Se la casa brucia, basta un panino

Di fronte alla meticolosa organizzazione del consenso di cui si avvantaggiano Salvini e Di Maio, il Pd ha il dovere di non perder tempo nella messa in scena di spettacoli autoreferenziali e decidere la strada migliore per mandare a casa questa banda di devastatori

Proviamo a metterci nei panni del militante-medio del Partito democratico. Venerdì sera quel militante era andato a dormire meno abbacchiato del solito.

Per la prima volta dall’avvio del governo Lega-Cinque Stelle, la truppa parlamentare del Pd aveva fatto vedere i sorci verdi alla maggioranza. Quarantott’ore di ostruzionismo tenace e meticoloso contro i disastri del Decreto Milleproroghe: interventi a raffica di deputati rilanciati ovunque sul territorio, esempi concreti di come i tagli ai fondi delle periferie colpiranno i cittadini più deboli di decine di comuni italiani, vigorosa denuncia dei rischi che verranno ai bambini dalla marcia indietro sui vaccini etc.

“Che bello questo Pd che mette i bastoni tra le ruote a un governo di sciagurati”, avrà forse pensato quel militante: “Se l’opposizione c’è, lavora e si fa sentire come ha fatto in questi giorni, c’è davvero speranza di mandare a casa questi cialtroni”.

Poi il risveglio, dentro un fine settimana surreale per chiunque abbia a cuore il Pd e l’alternativa al grilloleghismo. Nelle stesse ore in cui Berlusconi e Salvini si mettevano d’accordo sulla vera e unica sostanza che interessa da sempre il Cavaliere (il controllo della Rai e l’assetto del mercato pubblicitario radiotelevisivo), e dunque nelle stesse ore in cui il Pd si confermava agli occhi degli italiani come l’unica forza di opposizione, quel militante assisteva allo spettacolo di un partito che discuteva animatamente di due argomenti: la prospettiva del proprio scioglimento e l’ipotesi di una cena privata (con il corollario dell’annuncio di una “contro-cena popolare” arrivato giusto in tempo per la ripresa della settimana lavorativa). Bene, ma non benissimo.

Niente di grave, per carità, a invitare a cena chi si desidera o a rendere esplicito il timore covato da molti di noi secondo cui il destino del Pd potrebbe persino essere quello dello scioglimento. Ma colpisce – e un po’ avvilisce – che all’indomani di una pagina esemplare di resistenza parlamentare e alla vigilia della manifestazione nazionale con la quale chiameremo a Roma l’opposizione che esiste anche fuori dal Parlamento, il nostro messaggio delle ultime due giornate sia del tutto fuori fase rispetto a quello che sarebbe necessario affermare nella discussione pubblica. Anche perché, per la prima volta da anni, contro l’opposizione democratica si muovono imponenti armate comunicative: oggi Federico Fubini ne ha descritto un tassello importante, in un’inchiesta del Corriere della Sera che racconta la forza violenta e pervasiva dei messaggi social che provengono da un mondo formalmente “unofficial” ma in realtà molto ben strutturato a sostegno del governo e contro il Pd.

Di fronte alla meticolosa organizzazione del consenso di cui si avvantaggiano Salvini e Di Maio e all’urgenza di aggregare intorno a sé l’opposizione politica e sociale al grilloleghismo, il Partito democratico ha un dovere in più: non perder tempo nella messa in scena di spettacoli piccoli e autoreferenziali, decidere attraverso una vera e condivisa discussione politica la strada migliore per mandare a casa questa banda di devastatori, difendere “con onore e disciplina” l’interesse nazionale attraverso un lavoro di opposizione senza soste. Perché se la casa brucia – come sta bruciando l’edificio della nostra comunità politica dentro l’incendio più vasto del nostro paese – anche un panino può bastare per rimettersi in piedi. Tutto il resto è fuffa inutile e dannosa.