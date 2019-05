Di Maio al capolinea?

Non è certo un bel momento. Dopo la sconfitta alle Europee il malumore non manca di serpeggiare fra le fila di M5s. La leadership di Di Maio a quanto pare non ha portato risultati esaltanti e così gli amici di un tempo diventano nemici. Di Maio è sulla graticola. Dalla padella del governo alla brace dei suoi. Recita il ruolo del caprio espiatorio di una classe dirigente che non si è mai formata che si è affidata alla guida di un leader scelto per successione dinastica. La batosta di oggi non è inaspettata e deriva infatti dalla strategia della Casaleggio.

C’è un fronte dello scontento che arriva da tutte le parti che punta il dito anche sulle scelte della comunicazione che, al netto di alcuni cambiamenti recenti durante la campagna elettorale, hanno circondato il capo politico: Luigi Di Maio, è il ragionamento, non può decidere soltanto insieme a pochi. Ed è stata ‘infelice’, questo il giudizio, la frase che ha pronunciato il capo politico: “nessuno ha chiesto le mie dimissioni”.

Il M5s è stato capace di disperdere un tesoretto. Ricordiamo che alle elezioni politiche del 2013, alla Camera dei deputati, raccoglie il 25,55 per cento delle preferenze, pari a 8 milioni e seicentomila voti. Con le europee, l’anno dopo, nel 2014 arrivano al 21 per cento con un totale 5 milioni e ottocentomila preferenze. Poi andiamo alle politiche dello scorso anno e qui incassano: 32,7 per cento 10 milioni e settecentomila schede. Sono il primo partito. Dopo la vittoria alle politiche del 4 marzo 2018 per i grillini la discesa è stata repentina. Il 22 aprile si vota per rinnovare il consiglio regionale in Molise e non va, la settimana dopo stesso risultato in Friuli Venezia Giulia, così come il 20 maggio in Valle d’Aosta e il 21 ottobre in Trentino Alto Adige. Poi va male il 10 febbraio in Abruzzo, il 24 febbraio in Sardegna e anche il 24 marzo in Basilicata.

Ora comunque gli altri big del Movimento iniziano ad accerchiare Di Maio. A mettere in discussione il ruolo del Capo Politico è l’intero M5S. La deputata Carla Ruocco, in un’intervista al Messaggero fa capire che le dimissioni sarebbero un buon modo per mettere un punto. Stessa linea per la senatrice M5s Elena Fattori: “Domani ci sarà l’assemblea, a cui parteciperò anche io perché è un momento in cui tutti dobbiamo esserci, io rappresento la voce di quelli che in questi mesi avevano chiesto un cambio di rotta. Io dissi in tempi non sospetti che Luigi non avrebbe dovuto ricoprire tutti quei ruoli, perché non ne ha fatto bene nessuno“.

Inoltre il Luigi Di Maio non può ricandidarsi se cade il governo, per colpa del vincolo dei due mandati, che non ha più la forza di cambiare. Non solo: il vicepremier grillino potrebbe comunque andare davanti al “tribunale” pentastellato e lasciare il passo a Di Battista o a Fico che scalpitano da tempo. Gli scenari all’interno del Movimento sono imprevedibili. Tra le ipotesi, oltre alla segreteria politica, spunta quello di un direttorio bis e c’è chi ricorda la nascita del primo direttorio: l’idea prese forma proprio dopo la sconfitta alle Europee.

La verità è che la Lega pigliatutto ha prosciugato i 5 Stelle, guadagnando 3 milioni di voti contro i 6 milioni di voti persi dal M5S. Un tracollo per i grillini che ha stravolto gli equilibri all’interno dell’esecutivo. Ora forte del suo 34%, Matteo Salvini detta l’agenda con gli alleati di governo e avverte il socio di maggioranza Luigi Di Maio: “Se si vuole andare avanti, è così che si deve fare, ma se da domani si ricomincia con i ritornelli, e allora no…”.