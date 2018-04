I giornali di oggi / Già si guarda al dopo Casellati

La prima pagina del Corriere della Sera fotografa bene l’ulteriore stallo in cui si trovano le forze che hanno ottenuto maggiori consensi alle elezioni, 5 Stelle e centrodestra: “Casellati, primo giro senza governo” è il titolo, mentre nell’occhiello viene illustrato il tipo di incarico che Mattarella ha affidato alla presidente del senato: “La ricerca di una maggioranza. Mandato per verificare entro domani un’alleanza tra centrodestra e Cinque Stelle”. Il sommario, invece, descrive il tira e molla fra i due protagonisti: “Di Maio: Berlusconi mai. La Lega chiede il passo indietro del leader M5S. Ipotesi Fico esploratore”.

L’altro grande giornale italiano, La Repubblica, ha un blocco titolo in prima pagina ancor più pessimista: “Casellati, la missione è già fallita. Da Berlusconi no all’offerta M5S. Di Maio propone a Fi l’appoggio esterno. Mattarella pronto a dare il preincarico ai grillini”.

Se sfogliamo le pagine interne, tono e cronaca degli articoli non cambiano. A pagina 7 di Avvenire, ad esempio, il titolo è “Casellati «esplora» ma i veti non cadono”, sommario: “Mandato in salita, domani riferisce a Mattarella. M5s e Lega fermi sulle posizioni” e catenaccio: “Va a vuoto il primo giro. Il leader leghista non partecipa e dalla Sicilia accusa di voler ‘primeggiare’ il leader 5 Stelle che Io invita a mollare il Cav: «Con noi puoi realizzare programma»”.

Ma anche Il Messaggero a pagina 2: “Casellati ‘esplora’ ma i veti affossano centrodestra-5Stelle” oppure La Stampa: “Stallo Lega-M5S su Berlusconi. È fumata grigia oggi altro round”.

Ancora veti e paletti tra 5 Stelle e centrodestra

Per raccontarci come sono andate le cose nel primo giorno di incarico a Casellati, scegliamo proprio l’articolo di Andrea Carugati a pagina 2 della Stampa: “Salvini e Di Maio continuano per tutta la giornata a rinfacciarsi le responsabilità del flop. Il capo del M5S lo dice all’uscita dall’incontro con Casellati: «Abbiamo ribadito che il M5S è pronto a sottoscrivere un contratto di governo solo con la Lega non con tutto il centrodestra, che per noi è un artifizio elettorale». Salvini è altrettanto esplicito: «Di Maio continua a dire o comando io o niente, mi pare che non voglia governare, o che abbia già scelto il Pd». Berlusconi prova a smuovere le acque. All’uscita dallo studio di Casellati cancella lo show del 12 aprile al Quirinale, quando aveva rubato la scena a Salvini attaccando «chi non conosce neppure l’ABC della democrazia». E cioè i grillini. «Forza Italia e il suo presidente non hanno mai posto veti ad una alleanza di centrodestra con M5S. I veti sono venuti a noi dai Cinquestelle », dice il Cavaliere. Una linea sposata anche da Giorgia Meloni, che piace al leghista Giorgetti: «Berlusconi ha mostrato responsabilità, Di Maio si muova nella stessa direzione, rinunci ad almeno uno dei due veti, la sua premiership e il no a Forza Italia».

Gli scenari futuri

Nelle pagine di quasi tutti i giornali troviamo l’ipotesi che, in caso di assenza di risultati da parte di Casellati, Mattarella affidi l’incarico al presidente della Camera Roberto Fico, ovviamente con un diverso mandato. Marzio Breda, a pagina 5 del Corriere della Sera, delinea quale potrebbe essere la prossima azione del presidente della Repubblica: “Affidare un ulteriore mandato esplorativo – e stavolta potrebbe toccare alla terza carica dello Stato, Roberto Fico, ma l’opzione non è automatica – finalizzato a indagare sull’eventuale esistenza di altre maggioranze. In quel caso, le ipotesi di lavoro messe in preventivo da Mattarella sarebbero ovviamente legate a riposizionamenti politici, nuove disponibilità e rinunce da parte di molti. Per esempio da parte di Salvini, posto che decida di rompere con il centrodestra: svolta al momento non credibile. Oppure, da parte di Berlusconi, ammesso che accetti di fare un passo indietro o di lato: altrettanto improbabile. O, ancora, da parte del Pd”.

Fico ruba la scena a Di Maio?

“Per il dopo la carta Fico: sonderà l’ipotesi Pd-M5S” è il titolo dell’articolo di Marco Conti sul Messaggero (pagina 3), che profila un ritratto del presidente della Camera più a sinistra di Di Maio: “Roberto Fico incontra molto alla sua sinistra. Piace a LeU di Fratojanni e Bersani, e ai Radicali di Magi e Bonino, anche per la sensibilità mostrata sui decreti attuativi alla riforma carceraria. Soprattutto apre un dibattito dentro ai dem”.

Insomma, Fico potrebbe rubare la scena a Di Maio e competere sul possibile ruolo di primo ministro? Non ci crede Annalisa Cuzzocrea che, a pagina 4 di Repubblica, scrive: “è più probabile che il candidato premier del Movimento lasci che ad avere un mandato esplorativo in questo senso, già la prossima settimana, sia Roberto Fico. «Lavorerebbe per me assicura ai fedelissimi – tra noi c’è totale sintonia». Un patto preciso, siglato il giorno in cui il capo politico ha scelto l’ex rivale interno per la presidenza della Camera. Lasciando che, davanti ai gruppi, il deputato napoletano dicesse tra gli applausi: «Luigi sarà il nostro presidente del Consiglio». Se Fico fosse chiamato a cercare una convergenza a sinistra, lo farebbe mettendo in campo il nome di Di Maio”.

Grillini: la base insulta i vertici. Chi semina vento…

La base grillina è in rivolta e lo fa coi modi con i quali è stata ‘istruita’ finora: gli insulti. Lo racconta il focus del Mattino, a pagina 7, firmato da Francesco Lo Dico: “Che il capo politico tenti di abbracciare Matteo Renzi, o di rimeditare l’ostracismo a Forza Italia per non perdere il treno di Palazzo Chigi, sarà comunque un bagno di sangue. Che rischia di mettere in fuga migliaia di militanti delusi dall’insistito amletismo del suo leader. La strategia di dividere Berlusconi e Salvini non ha pagato. E c’è chi ormai lo rinfaccia a Luigi senza remore. (…) Ma il piano B che prevede il dialogo con i dem, trova tra i militanti un fuoco di sbarramento altrettanto violento, quanto quello rivolto fino a oggi contro il Cavaliere”.

Pd – 5 Stelle, fra ipotesi giornalistiche e realtà

Intanto i giornali si scatenano sulle congetture d’un accordo prossimo Pd- 5 Stelle. Nino Bertoloni Meli sul Messaggero, a pagina 5, scrive: “Nel Pd il fronte di quanti indicano la «responsabilità», «l’esigenza» se non «l’urgenza» di dare un governo al Paese, si è allargato. (…) Il prossimo passaggio sarà l’incarico a Roberto Fico, che dovrà verificare la fattibilità di una intesa politica, programmatica e, quindi, di governo, tra Pd e M5S. Nell’attesa, il fronte dello scongelamento fa questi discorsi: «Il governo di tutti non esiste. (…) L’unica strada percorribile è quella con il M5S, un rapporto a due dove si concorderebbe il programma, le cose da fare, la compagine, con una prospettiva anche futura in vista delle elezioni. Chi l’ha detto che i poli devono rimanere sempre tre? Il prossimo bipolarismo potrebbe essere centrodestra da una parte e Pd-M5S dall’altra».

Emilia Patta, a pagina 5 del Sole 24 Ore, descrive così il dibattito interno al Pd: “In caso di incarico a Fico che si fa? Si ribadisce il no per così dire a prescindere oppure si vanno a vedere le carte mettendo alcune condizioni? Intanto restano i tre punti programmatici dettati dal segretario reggente Maurizio Martina (…) Punti che di per sé potrebbero essere accolti dal M5S (…) ma è chiaro che l’ostacolo a un dialogo tra Pd e M5S è soprattutto politico. E tuttavia anche tra i renziani si sta facendo strada una suggestione: non rispondere con un no secco, ma porre alcune condizioni tra le quali il passo indietro di Di Maio e l’intoccabilità delle riforme approvate dai governi Renzi-Gentiloni. Condizioni per farsi dire di no, ma anche per “disarticolare” il movimento con un dissidio sulla leadership tra Di Maio e Fico”.

Per chiudere, lasciamo parlare il Pd. Piero Fassino, intervistato da Pierfrancesco De Robertis su QN Carlino- La Nazione- Il Giorno: “Se Cinquestelle-centrodestra non si fa non è automatico che si guardi al Pd? «Si, ma non è automatico un governo Pd-Cinquestelle. Diciamo che consumatosi il tentativo attuale si apre una fase nuova, che però riguarda tutti. Non solo noi». Tutto il Pd la pensa come lei? «Si, certo. Dopo il voto abbiamo riconosciuto a chi aveva avuto più consenso il diritto di formare un governo. Ma se non ci riescono, le cose cambiano. Non abbiamo mai detto di essere disinteressati a chi guiderà l’Italia». Ci stanno anche i renziani? «Si. Il Pd ha una sola linea ben rappresentata da Martina». E per voi chi dovrebbe guidare un governo? «Non partiamo dai nomi, mai programmi». In politica i nomi sono importanti, anche se si dice che contano solo i programmi. «Guardi, uno dei motivi per cui centrodestra e Cinquestelle sono andati a sbattere è che si sono impiccati sui nomi. Partiamo dai programmi, dalle idee, da ciò che serve all’Italia. Poi verranno anche in nomi».