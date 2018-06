Il no della Libia a Salvini: “Dimentichi hotspot sul nostro territorio”

Il ministro dell’Interno, in visita a Tripoli, parla di centri di accoglienza e identificazione in un non ben definito spazio a sud della Libia

Una visita annunciata in pompa magna e corredata dal solito contorno social, con tanto di foto in elicottero prima della partenza della missione. Matteo Salvini è volato in Libia per provare a risolvere all’origine il problema dei migranti ma, per ora, ha incassato solo un no: quello del vicepremier Ahmed Maitig che ha escluso la possibilità di veder sorgere i tanto agognati (da Salvini) hotspot per l’identificazione dei migranti sul territorio libico.

L’Italia, ha spiegato il ministro dell’Interno che a Tripoli ha incontrato il presidente del Governo di accordo nazionale libico, Fayez Serraj, il suo omologo Abdulsalam Ashour e, appunto, il vicepremier, si presenterà al Consiglio europeo di giovedì a Bruxelles con la proposta di creare centri di accoglienza e identificazione migranti, “posti ai confini a Sud della Libia”. “Hotspot dell’accoglienza in Italia? Sarebbe un problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti”, ha chiarito il ministro italiano. Erano stati Spagna e Francia a ipotizzare che i centri fossero collocati nei paesi di primo approdo, Italia, Spagna e Grecia. “Noi abbiamo proposto centri di accoglienza posti ai confini a Sud della Libia per evitare che anche Tripoli diventi un imbuto, come Italia”.

In quale Paese andranno piazzati non è chiaro. Maitig del resto ha chiarito che la Libia non ne vuole sapere di averli sul proprio territorio: “Abbiamo diversi punti in comune con la strategia europea per la gestione dell’immigrazione illegale, ma respingiamo categoricamente la presenza di ogni campo per migranti in Libia, va contro la legge libica e contro il volere dei libici”. Il vice premier libico ha chiesto invece che l’immigrazione sia gestita dall’Ue “nell’ambito di un programma libico”. Maitig ha anche invitato i Paesi europei del Mediterraneo, attraverso l’Italia, a partecipare a un vertice sull’immigrazione nel mese di settembre a Tripoli.

Salvini ha comunque ricordato che “nessuno più dell’Italia è impegnato per lo sviluppo e la stabilità della Libia” e ha ribadito che la sua visita “è una conferma di questo impegno”. L’Italia – ha aggiunto – intende svolgere un ruolo di primo piano nell’arena politica per promuovere “la riconciliazione e la stabilità libica. Questo avverrà grazie all’esperienza dell’Italia e alla sua presenza nel Paese con la sua ambasciata” ma anche grazie “all’equidistanza dalle parti” in gioco. Tra l’altro ha sottolineato che la Libia deve “uscire dalla situazione di emergenza causata da migranti” e che l’Italia è pronta ad aiutare Tripoli per “sviluppare economia, affari, cultura e scambi”. Di più: “Ci sono imprenditori italiani che vogliono investire in Libia”.