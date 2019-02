L’Europa è il nostro futuro

Non bastano le autocritiche postume, anche quella pur autorevole di Juncker, e le importanti correzioni realizzate anche su nostro impulso durante questa legislatura. Occorre che nel prossimo Parlamento europeo prevalga una maggioranza che sostenga politiche economiche più espansive superando la linea economica e finanziaria ristrettiva e in grado di mettere in campo investimenti nelle grandi infrastrutture transnazionali, nello sviluppo tecnologico, nell’innovazione, nella ricerca, nella scienza; per aprire più opportunità nello spazio europeo della educazione, cultura e cittadinanza; per correggere gli squilibri derivanti da una moneta senza governo; per l’occupazione della gioventù, per la giustizia sociale e a sostegno delle aree geografiche più bisognose; per standard sociali minimi in tutto il Continente, per il superamento di una insopportabile disparità ancora presente tra i redditi delle donne e quelli degli uomini.

La battaglia per conquistare spazi e risorse per una linea espansiva deve essere finalizzata ad uno sviluppo sostenibile di qualità, ecologico ed equilibrato. I governi di centrosinistra di Renzi e Gentiloni hanno impostato i primi passi di una inversione di tendenza. Sono stati raggiunti parziali ma importanti risultati. Si è introdotta la flessibilità nel patto di stabilità, si è realizzata da parte della BCE una politica monetaria antirecessiva e abbiamo conquistato condizioni favorevoli per il finanziamento del nostro debito pubblico. Si potrebbe continuare nell’elenco delle importanti conquiste ottenute grazie all’iniziativa del Gruppo S&D e in particolare della delegazione del Pd al Parlamento europeo: dalla lotta all’elusione fiscale agli investimenti per la crescita e lo sviluppo, dal contrasto al dumping sociale alla tutela del made in Italy, dal piano per gli investimenti per l’Africa al servizio civile europeo e alla “garanzia per i bambini” e la lista potrebbe continuare a lungo.