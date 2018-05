M5S e Lega riferiscono domani a Mattarella, finalmente

Dopo una giornata in cui si sono rincorse molte voci su quale sarebbe stato il criterio per individuare il presidente del Consiglio del governo M5S-Lega, fonti del Movimento hanno fatto sapere che Luigi Di Maio, dopo il vertice pomeridiano con Matteo Salvini, ha chiamato il Quirinale non chiedendo altro tempo e dicendosi pronto a riferire.

Da quanto si apprende, la telefonata non sarebbe stata direttamente con Mattarella. Per quello che riguarda i tempi, l’ipotesi più probabile è M5S e Lega riferiranno domani mattina al Capo dello Stato, che poi già nel pomeriggio, o al massimo martedì, vedrà tutti i gruppi politici.

Sembra dunque essere arrivato a un punto di caduta lo stallo che si era protratto per tutta le giornata, la seconda di riunioni al Pirellone. A riprova dell’impasse dei capi giallo-verdi sul nome del premier, era arrivato nel pomeriggio l’annullamento della presenza di Luigi Di Maio stasera a Che tempo che fa. Evidentemente il capo politico del M5s ha preferito evitare domande che lo vedrebbero eversivo, a dire poco.

La giornata era cominciata con l’annuncio un accordo su 15 dei 20 punti previsti dal “contratto” per la nascita del nuovo Governo a trazione grillo-leghista, e l’intenzione dichiarata dal portavoce dei pentastellati Rocco Casalino “di chiudere entro oggi”.

Ma al termine del secondo giro di consultazioni (atipiche) che da ieri si stanno tenendo tra Salvini e Di Maio a Milano nel palazzo del Pirellone, non si è ancora arrivati a un punto sulla questione più importante e per cui il Quirinale aveva chiesto di sciogliere la riserva entro oggi.

Stallo sul nome del premier

Le due questioni cruciali al centro del summit del Pirellone sono state la limatura dei punti del programma da inserire nel contratto e, questione su cui ancora non si vede la luce, quella dei nomi.

Sul programma, fermo restando che rimane difficile immaginare un premier “burattino” che si limiti a eseguire quanto deciso nelle segrete stanze da due capi di partito, dalla riunione al Pirellone trapela sintonia sui punti fondamentali della bozza di 24 pagine – tra questi la flat tax, l’abolizione della legge Forero e l’immigrazione – ma resterebbero una dozzina i temi non banali da affrontare, dai rapporti con l’Europa alle coperture finanziare, punto questo su cui ieri Mattarella ha lanciato un monito.

Quanto ai nomi, anche qui pesa l’avvertimento del Capo dello Stato, che ha chiesto per il ruolo di premier l’indicazione di un nome “di alto profilo”. Mentre dunque ha perso definitivamente quota l’ipotesi della staffetta tra i due leader, pare che al tavolo del Pirellone ci si sia arresi all’idea di indicare a Mattarella una rosa di profili tecnici. In ogni caso, la questione appare lontana dall’essere risolta.

Più semplice invece l’intesa sui dicasteri, che dovrebbe prevedere la seguente spartizione: Giustizia, Economia, Esteri e Difesa potrebbero essere affidati a nomi scelti da Di Maio, mentre alla Lega potrebbe andare la guida di Interno, Sviluppo economico, Agricoltura e Welfare.

Salvini e Di Maio hanno lasciato il vertice e al lavoro sui punti del programma sono rimasti gli sherpa.

La sentenza che riabilita Berlusconi

Un altro ostacolo potrebbe essere nascosto, come un cavallo di Troia, nella sentenza che ieri ha riabilitato Silvio Berlusconi, reinserendolo nella schiera dei “presentabili”.

Anche se ufficialmente la linea di lasciar partire un Governo a guida giallo-verde non cambia, Maria Stella Gelmini fa sapere che “la decisione è presa, Forza Italia non voterà la fiducia e farà opposizione in Parlamento”, ufficializzando la scelta dell’ex Cavaliere di tenersi le mani libere, aggiungendo quasi a fare da monito: “La decisione presa non cambia, tuttavia con Berlusconi in campo molte cose non sarebbero andate come sono andate. E non solo alle ultime elezioni ma negli ultimi cinque anni”.

Più esplicita Giorgia Meloni, che dichiara: “Con il premio di maggioranza il centrodestra vincerebbe le elezioni”.

I moniti di Mattarella

Ma a complicare la strada di Di Mao e Salvini è arrivato ieri anche il monito di Sergio Mattarella, che smessi i panni del mediatore deciso ma paziente, ha colto l’occasione della commemorazione di Luigi Einaudi per ricordare che “Il Capo dello Stato non è un passacarte” e che a lui spettano le prerogative di nomina del presidente del Consiglio e dei ministri, così come la facoltà di rimandare al Parlamento leggi che non dovessero rispettare il dettato costituzionale, come sarebbe ad esempio nel caso di mancanza di coperture. Un rischio questo a cui sono esposti i cavalli di battaglia di Di Maio e Salvini: l’abolizione della legge Fornero e il reddito di cittadinanza.