I giornali di oggi / Ci prova Fico tra i veleni

Dalle prime pagine dei giornali, oggi dedicate sì alla politica interna, ma anche alle prime notizie dell’attentato che ieri sera arrivavano da Toronto, andiamo a scoprire i commenti e le analisi dedicati in particolare all’incarico che il presidente Mattarella ha affidato a Roberto Fico e a come il voto in Molise ha, o non ha, influito sulle vicende politiche nazionali.

Ultima chiamata da Mattarella

Perché Mattarella abbia assunto la decisione di non attendere altro tempo e di affidare un incarico al presidente della Camera, lo spiega Lina Palmerini a pagina 6 del Sole 24 Ore: “il capo dello Stato ha fatto notare di aver «atteso altri tre giorni per registrare eventuali novità pubbliche, esplicite e significative nel confronto tra i partiti. Queste novità non sono emerse». (…) II percorso di Sergio Mattarella segue una sua logica lineare. E dopo il mandato esplorativo affidato alla presidente del Senato che ha certificato l’impossibilità di una maggioranza tra centrodestra e 5 Stelle, passa all’altra opzione politica affidata al presidente della Camera. Roberto Fico, come la Casellati, ha la missione di esplorare solo nel campo del Pd-Movimento, con un uguale limite temporale giovedì dovrà riferire e come lei dovrà dire se c’è o no la possibilità di formare un’alleanza di governo”.

“La zavorra di veleni” fra Pd e 5 Stelle

La Repubblica titola in prima “Fico cerca il Pd, il gelo di Renzi”, e in seconda pagina Tommaso Ciriaco scrive: “Il mandato esplorativo a Roberto Fico parte male. L’ortodossia renziana risponde alla mossa del Quirinale sbattendo la porta ai cinquestelle. «Eravamo, siamo e resteremo alternativi attacca Matteo Orfani Non ci sono le condizioni per un accordo politico». Sembrano i titoli di coda di ogni ipotesi di confronto. E d’altra parte anche Matteo Renzi si mostra stupito dalla tempistica lampo del mandato al Presidente della Camera, che non permetterebbe ai dem di far maturare uno spiraglio per un’intesa”.

Sul Corriere della Sera l’editoriale di Massimo Franco prova a spiegare il perché si parta decisamente in salita: “A pesare è soprattutto la zavorra di veleni che Renzi e Di Maio hanno accumulato negli ultimi anni sul piano personale: una «terra dei fuochi» politici che rende quasi impossibile calpestare la stessa superficie, inquinata da rapporti umani in macerie”.

Confronto aperto

Sul Manifesto, l’analisi di Daniela Preziosi, che cita anche ‘Democratica’, mostra un Pd tetragono a qualsiasi suono di piffero magico: «Eravamo, siamo e resteremo alternativi ai 5 Stelle», dice Matteo Orfini. A incarico conferito, il presidente Pd deve dunque solo ribadire quello che del resto predica da mesi (se non da anni): «Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra 5 Stelle e Pd». Un no preventivo prima di ascoltare la proposta del presidente della camera? «Ma la proposta c’è, ed è il contratto. Quel documento è fiction, un’operazione cinematografica, un’opera di maquillage», attacca, «se andiamo avanti così ci proporranno i cento punti del Pd e Di Maio chiederà la tessera del partito pur di avere il nostro sostegno, ma non sarebbe un atteggiamento serio».

Dopo Orfini interviene tutto il Pd renziano, a valanga. L’ordine di scuderia è quello di rendere improponibile persino una discussione sull’argomento. Deputati e senatori fanno a gara per dettare alle agenzie un testo che sembra un copia-e-incolla degli uffici stampa: «Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra 5Stelle e Pd», «Ascolteremo il presidente Fico ma le distanze sul programma restano molto marcate»: lo dice il presidente dei senatori Andrea Marcucci, lo ripetono molti altri”.

Due interviste, l’una a Emiliano l’altra a Franceschini, danno però l’idea di un confronto più articolato, pur nella consapevolezza di preservare l’unità del Pd e di sostenere il segretario reggente Martina.

Michele Emiliano, intervistato da Monica Guerzoni sul Corriere della Sera (pagina 6) sostiene che il dialogo 5 Stelle e Pd sia “l’unica possibilità per dare al Paese un governo che non sia un asse tra populismi”, ma specifica a quale condizione: “Martina ha fatto un passo importante, ha dato la sua disponibilità a entrare nel merito della discussione sul programma, a condizione che finisca la continua alternanza tra due forni. Il Pd non può essere un mezzo per alzare il prezzo con la Lega, deve esserci una trattativa politica con una sua dignità. E io penso che il presidente Fico lo abbia ben chiaro”.

Su Repubblica, a pagina 3, a parlare è Dario Franceschini che così risponde alle domande poste da Claudio Tito: “Crede insomma che si debba aprire un confronto con il partito di Di Maio. «Sì. Io dico che bisogna tentare questa strada senza pregiudiziali. Mettiamo in campo le proposte del Pd come ha iniziato a fare Martina. Vediamo se c’è uno spazio di confronto basato sui programmi. Certo, se ci rivolgiamo solo alle spalle, è chiaro che la collaborazione è impensabile. Ma dobbiamo guardare avanti». (…) lei ritiene che tutto il Pd possa accettare questo invito? «Siamo chiamati ad una prova di responsabilità. È una possibilità da esplorare anche se non convenisse elettoralmente. Quando ci si trova a dover scegliere tra interesse del Paese e interesse del partito, bisogna dirigersi senza esitazione verso il Paese. Ci si deve provare, con il Pd tutto unito». Tutto dipende da Renzi. «Matteo è il leader più influente. Può imboccare questa strada da protagonista». Sarebbe possibile farlo senza di lui? «Certo che no. A tutti però io dico: fermiamoci e parliamo. Ci si ascolti reciprocamente. Il bivio non è più teorico, ora è urgente e pratico. Verifichiamo dove svoltare sui contenuti e senza pregiudiziali»”.

L’ira funesta di Salvini

Dall’altra parte, ecco l’ira di Salvini descritta da Alessandro Di Matteo nella seconda pagina della Stampa: “Il leader della Lega è duro e parla senza riguardo per il galateo istituzionale: «Bisogna rispettare sempre le indicazioni del presidente, eccetera… Ma farò di tutto perché questa presa in giro (il governo Pd-M5S, ndr) non accada». Salvini evoca addirittura la piazza: «Non mi sembra corretto che governino secondi e terzi e i primi restino fuori. Se qualcuno prova a fare una cosa del genere ci troviamo a fare una passeggiata a Roma»”.

I timori di Di Maio

Il pallino, però, non è nelle mani del Pd che dovrebbe o non dovrebbe accettare un accordo coi 5 Stelle. I primi ad essere preoccupati dell’incarico a Fico, sono proprio i grillini. Lo racconta dettagliatamente, sulla terza pagina del Foglio, Valerio Valentini: “ Mancava solo il ribaltamento dei ruoli, in questa estenuata trattativa per la formazione del governo. Poi, ieri, è arrivato anche quello. Sì, perché nel giorno in cui Roberto Fico riceve dal Capo dello stato il mandato esplorativo per verificare la possibile convergenza tra M5s e Pd, succede che a mostrarsi improvvisamente riluttanti all’idea di un accordo siano proprio i grillini. Specie quelli che più sono vicini a Luigi Di Maio e a Davide Casaleggio. I due capi pentastellati restano infatti convinti della loro idea: e cioè che l’ipotesi preferibile, per formare un esecutivo, sia quella di un patto con la Lega. E non è un caso che, sin dalla mattinata di ieri, a fronte della conferma dell’assegnazione dell’incarico ufficiale a Fico, nel gruppo che attornia stabilmente Di Maio sia cominciata a circolare una certa preoccupazione, camuffata con un post di circostanza per il doveroso in bocca al lupo all’amico “Roberto”. Il quale, dal canto suo, dopo aver parlato a telefono col capo politico, si è anche confidato coi “suoi” parlamentari. E sono stati proprio loro, per tutta la mattinata, a dare conto di una certa ansia del presidente della Camera, che non vedeva buone prospettive all’orizzonte. Il motivo lo riferiva una sua amica deputata: “I nostri vertici si sono premurati di mettere tutti i paletti possibili, in vista di questo mandato”. Soprattutto uno: la premiership di Di Maio, considerata ancora indiscutibile. “E con questa premessa non si aprono grandi scenari”, si sfogava la deputata”.

Influssi molisani

Doveva essere l’Ohio italiano, per peso, politico, in realtà il voto del Molise è stato sì importante, ma lo è stato soprattutto per dimostrare che lo stallo della politica punisce democratici e grillini attraverso l’astensione. Ecco l’analisi che fa Mariolina Sesto sul Sole 24 Ore: “Il Movimento Cinque stelle, pur classificandosi primo partito con il 31,6%, fa registrare un arretramento netto rispetto al risultato conseguito in questa regione alle politiche del 4 marzo. La flessione è di ben 13,2 punti visto che i grillini avevano ottenuto lo scorso mese il 44,8 per cento. Secondo uno studio Swg sui flussi elettorali in Molise, il 16,6% dei voti persi dai Cinque stelle si è trasformato in consenso per il centrodestra (nelle sue varie liste, da Popolari per l’Italia alla Lega) ma il grosso cioè il 37,5% è stato disperso nell’astensione. Astensione che ha punito più di tutti il Partito democratico. I Dem che nel passaggio dalle politiche alle regionali hanno lasciato sul terreno il 6,2% -hanno visto 1150,6% dell’elettorato restare a casa”.

Nell’analisi dei flussi elettorali, Il Messaggero, a pagina 4, nel servizio firmato da Diodato Pirone, arriva alla conclusione che il risultato del voto “mostra una debolezza del MSS: alle amministrative il fascino del partito dei click è molto ma molto minore che alle politiche (o alle comunali con ballottaggio). Il tema viene sintetizzato in una battuta da Enzo Risso, direttore dei sondaggisti di SWG: «È come se fossero gli elettori a usare la tattica politica dei due forni sorride Risso – Alle politiche usano il marchio 5 Stelle come grimaldello per scassare gli equilibri dell’establishment nazionale, alle amministrative preferiscono l’usato sicuro del candidato che conoscono di persona e degli amministratori che hanno già sperimentato»”.