La Lega ha paura delle donne

Ciò che è recente è fragile e bisogna averne cura. Recenti e fragili sono i diritti delle donne, conquiste che sono il frutto di dure battaglie di opinione, di cultura e politiche, che hanno davvero cambiato il volto della società italiana. La mia generazione è figlia di quelle donne che hanno combattuto per strada, con i loro corpi, uscendo dalle case, dai lavori domestici, dalla cura della famiglia a senso unico.

E se oggi parliamo di minaccia di un ritorno al Medioevo dei diritti delle donne è perché questo pericolo esiste in concreto e ha un nome e un cognome: Matteo Salvini. La Lega ha una paura fottuta delle donne. I sovranisti hanno chiaramente fatto capire qual è il modello di donna gradito al loro piccolo mondo antico, fatto di questi qui, i vari Salvini, Fontana, Pillon, cui aggiungiamo per meriti anche Stefani, il leghista che ha presentato la legge-mostro contro la 194. Vogliono il ritorno del padre-padrone, del capo famiglia, con le donne a casa a fare i figli, realizzate a stirare camicie per il maschio alfa.

Attenzione: l’autodeterminazione, principio madre del femminismo, chiarisce che ogni donna è libera di fare ciò che vuole, e ci mancherebbe. Quindi: c’è quella che lavora fuori e quella che lavora in casa, e c’è anche quella che non lavora proprio. Ogni donna è sua, propria. Però adesso dobbiamo proteggere ciò che abbiamo conquistato quarant’anni fa, per la libertà di tutti.

La condizione della donna fino alla metà degli anni settanta era terribile, da Medioevo, appunto: fino al ’75 l’aborto era un reato contro la stirpe e i figli illegittimi erano figli di serie B, fino agli anni sessanta le donne adultere andavano in galera, fino al 1981 esisteva il delitto d’onore e il matrimonio riparatore, fino al 1996 lo stupro era un reato contro la morale e non contro la persona. Lo stupro, l’atto di violenza più traumatico per una donna, non so se ci rendiamo conto.

I diritti delle donne sono come dei neonati, hanno bisogno di molte cure e protezione per crescere sani e forti. Chi oggi attenta a questi diritti, lo fa sapendo bene quali sono gli obiettivi prefissati: si cerca di respingere le donne indietro rispetto al percorso di emancipazione compiuto e ancora molto, ma molto lontano da ogni parità: lavorativa, salariale, professionale, pensionistica. Si potrebbe dire che lo slogan di Salvini è “prima i maschi” e in effetti il congresso della famiglia tradizionale che si terrà nel fine settimana a Verona pare un po’ una reunion di matadores che discutono della sorte del toro.

Una improbabile combriccola dei peggiori oscurantisti raccattati in ogni angolo d’Europa ci verrà a dire che i gay possono essere “riabilitati”, che l’aborto è un atto cannibale, che la famiglia tradizionale, fertile, saldamente eterosessuale è il futuro della nazione. Come se il problema del fare figli non fosse legato al fatto che le donne devono scegliere tra lavoro e maternità, che le coppie senza occupazione non pensano certo di mettere al mondo un figlio, che non c’è nessuna assistenza, nessuna politica per la conciliazione fatta da questo governo. Il governo del blabla che come sempre deve trovare un argomento eticamente sensibile, siamo passati dagli immigrati ai gay e all’aborto, per nascondere il fallimento economico che è sotto gli occhi di tutti.

Per spararla ancora più grossa, così da fare tantissimo fumo e annebbiare gli occhi degli italiani sperando che non si accorgano che il lavoro non c’è, che le tasse e la benzina sono aumentate, che il governo del cambiamento mette le mani pure nelle tasche dei pensionati a 1500 euro (lordi!), il deputato fontaniano Stefani ha pensato bene di presentare una proposta di legge tre in uno. Abolire la 194, codificare l’utero in affitto e aprire al mercato del corpo delle donne sono i contenuti dell’ignobile norma firmata da cinquanta leghisti che introduce l’adottabilità del concepito in gravidanza.

Stiano tranquilli che le donne non indietreggiano di un millimetro: il corpo è nostro. Non dei signori sovranisti e delle loro manipolazioni etiche: pensiamo solo a cosa porterebbe la possibilità di adottare un feto: la contrapposizione tra i diritti della donna e del “concepito”. Oltretutto la legge attualmente in vigore prevede già per la donna la possibilità di partorire in anonimato in ospedale per poi consentire l’adozione del neonato. Ovviamente la proposta leghista è tutt’altra cosa. Ed è cosa gravissima.