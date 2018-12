Ritorno ai Ds? Per Zingaretti è solo una buffonata

“Ricominciare da D’Alema? Queste sono delle buffonate e la cosa che a me dispiace molto è che ieri mentre il governo gialloverde era in panne l’Italia non aveva nessuno al timone e la destra sta dimostrando di non sapercela fare, ci sia il gruppo dirigente del Pd che perde tempo a dividerci tra di noi su cose totalmente prive di fondamento. Io faccio un appello: voglio i democratici dalla Val D’Aosta alla Sicilia uniti e solidali e dico meno sospetto e più rispetto”. Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria nazionale, ospite degli studi di Agorà in onda su RaiTre prova a stoppare le polemiche del weekend. Il dibattito interno al Pd ieri era stato tutto schiacciato sulla possibilità, paventata per primo da Calenda, che ci fosse un ritorno al passato.

E su questo Zingaretti non ci sta: il ritorno dei Ds è una fake news. “Lo dico con serenità, mi spiace si usino argomenti falsi”. A dargli sostegno anche l’ex premier Paolo Gentiloni che dice: “D’Alema non rispunta per niente. Se rispuntasse D’Alema avrebbe ragione da vendere anche Calenda ad arrabbiarsi”. “Io credo che un po’ di rinnovamento è necessario – ha aggiunto Gentiloni, riferendosi a sè stesso – se tu hai svolto un ruolo così importante come quello del Presidente del Consiglio, e poi alla fine gli elettori hanno espresso il loro verdetto…”.

Insomma bisogna andare avanti senza rinnegare tutto il passato ma riconoscendo gli errori: i candidati al Congresso possono rappresentare il cambiamento di cui c’è bisogno? Per Zingaretti la situazione è abbastanza chiara: i suoi sfidanti – in particolar modo Giachetti e Martina- sono rappresentanti di un vecchio gruppo dirigente. Proprio su quest’ultimo il giudizio del governatore del Lazio è netto: “Bisogna cambiare gruppo dirigente e facce: se ci riproponiamo come se niente fosse, cinque anni e cinque sconfitte, non siamo credibili”.

Maurizio Martina risponde a tono, sentendosi chiamato in causa: “Io mi sono preso un impegno solenne che è quello di non fare polemiche inutili. Intendo mantenerlo, nonostante legga cose come quelle di Zingaretti oggi, secondo il quale io sarei il vecchio. Potrei rispondere che quando lui ha iniziato a fare il dirigente di partito, io andavo alle scuole medie. Ma se facciamo una gara al ribasso ci perde tutto il Pd e siamo in tanti a non volerlo. Per questo da me solo proposte e zero polemiche”, ha aggiunto Martina. Ad intervenire nel dibattito anche Francesco Boccia: “Questo botta e risposta tra i due principali candidati degli apparati su chi è più nuovo o su chi è meno funzionario di partito dell’altro è stucchevole. E non fa bene al Pd. Mettete da parte le polemiche inutili, liberatevi dagli apparati e confrontiamoci sul merito delle proposte che vogliamo presentare, attraverso il Partito democratico, al Paese”.

Poi la questione su cui il governatore del Lazio viene spesso attaccato: il possibile accordo con il M5s. Anche su questo Zingaretti chiarisce la sua posizione: “Io non sono per fare un governo con il M5s ma è ovvio che dobbiamo, soprattutto nell’elettorato, prendere atto che sono due popoli diversi” rispetto a quello della Lega. “Io voglio parlare con l’elettorato che ci ha abbandonato” ha aggiunto, ricordano un tweet di ieri, su cui s’è molto discusso sui social, di un elettore che dopo anni di voto a sinistra ha dato la sua preferenza al M5s e oggi si sente pentito. In caso di caduta del governo gialloverde, è tornato a ribadire Zingaretti, “Mattarella ha le sue prerogative ma secondo me bisognerebbe tornare a dare la parola agli elettori”.