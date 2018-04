Berlusconi prova a fare marcia indietro. Pressing di Di Maio su Salvini

La giornata politica di ieri ha segnato un passo, forse decisivo, nelle trattative per la formazione del nuovo governo. Le consultazioni della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati sono finite con un nulla di fatto e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è preso due giorni di riflessione per individuare il percorso migliore da intraprendere.

In compenso i leader politici non si sono risparmiati in commenti, accuse e vere e proprie offese.

Berlusconi all’attacco del M5s

Ad aprire le danze ieri ci ha pensato Silvio Berlusconi che nelle iniziative elettorali in Molise ha più volte attaccato il M5s. L’ex premier ci è andato giù pesante arrivando a dire: “È gente che non ha mai fatto nulla nella vita, nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi“.

Parole che mettono una pietra tombale sulla possibilità di un accordo tra centrodestra e M5s. L’ex Cavaliere continua a proporre un governo di centrodestra con l’appoggio di Pd (che ha più volte declinato l’invito) e gruppo misto. Poi continua a parlare di un appoggio dei tanto famosi, quanto ignoti responsabili. Uno scenario che però oggi è difficile da attuare, anche perché se il Pd, come sembra e ribadisce, non appoggiasse un governo di centrodestra ne servirebbero circa cinquanta di “responsabili”, solo alla Camera.

Nel pomeriggio di oggi però l’ex Cavaliere fa parzialmente marcia indietro: “Lo stato di salute del centrodestra? Tutto bene. Anche ieri sera ho parlato con Giorgetti e siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo: il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader”.

Salvini rompe con Berlusconi?

Le parole di Silvio Berlusconi hanno sorpreso e spiazzato Matteo Salvini. Commentando a caldo dal Salone del mobile di Milano il leader leghista ha ribadito la non disponibilità a formare un governo con il Pd – non disponibilità reciproca – e annuncia di poter fare tre passi in avanti e provarci personalmente. Dunque Salvini potrebbe scendere – il condizionale in questi giorni è d’obbligo – personalmente in campo nella formazione del governo. La sensazione però è che le parole dell’ex premier abbiano definitivamente portato il leader leghista verso il M5s, con il conseguente abbandono di Forza Italia. Chissà se sarà bastata al leader leghista la marcia indietro di Berlusconi.

Di Maio a Salvini: scelga tra noi e Berlusconi

In serata Luigi Di Maio parla da Campobasso direttamente a Matteo Salvini. Nella giornata politica già convulsa, è arrivata la sentenza nella trattativa Stato-mafia. Una sentenza che, secondo alcune interpretazioni tra cui quella del M5s, coinvolgerebbe direttamente Berlusconi. Riccardo Fraccaro, fedelissimo di Luigi Di Maio, ha subito commentato su Twitter: “Cade come un macigno su un sistema di potere che tenta ancora di avvinghiare il Paese nei suoi tentacoli. Dell’Utri fece da tramite tra Cosa nostra e Berlusconi: politicamente è una pietra tombale sull’ex Cavaliere. Ora Salvini decida”. Il leader del M5s insiste: “Salvini deve capire che oltre certi limiti non possiamo andare e oggi quel limite si chiama Silvio Berlusconi, soprattutto dopo la sentenza di Palermo”.

Oggi Di Maio torna a mandare messaggi a Matteo Salvini dal Salone del mobile: “Con Salvini si possono fare grandi cose. Con la Lega possiamo fare un buon lavoro. So benissimo il momento politico che la Lega sta passando. Ho avuto modo di testare la sua affidabilità per quanto riguarda le alte cariche del Parlamento e sono sicuro che la Lega, se sottoscriverà il contratto con il M5S , terrà fede ai patti. Aspettiamo le deduzioni del presidente della repubblica. Ma io ce la metterò tutta”.

Aspettando il voto in Molise

In questa situazione politica s’inserisce il voto in Molise e successivamente quello in Friuli Venezia Giulia. Domani si voterà nella piccola regione del centro-sud, che il 4 marzo ha premiato il M5s. Un voto importante per capire quanto siano cambiati gli equilibri. Certo, come ogni elezione locale, il voto avrà una storia a se, ma comunque sia i cronisti, che i soggetti in campo stanno spostando la sfida sul piano nazionale.

Lunedì sarà il giorno buono per un accordo per la formazione del nuovo governo? Non possiamo fare altro che aspettare, i tanti giorni di trattative con le accelerazioni e le brusche frenate suggeriscono prudenza.