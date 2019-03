Cara Lega, la famiglia “naturale” non salva dal male

Al Congresso di Verona il gotha della Lega di governo per difendere un unico modello di famiglia come organismo al di sopra delle leggi civili e divine

Il congresso delle famiglie – quelle “naturali”, formate da uomo e donna e basate esclusivamente sull’idea che riduce le relazioni umane e familiari alla sola riproduzione – organizzato a Verona a fine mese fornisce l’immagine plastica del pensiero di società prospettato dalla Lega.

Un consesso ideato dall’Organizzazione Internazionale per la Famiglia per “unire e dotare i leader di tutto il mondo di strumenti per promuovere la famiglia naturale”, organizzato da movimenti pro-life mondiali a cui ha dato l’adesione, non solo formale, la Lega, che parteciperà con i suoi esponenti di spicco del governo. A fare gli onori di casa saranno il governatore della regione Veneto Luca Zaia e il sindaco di Verona Federico Sboarina.

Tra i relatori non solo il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, l’immancabile ministro della famiglia Lorenzo Fontana, ma anche il ministro dell’istruzione Marco Bussetti, cioè colui che più di altri, per ruolo e funzione, dovrebbe proporre una cultura dell’inclusione e del rispetto e della lotta alle discriminazioni a partire proprio dalla scuola. Naturalmente anche il senatore Pillon, primo firmatario di un disegno di legge che vorrebbe negare le violenze sulle donne e i diritti dei bambini in nome dell’unità familiare a conduzione maschile, ha fatto sapere che sarà presente perché “sarà un’ottima occasione per mostrare la bellezza della famiglia”

Ogni giorno, però, abbiamo la conferma che i contesti familiari – definiti spesso dai conoscenti, o dai vicini di casa, come tranquilli – possono dare prova di non essere esenti dal male, come accaduto ieri con le notizie della costrizione alla prostituzione da parte di una madre nei confronti di una figlia tredicenne o le violenze sessuali ripetute da parte di “un bravo padre di famiglia” che, non pago, postava le immagini della violenza sui social.

In pochi giorni ci sono state sbattute in faccia storie di famiglie apparentemente “normali”. Alessandra Immacolata Musarra aveva 23 anni ed è morta il 7 marzo nella sua casa a Messina, uccisa dal fidanzato. Fortuna Bellisario aveva 37 anni e tre figli, anche lei è morta nello stesso giorno nella sua casa di Napoli con il sospetto che la mano assassina fosse quella del marito. In meno di una settimana abbiamo assistito a due femminicidi, e un tentativo, avvenuto ieri, per mano dell’ex che ha ridotto una donna in fin di vita dandole fuoco.

Sono anche queste le famiglie da prendere a modello secondo la Lega e i partecipanti al congresso? Spero di no, lo speriamo tutte.

Il titolo recita “Congresso delle famiglie”, ma si occupano di una sola famiglia, presa a modello per tutte le altre. A chi lascia intendere che è meglio restare insieme e accettare abusi e violenze, a chi pensa che un padre, magari violento, debba essere presente nella vita dei figli a tutti i costi, rispondo che è meglio formare un nucleo familiare monogenitoriale. Capito Pillon?

Invece di portare avanti una becera ideologia, la Lega e il governo dovrebbero occuparsi dei problemi reali delle donne e degli uomini nel nostro Paese, quelli che impediscono di essere famiglia. Se è vero che la denatalità è arrivata a livelli preoccupanti, invece di regalare terre da coltivare a chi genera il terzo figlio, facendo riecheggiare gesti di mussoliniana memoria, dovrebbero creare le condizioni affinché la genitorialità non sia un percorso a ostacoli. Si devono accendere i riflettori sui motivi per i quali si fanno meno figli e trovare le risposte da tradurre in norme.

Le stime sul desiderio di maternità e paternità dicono che il desiderio di avere due figli è in netto contrasto con una realtà che vede la maggior parte delle coppie fermarsi al primo o scegliere di non averne. Essere madri e padri non può diventare né un obbligo né un desiderio negato ed è anche compito della politica dare risposte.

Troppo spesso le donne sono costrette a scegliere tra maternità e lavoro, a causa di mancate politiche di conciliazione. Negli anni di governo a guida Pd noi ci abbiamo provato e, per molti versi ci siamo riusciti: dall’abolizione delle dimissioni in bianco al bonus universale per le neo mamme, dall’allargamento del diritto alla maternità alle lavoratrici autonome all’inclusione del periodo di maternità per l’assegnazione del premio di produttività, fino all’estensione dell’obbligatorietà del congedo di paternità, perché non si può essere genitori corresponsabili solo solla carta.

Purtroppo da questo governo non solo non c’è stata altrettanta attenzione, ma addirittura si compiono ogni giorno passi indietro. E l’adesione in massa degli esponenti leghisti al congresso di Verona non è che l’ennesima prova.

I relatori chiamati a intervenire hanno dato prova di omofobia, razzismo, misoginia; invocano la pena di morte per gli omosessuali, dipingono l’omosessualità come opera di Satana, fanno prevalere il diritto del concepito a quello delle donne e al loro benessere psicofisico, pensano che le cause della violenza sulle donne siano “lo stress, la scarsa stima di sé e della partner, uso di droghe e pornografia, incapacità di gestire i conflitti e incapacità di empatia. Tutti fenomeni imputabili a un’assenza del padre” (sic!).

Ogni giorno si consumano violenze che sfuggono alle cronache e alle statistiche: sono migliaia le donne violentate, molestate, perseguitate, picchiate, sfregiate. Ora, invece di mostrare ancor più vigore nella lotta alla violenza sulle donne, nella condanna sempre più ferma delle violenze domestiche e nella prevenzione basata sulla creazione di un contesto scolastico e culturale adeguato, si opera una torsione pericolosissima e si fa marcia indietro.

Sino ieri, però, non era solo la Lega ad abbracciare le tesi dei congressisti, ma tutto il governo, che aveva concesso Patrocinio e logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ma nel pomeriggio di ieri, finalmente, è arrivata la decisione di ritirare il logo, almeno così sembra. Certo è che senza il pungolo del Partito Democratico – con denunce pubbliche, interventi in Aula, interrogazioni nei due rami del Parlamento e una mozione al Senato sottoscritta da tutte le opposizioni – avrebbero tenuto tutto sotto silenzio, cercando di non aprire un altro fronte di conflitto tra le due anime del governo, già in tensione su temi che poco o nulla hanno a che fare con la famiglia.

Un successo, dunque, ma non solo del Pd. A vincere questa battaglia sono tutte le cittadine e i cittadini democratici che credono nel rispetto della Costituzione e che non è con la difesa a oltranza della famiglia, come organismo al di sopra delle leggi civili e divine, che si tutelano le donne, i figli o si superano le condizioni di fragilità. E soprattutto non con l’odio.