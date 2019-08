Nostalgia di Virginio Rognoni

Al Viminale, che all’epoca era la sede della presidenza del Consiglio, Ferruccio Parri aveva portato una brandina per la notte. Matteo Salvini non ci va mai. In questa parabola si sintetizzano i 70 e più anni di democrazia repubblicana: l’Italia politica è caduta in basso.

Lasciamo stare Aldo Moro in giacca e cravatta a Terracina, lasciamo stare Berlinguer col pacco di giornali sulla spiaggia. Qui tocca addirittura lasciare stare Berlusconi, che faceva quel che faceva ma almeno a casa sua, che se non ci fossero stati gli scatti birichini del fotografo Zappadu non se ne sarebbe saputo nulla, almeno ufficialmente.

No, qui Salvini ha passato il segno, come tutti hanno rilevato (tranne i Cinque Stelle, che al caporione leghista devono lo stipendio mensile non ancora tagliato). Dice: ma perché, un ministro non può stare a torso nudo sulla spiaggia? Tenderemmo a rispondere: no, non può.

Il ministro dell’Interno non può stare per giorni a far casino, sbevazzare, cantare, ballare (e sorvoliamo sulla moto d’acqua della polizia). Non può.

I ministri dell’Interno sono per la funzione che svolgono i più composti, i più ritirati. Ma ve lo immaginate Virginio Rognoni al Papeete beach? O Beppe Pisanu? O Giorgio Napolitano? Ma lo stesso Roberto Maroni? Ma dove siamo arrivati in questo Paese?