La crisi del Movimento: ora Di Maio ha paura di perdere la base

“Siamo seduti dalla parte giusta della Storia e se avanzeremo insieme compatti anche la vittoria di questa battaglia sarà nostra”. I toni da Napoleone Bonaparte in bocca a Luigi Di Maio fanno sorridere ma tant’è. Il “capo politico” del M5s è alle corde e nell’ora più buia lancia ai suoi un appello all’unità: “Compatti come una testuggine romana” (e qui sembra il Duce). D’altra parte ne ha ben donde, il vicepremier, dopo le scene della bandiere bruciate a Melegnano. Ce l’hanno tutti con noi – suona la litania dimaiesca – siamo sotto assedio.

Non ha tutti i torti. Di Maio è l’uomo politico più in difficoltà di questa fase che lo vede “sotto attacco totale”. A quasi 5 mesi dalla nascita del governo gialloverde, i Cinquestelle sono ormai con evidenza il punto “molle” della coalizione governativa. Lo si vede anche dai sondaggi, la Lega sta bene oltre il 30 e il M5s cala ogni volta di qualcosa. Ma è soprattutto la dinamica dei fatti a segnalare che i grillini sono costretti a subire sulla propria pelle “le dure repliche della storia”: dall’Ilva al Tap al sostegno alle banche al condono ingoiato è tutto un susseguirsi di atti di governo perfettamente contrari ai dogmi pentastellati. Per forza la base si ribella: ha votato altro. Il vicepremier, in questo situazione, è costretto a pietire al suo pari grado Salvini uno scambio scellerato, sì al Tap ma no alla Tav. Altrimenti la base se ne va.

I militanti infatti sono allo sbando. Imbufaliti per il cedimento sul Tap. Ma la verità è fin troppo semplice: le promesse elettorali del Movimento sono entrate prestissimo in contraddizione con la realtà. Il Tap dunque non si ferma, e verosimilmente stessa sorte toccherà alla Tav.

A Torino si vivono ore di tregenda. In consiglio comunale i grillini tengono duro (con la Appendino all’estero) ma fuori i no-Tav li osservano guardinghi, ma soprattutto cresce il fronte Sì-Tav. Di Maio è andato in ginocchio da Salvini a chiedere un appoggio sul no alla Tav ma la Lega l’opera la vuole, col risultato che un secondo smacco, dopo quello del gasdotto in Puglia, non sarebbe facilmente digeribile dalla base del Movimento.

Questo è il prezzo che il “capo politico” paga alla Lega, dopo aver condotto il suo Movimento a fare la ruota di scorta di Salvini, dopo averne svilito la funzione soi disant innovativa (la farsa dei vitalizi non basta certo a coprire questa realtà), dopo aver messo in mostra una assoluta mancanza di capacità di governo condita da una penosa performance d’immagine, di cui Toninelli – ma anche Lezzi e Giulia Grillo – è il simbolo. Né appare alle viste un minimo di discussione interna, figurarsi!, a meno che non si voglia dar peso alle intermittenti sortite di Roberto Fico, già ribattezzato Foglia di Fico, per coprirsi malamente a sinistra.

Il tutto in una crescente freddezza, se non – come detto – ostilità della “base”, come si è plasticamente visto alla triste adunata del Circo Massimo, resa ancora più tale dall’esibizione del vecchio comico Beppe Grillo, anch’egli sul viale del tramonto come Gloria Swanson nell’omonimo film di Billy Wilder.

A completare questo quadro disastroso ci sono le due sindache pentastellate. Si è detto di una Appendino che sul no alla Tav si ritrova contro il mondo produttivo della città. Ma la vera tragedia politica è quella di Virginia Raggi.

La settimana prossima la sindaca di Roma potrebbe essere condannata in primo grado per l’affare-Marra. Per le norme interne del M5s questo comporterebbe le sue dimissioni (anche se a nostro parere s’inventeranno qualche marchingegno per non cadere vittime del loro stesso anti-garantismo). Ma in ogni caso sabato a Roma è scesa in piazza la gente normale, un’avanguardia di cittadini che si è stufata di una città – ci si scusi se la facciamo breve – dove non funzione niente, ma niente proprio.

Questo incrocio fra vicende giudiziarie e opposizione civica determina di fatto la crisi di Virginia Raggi, la cui parabola forse potrà reggersi ancora al massimo per qualche tempo ma che nella coscienza della città è già conclusa.

Un colpo al cuore del grillismo, l’ennesimo. Già, il Movimento Cinque stelle è entrato in crisi dopo pochi mesi dal suo trionfo elettorale, ed è oggi il punto debole della coalizione di governo. Non ci sono scambi o appelli “napoleonici” a nascondere questa realtà, emblema di una situazione politica quanto mai incerta e pasticciata.