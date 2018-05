Giornata contro l’omofobia: la lotta è un esercizio giornaliero

“Ogni volta che dichiaro che Niccolò ha due mamme rendo lui più libero dai pregiudizi, più consapevole e più forte. La lotta all’omofobia è un esercizio giornaliero”. A scriverlo su Facebook, nella Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, è la consigliera comunale torinese del Pd Chiara Foglietta, genitore del primo bimbo con due mamme registrato alla nascita.

“‘Non hai paura che venga preso in giro tuo figlio?’ – scrive la Foglietta – Quante volte ho sentito questa frase in questo primo mese di Niccolò. Quale madre non ne ha?” prosegue sottolineando che “hanno avuto paura per me i miei genitori, credo ne abbiano tanta ancora oggi. Perché l’omotransfobia esiste – aggiunge – Nella vita, nelle scuole, sui social, nei posti di lavoro. E si ‘combatte’ giorno per giorno mostrando noi stessi senza finzioni, facendo coming out, lavorando con le associazioni lgbt, creando leggi laddove mancano”. Dalla neo mamma arriva quindi una sollecitazione: “Siate liberi, siate voi stessi, siate sinceri. Sempre. Non siete soli”.

Perché si celebra oggi la Giornata mondiale contro l’omofobia?

L’evento, noto con l’acronimo IDAHOBIT (International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia), è stata pensata da Louis-Georges Tin, curatore del “Dictionnaire de l’homophobie” per sensibilizzare l’attenzione di politici, opinion leader, movimenti sociali, pubblico e media sulle violenze e le discriminazioni subite dagli appartenenti alla comunità LGBTI in tutto il mondo.