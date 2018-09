Martina alla piazza: “Sono ladri di futuro” – Diretta e Liveblog

Cinquantamila in piazza da tutta Italia per manifestare contro il governo. Tante testimonianze dal palco e tanta voglia di ripartire e di unità

Ore 16.34 – “Noi non ci rassegniamo alla deriva estremista di questo governo. Noi combatteremo per una nuova Europa non quella che c’è. E dobbiamo dirlo ad alta voce che non c’è Italia al di fuori dell’Europa, perché al di fuori dell’Europa l’Italia sarebbe una succursale magari di qualche amico di Salvini”.

Ore 16.30 – “Io chiedo al Presidente del consiglio se c’è di battere un colpo, di essere all’altezza del ruolo che ricopre. Capisco che è passato da essere l’avvocato del popolo ad avvocato del suo portavoce. Poi aiutateci a spiegare agli elettori del M5s che Di Maio ha sigillato il contratto tra Berlusconi e Salvini, ha consegnato la Rai, sta facendo il loro maggiordomo”.

Ore 16.28 – “Chi deve andare subito a casa è il ministro Toninelli, che ha promesso rivoluzioni e 45 giorni dopo si presentano con un decreto dove non c’è nulla: vergogna. Noi saremo a fianco dei genovesi”.

Ore 16.27 – “C’è una gigantesca questione generazionale e deve essere la questione che ci sta più a cuore. O il Pd sarà il partito delle nuove generazioni o non ce la farà”.

Ore 16.23 – “Salvini a proposito di giustizia: restituisci i 49 milioni. Un operaio non può restituire un debito in 80 anni. Altro che uno vale uno, oggi lo diciamo: Lega ladrona”

Ore 16.20 – “Voglio ricordare da qui al ministro Salvini, che se ne dimentica sempre, che la prima lotta per la sicurezza è la lotta alla criminalità organizzata. Pronunciate la parola lotta alla mafia, perché c’è ed è un pericolo per il Paese”.

Ore 16.18 – “Dovete essere all’altezza di questo Paese, non governando da un balcone con la claque dei parlamentari cinquestelle ad applaudire, scene da repubblica delle banane”.

Ore 16.15 – “Caro Di Maio altro che abolire la povertà, tu stai abolendo il buonsenso. Noi non tifiamo per lo spread, noi abbiamo a cuore il futuro degli italiani, a partire dai più giovani che sono quelli che pagheranno il prezzo più alto. Ecco perché io dico a voce alta che loro ladri di futuro”.

Ore 16.13 – “Siamo passati dalla manovra del popolo alla truffa al popolo. Evasori condonati e giovani indebitati, questo è quello che vogliono fare. Non c’è niente per chi lavora e paga le tasse ogni giorno. Zero per i giovani, zero per le famiglie, zero per gli investimenti e si preparano a tagliare spese fondamentali per questo Paese”.

Ore 16.10 – “I partiti al Governo sono dei nazionalisti di destra pericolosi per il Paese. Hanno un istinto antidemocratico, illiberale, oscurantista. E lo dico prima di tutto alle donne italiane: questo è un governo contro di noi. Fanno passi indietro sui diritti, ma noi li respingeremo perché i diritti non si toccano. Dobbiamo andare avanti non tornare al Medioevo”.

Ore 16.05 – Sono ossessionati a cercare il nemico invece di essere ossessionati a trovare una soluzione per tutti. Un Paese non tiene se viene governato dall’odio Di Maio e Salvini, non tiene se ministri passano il loro tempo a insultare. Vergognatevi per aver detto assassini politici, in un Paese che ha visto riformisti uccisi perché volevano cambiare il Paese. Andate a studiare la storia. Noi vogliamo essere fianco a fianco alle persone”.

Ore 16.01 – “Questa è la piazza della speranza, la piazza del futuro, la piazza del cambiamento. A qualcuno piacciono i balconi, a noi la piazza aperta e di tutti. Siamo qui perché abbiamo a cuore innanzitutto l’Italia. Il nostro compito è dire agli italiani che c’è un futuro migliore e che rabbia e paura si possono sconfiggere, questo è il compito della politica”.

Ore 15.57 – Inizia l’intervento del segretario Maurizio Martina, che ringrazia i presenti in piazza per la lezione straordinaria di impegno di passione. La piazza risponde intonando il coro ‘Unità'”.

Ore 15.55 – “Novantasei comuni italiani, progetti per 326 comuni italia, venti milioni di abitanti e dalla sera alla mattina sono spariti più di un miliardo di euro di risorse. Se siamo qua oggi è per dire che abbiamo capito i nostri errori e ripartiamo dalle periferie che sono state predate da questo governo. Questa è una bellissima piazza che si contrappone a quella del balcone della vergogna, in cui a sventolare le bandiere erano solo parlamentari”. Andrea Gnassi, sindaco di Rimini.

Ore 15.48 – “La Perugia-Assisi è una marcia che dimostra come la pace è un valore condiviso per tutto il centrosinistra”. Andrea Ferrari, presidente coordinamento enti locali per la pace.

Ore 15.35 – “Ho l’impressione che in questo Paese si voglia abolire l’informazione, non l’ordine dei giornalisti. Si voglia abolire la libertà della libertà di informarsi e di informare. La libera stampa è sotto attacco”. Graziella Di Mambro parla della libertà di stampa.

Ore 15.31 – Arriva il numero dei partecipanti: sono cinquantamila

Ore 15.30 – Fabio Ciconte e Roberto Iovino sul palco di Piazza del Popolo per difedere la legge sul caporalato che il ministro Centinaio ha dichiarato di voler modificare.

Ore 15.23 – “Il disagio che c’è oggi a livello politico a Roma noi lo viviamo da due anni e mezzo. Ad Ama c’è un’organizzazione del lavoro fallimentare. I nostri operatori scendono per strada a raccogliere la spazzatura senza un minimo di sicurezza. CHiediamo al Pd di Fare chiarezza anche sulla situazione che i lavoratori Ama vivono ogni giorno, grazie all’amministrazione grillina della Capitale”. Virginio Casu operatore Ama.

Ore 15.20 – “Veniamo da un po’ di anni intensi. La vicenda dell’Ilva mette in contrapposizione il diritto alla salute con il diritto al lavoro. Finalmente dopo molti anni ne siamo venuti a capo grazie al lavoro del ministro Calenda e della viceministra Teresa Bellanova. Taranto ha bisogno di ripartire e di un Partito democratico compatto”. L’intervento di Angelo Casale, operaio dell’Ilva.

Ore 15.10 – “Noi sappiamo bene cos’è la paura, sappiamo cos’è il terrore di perdere un figlio. Sappiamo quanto lo Stato abbia fatto per noi, noi sappiamo cosa significa trasformare la paura in speranza. Noi siamo determinate a difendere da tutti e da tutte la salute dei nostri figli. Gli italiani sanno che i vaccini sono una conquista di civiltà”. L’intervento di Lara Redditi.

Ore 15.05 – “Veder smontare dal decreto sicurezza di Salvini quel percorso di integrazione fatto sui territori fa male. Bene che ci sia una misura strutturale come era il Rei, ma le persone hanno bisogno di lavoro. Non si può dire che si abolisce la povertà per decreto”. L’intervento di don Massimo Mapelli.

Ore 15.00 – “C’è il popolo della rete che mette i like, e poi c’è il popolo delle piazze. L’Italia è un Paese antifascista e questa piazza lo dimostra. Oggi è un giorno per ricordare a chi lo ha dimenticato che questo è un Paese democratico, ed essendo democratico è fondato sull’uguaglianza e sulla libertà. E ognuno di noi è orgoglioso dell’articolo 3 della nostra Costituzione”. L’intervento di Afana Dieudonne.

Ore 14.55 – “Non mi sono presentata, perché presento un progetto che è frutto del lavoro di tanti Gd. Al di fuori dei personalismi, ma per la comunità. Presento un progetto che ci ha tenuti impegnati tutta l’estate. Un progetto per le periferie, un tema che secondo noi va messo al centro. Abbiamo fatto una settimana di volontariato a Scampia, la mattina bussavamo casa per casa a servizio della cittadinanza, mentre nel pomeriggio andavamo a parlare con le amministrazioni locali, con il partito per spiegare i problemi delle persone. Dal prossimo anno saranno tante le periferie in cui i Gd faranno volontariato, no a racimolare voti, ma per ascoltare e aiutare”.

Ore 14.50 – “Il governo pensa che basti dare dei soldi ai giovani, non non vogliamo soldi, vogliamo un’opportunità, vogliamo il lavoro. Io sono orgoglioso di far parte di questa comunità, che ha fatto davvero bene al Paese non con slogan su Facebook. Dobbiamo essere uniti, perché il Pd è il fiume che difende il lavoro, i giovani e la cultura. L’avversario vero non sta in questa piazza, sta fuori . Riscopriamo la bellezza dell’unità, riscopriamo la bellezza di stare insieme. Non arrendiamoci, noi siamo la nuova proposta per il Paese”. L’intervento di Bernard Dika.

Ore 14.46 – Salgono sul palco Bernard Dika, Giulia Cossarizza e Afana Dieudonne 3 giovani democratici.

Ore 14.45 – “Genova è orgogliosa della propria storia, una città che pretende rispetto, che pretende impegno e garanzia sul futuro. A noi interessa il lavoro per tutti, perché senza lavoro non c’è dignità e perché è con il lavoro che la nostra umanità fiorisce. Lavoro per Genova significa mettere in campo tutte quelle misure che il nostro partito a tutti i livelli hanno chiesto al Governo. Noi vogliamo il lavoro per Genova, e purtroppo quanto emerso dal decreto non risponde per niente alle esigenze dei genovesi. Dopo tante promesse ci ritroviamo davanti a un decreto che se non modificato metterà in ginocchio la città”. Finisce l’intervento di Federico Romeo.

Ore 14.35 – “Non vogliamo più promesse, ma fatti concreti dallo stato e dal Governo. Noi quel ponte lo vogliamo vedere ricostruito, per Genova, per la Liguria, per l’Italia”. Inizia così l’intervento di Federico Romeo.

Ore 14.30 – Ad avviare le testimonianze del pomeriggio Federico Romeo il presidente del municipio di Valpolcevera, il quartiere di Genova colpito dal crollo del ponte Morandi.

Ore 14.22 – Inizia la manifestazione, tantissima la gente in piazza. Si apre con l’Inno di Mameli, cantato a squarciagola da tutti i presenti.

Ore 13.55 – La piazza si sta riempiendo ed è tutto pronto per l’inizio della manifestazione. Anche i dirigenti del Partito democratico sono arrivati in piazza.

https://twitter.com/maumartina/status/1046375773010096128

Stanno lentamente arrivando da tutta migliaia di militanti del Partito democratico. Sei treni, più di duecento pullman per la manifestazione convocata dal segretario Maurizio Martina. Una prova di forza per il Pd che vuole dimostrare al Governo che c’è un’Italia che non ha paura, che non crede nelle politiche attuate dalla maggioranza gialloverde.

Ad accogliere i militanti provenienti da tutta Italia i dirigenti del Pd che sono andati ad accoglierli nei punti di ritrovo. In piazza fremono gli ultimi preparativi in vista delle 14, orario dell’inizio della manifestazione.

… ancora scatti dai bus del Pd toscano. Saremo in tanti in #PiazzadelPopolo! @pdnetwork pic.twitter.com/Wv57UotezV — PD Toscana (@PdToscana) September 30, 2018

A Termini accogliamo i treni venuti da tutta Italia per la manifestazione del @pdnetwork. Insieme verso #piazzadelpopolo pic.twitter.com/KcGLbbfA6F — Maurizio Martina (@maumartina) September 30, 2018