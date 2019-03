La grande farsa degli Stati generali dell’Editoria

“Il governo con una mano pomposamente svolge gli Stati generali dell’Editoria, con l’altra azzera il fondo per il pluralismo, costringendo alla chiusura voci indipendenti fondamentali per la nostra democrazia e mettendo a rischio il lavoro di moltissimi giornalisti. Quella di oggi è un’ipocrita farsa, questo è il governo dei tagli e dei bavagli contro l’informazione e il pluralismo”. In queste parole, severe, di Francesco Verducci, vicepresidente della commissione Cultura del Senato, è riassunto il giudizio che il Partito Democratico riserva all’iniziativa promossa dall’esecutivo e in particolare dal sottosegretario con delega all’Editoria Vito Crimi.

Lo stesso Crimi, insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha aperto oggi a Roma gli Stati generali dell’Editoria, spiegando di essere favorevole al “pluralismo” ma contrario al finanziamento diretto. “Se l’idea è continuare a pensare che l’unica forma per sostenere l’editoria è il contributo diretto, signori, non ci siamo. Dobbiamo guardare al futuro, il mondo sta cambiando. Bisogna dare un taglio al modello che è stato utilizzato fino ad adesso, e creare un modello nuovo, per il rilancio del settore, non per farlo bivaccare ancora per un pò di tempo”.

“Bivacco”, ecco la parola che Crimi ha utilizzato per descrivere il contributo che lo Stato fornisce agli editori per aiutarli in un momento in cui il settore è in crisi in tutto il mondo. E il premier Conte gli dà manforte dicendo che ora “tutti gli attori dare il proprio contributo per disegnare un percorso condiviso”. In pratica Conte e Crimi parlano di crisi di settore e pensano ad una riforma organica. Peccato però che sia il loro governo a cancellare i contributi per il pluralismo, in un momento storico e politico in cui, per esempio, i giornalisti vengono schedati nell’ambito di una manifestazione neofascista organizzata pochi giorni fa a Prato. Prima danno fuoco al quartier generale e poi fanno finta di spegnerlo.

Vale la pena ricordare, infatti, che, in base all’emendamento Pautanelli, che prende il nome del senatore primo firmatario, approvato a fine 2018 insieme alla manovra economica, saranno “progressivamente ridotti fino alla loro abolizione” i contributi all’editoria. Come ha spiegato il ministro Luigi Di Maio, il primo taglio sarà del 25% nel 2019, del 50% nel 2020 e del 75% nel 2021, fino a che nel 2022 saranno azzerati. Spariranno dunque i 5,9 milioni di euro per Avvenire, i 4,6 per Libero, i 4,5 per Italia Oggi, i 3 per Manifesto e gli 800mila per Il Foglio. Il Corriere Romagna non riceverà più 2 milioni di euro. Radio Radicale è destinata a scomparire.

Ora Crimi, facendo finta di dimenticare questo sfacelo, parla di “percorso ben definito, in cinque fasi, per arrivare ad una riforma organica”. Il percorso di lavoro prevede una prima fase, che si svolgerà ad aprile, con una consultazione on line; una seconda, a maggio, con incontri pubblici specifici con ogni categoria; una terza, a giugno, con un dibattito pubblico di due giorni sulle proposte emerse (questa fase si svolgerà a Torino); una quarta, a luglio, con una sintesi e una valutazione politica delle proposte e un primo coinvolgimento delle Commissioni parlamentari; una quinta, a settembre, con le proposte definitive di legge che il Dipartimento per l’Editoria sottoporrà al governo.

Nel corso del suo intervento all’apertura dei lavori, il segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso ha detto chiaramente che “l’editoria non può ripartire senza un intervento pubblico e con il taglio al fondo per il settore che è stato fatto si colpisce il pluralismo dell’informazione e anche l’occupazione. Non criminalizzerei tutti colore che ricevono un contributo pubblico, una giusta remunerazione del prodotto realizzato dal giornalista è un principio sacrosanto”.

Un capitolo a sé, anch’esso abbastanza sconvolgente, riguarda il giudizio che Crimi ha dato della riforma delle agenzie di stampa approvata dal governo Renzi, sottolineando come la riforma stessa abbia “creato non pochi disagi”. Parole a cui ha replicato Luca Lotti, che di quel governo aveva proprio la delega all’editoria. “Può elencare almeno tre ‘disagi’ che la nostra riforma delle agenzie avrebbe creato? Per 5 anni abbiamo mantenuto stabile il fondo per le agenzie di stampa che è di circa 50 milioni di euro l’anno. Visto che il sottosegretario Crimi ha deciso il taglio totale del fondo per l’editoria (con gravi ripercussioni sull’occupazione), può dirci una volta per tutte cosa intende fare con il fondo da 50 mln per le agenzie di stampa? Vuole ridurlo o tagliarlo del tutto? È vero o non è vero che il nostro Bando per le agenzie – oltre a tenere stabile il suddetto fondo da 50 milioni di euro – ha consentito di assegnare i vari lotti attraverso regole più chiare e più meritocratiche rispetto al passato?”.

“Se mi è concessa – chiude Lotti – vorrei fare una piccola valutazione politica. Perché il sottosegretario Crimi si lamenta solo oggi di quella riforma, visto che in passato né lui né il M5S hanno speso una parola di critica? Sulla nostra riforma per le agenzie di stampa, realizzata in accordo con Anac, nell’anno in cui eravamo al governo nessun parlamentare dei 5Stelle ha espresso critiche: per l’appunto basta controllare gli archivi delle agenzie. La verità è che, come su tante altre questioni, il M5s una volta entrato a palazzo Chigi ha strumentalmente cambiato idea“.