconi che, come gli altri leader del centrodestra, si è impegnato in prima persona nelle piazze del Friuli Venezia Giulia”.

A questo punto, Salvini, come si evidenzia da più parti, la può giocare da vincitore anche con Di Maio. Aveva chiesto il leader grillino: «Dico a Salvini, adesso chiediamo insieme di andare a votare, e facciamolo finalmente questo secondo turno a giugno». “Ma Salvini – scrive Stefania Piras sulla seconda pagina del Messaggero – fa trapelare un netto no. Anzi, il voto friulano ha confermato che la Lega svolge ormai un ruolo centrale all’interno del centrodestra. Ruolo a cui non intende rinunciare”.

L’analisi del giorno

Sul Sole 24 Ore, lo storico e politologo Paolo Pombeni, dopo aver analizzato i vari ‘paletti’ che tutti, vincitori o sconfitti, stanno piantando, più che offrire risposte, propone domande. Ecco quel che scrive: “Più passa il tempo, più i cosiddetti “paletti” che ciascuno ha piantato diventano inamovibili, non solo per non perdere la faccia nell’immediato, ma per non andare alla prova elettorale ormai data per inevitabile e relativamente prossima gravati dall’accusa di quelli che hanno dovuto recedere dai propri principi. Coi tempi che corrono non è un handicap da poco, perché la partecipazione elettorale è sempre sull’orlo di contrarsi. Ciò significa che cresce l’importanza del voto dei fan e dei pasdaran rispetto a quello dell’elettorato più vasto. Ecco spiegata l’attenzione ai social, alle consultazioni più o meno plausibili della base, alla comunicazione gridata”.

Prosegue l’editoriale: “Come si può uscire dall’impasse? Tutti invocano ipocritamente la saggezza di Mattarella, ma ciascuno spera che sia più o meno disponibile a reggergli il moccolo. Di fatto attualmente sembrano praticabili solo due strade, ognuna con controindicazioni non da poco. Una è quella invocata dal centrodestra del governo di minoranza (…) si tratterebbe di sostenere un governo di centrodestra non si sa bene in vista di che cosa e in cambio di che cosa. Mattarella si troverebbe a dare l’incarico per un governo che potrebbe anche non raccogliere poi la maggioranza in parlamento o che comunque, superato non si sa come lo scoglio iniziale, rischierebbe ogni giorno di cadere. (…) L’alternativa di un governo di tregua neutro nella compagine, ma sostenuto da tutti, cozza contro diversi scogli. Chi si assumerebbe la responsabilità di designarlo dopo anni di polemiche contro decisioni simili di Napolitano? Come garantirsi che si trattasse di un governo di personaggi neutrali dopo quel che è successo col governo Monti? Ma soprattutto: il sostegno di tutti dovrebbe venire dalla larga condivisione della necessità di fare una riforma al tempo stesso elettorale e istituzionale (il ballottaggio fra le due liste più votate è impossibile con la fiducia affidata a due Camere). Qualcuno vede davvero una disponibilità in questa direzione?”.