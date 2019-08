Il PD è un partito di centrosinistra e riformatore: una proposta all’Italia

Come declinare questa ragion d’essere del partito per proporsi alla guida dell’Italia in alternativa a Lega e 5 stelle? Propongo due coordinate per il profilo riformatore del PD: I) il contrasto alle disuguaglianze come strategia per la sicurezza dell’Italia e II) il rilancio del sistema delle autonomie locali.

I) Sulle disuguaglianze e sicurezza :

1) In Europa serve che la forza di tutti sia integrata. Solo gli Stati Uniti d’Europa tutelano la sicurezza e assicuralo crescita, lavoro e diritti a tutti i cittadini europei senza distinzioni tra Paesi forti e deboli. Nel mondo globale i colossi politici, demografici ed economici dettano le regole a tutti e i singoli Paesi europei sono troppo piccoli per tutelare i cittadini come affermano i sovranisti. Ci condannerebbero al declino e alla sudditanza di USA, CINA e Russia. Non è un caso che tutti e tre questi colossi mirino alla disgregazione dell’Europa. Solo uniti competiamo nel mondo e diamo futuro alle nazioni europee. Il nazionalismo e la divisione ci condannano. Con l’Europa possiamo affrontare e dare centralità al governo dell’immigrazione per gestire quella regolare e contrastare quella irregolare. Possiamo sostenere politiche efficaci per l’ambiente, il clima e il dissesto idrogeologico . È in pericolo il pianeta stesso. I gravi danni a persone e cose per eventi climatici sono sempre più frequenti e la situazione è al limite.

2) E’ forte la disuguaglianza tra chi ha il lavoro e chi no. In Italia perdiamo ogni anno 200 mila cittadini nel saldo tra immigrati e italiani che emigrano. Altri 200 mila cittadini li perdiamo nel saldo negativo tra morti e nati. Il lavoro va sostenuto con gli investimenti privati (industria 4.0, incentivi nell’edilizia (efficienza energetica e antisismica) e pubblici (opere pubbliche, infrastrutture e dissesto idrogeologico) e con una misura coraggiosa e netta ossia il taglio di 10 punti in 5 anni del costo del lavoro come spinta potente all’assunzione a tempo indeterminato. Assicurerebbe stipendi più alti ai lavoratori e meno oneri per le imprese. Il costo sarebbe di 2,5 miliardi di euro a punto. Un programma certo di fiscalizzazione degli oneri con un taglio di due punti l’anno per una legislatura costituirebbe una spinta formidabile per l’occupazione. Nella scorsa legislatura il picco di maggiori assunzioni a tempo indeterminato si è avuto con la riforma del mercato del lavoro, le decontribuzioni e il taglio dell’Irap: pur in assenza di una crescita robusta e consolidata, hanno spinto l’occupazione stabile con ricadute su mutui per la casa e consumi. Occorre cambiare approccio: dal sussidio alla disoccupazione al sostegno all’occupazione. Introdurre la misura del sussidi all’occupazione sarebbe uno strumento molto più efficace per nuovi occupati e per chi ha perso il lavoro, anzichè bruciare risorse per periodi lunghi di disoccupazione con reddito mai sufficiente e perciò incentivando il lavoro nero. Altra disuguaglianza è il tema di poter avere o meno figli: serve un piano strutturale di sostegno alle famiglie con figli attraverso l’assegno unico universale e servizi per favorire la genitorialita’. Il tema natalità è indispensabile per dare futuro al Paese. Creare lavoro e sostenere la natalità costituiscono due priorità per la sicurezza dell’Italia.

3) Altra disuguaglianza è quella prodotta dal fisco. Non basta dire giustamente di essere contrari alla flat tax perchè favorirebbe i ricchi a danno dei cittadini comuni. Occorre la riforma dell’Irpef perchè come è non garantisce più progressività e redistribuizione della ricchezza. Occorre aumentare la no tax area e allentare la pressione fiscale sul ceto medio abbassando le aliquote per i redditi fino a 50 mila euro. Il fisco più giusto, moderno ed efficiente serve a dare risorse per la cura della persona e per costruire una rete di solidarietà in alleanza con il volontariato. Società solidale ed inclusiva. Sanità e politiche sociali per stendere una rete di solidarietà verso le fragilità e chi è più in difficoltà . Rafforzamento reddito inclusione sociale e copertura totale delle famiglie sotto soglia povertà.

4) C’è una disuguaglianza profonda tra nord e Mezzogiorno. Il Nord Italia è tra le zone più ricche d’Europa e del mondo: concentra la gran parte delle aziende italiane che sono entrate nella quarta rivoluzione industriale e che esportano in tutto il mondo. L’Europa è il principale mercato di esportazione delle merci italiane. Il Mercato Unico Europeo significa dunque per il nord Italia imprese, fatturati e lavoro, in una parola ricchezza. Per il sud e per la nostra agricoltura i fondi europei sono irrinunciabili. Manca una politica strategica per il Mezzogiorno – leva potente per creare sviluppo e ricchezza – che è una risorsa eccezionale per l’Italia. Il Paese ha un pesante limite e contemporaneamente un margine di crescita enorme con il Mezzogiorno. Dopo gli accordi della scorsa legislatura del Governo con Regioni e le Città metropolitane per sviluppare autostrade, alta velocità e ultrabanda larga, il Mezzogiorno è sparito dall’agenda politica dello sviluppo del Paese. Dopo il flop assistenzialista del reddito di cittadinanza e di quota 100, si divide l’Italia come vuole il patriota Salvini attraverso l’autonomia spinta regionale, richiesta dalle regioni del nord per trattenere il gettito erariale dei propri cittadini ed azzerare le risorse per il Mezzogiorno. Dunque serve un piano strategico di innovazione e il motore della crescita del Mezzogiorno passa anche attraverso un sistema industriale forte, innovativo e sostenibile da ottenere con investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo. Esempi sono la collaborazione tra la facoltà di ingegneria dell’Università’ Federico II di Napoli con Apple e Cisco oppure la creazione del centro di ricerca a Cosenza in collaborazione tra l’Universita’ di Cosenza e il colosso giapponese NTT (112 miliardi di dollari di fatturato e 3 centri di ricerca a livello mondiale a Tokio, a Palo Alto in California e in Calabria).

5) Contrastare la disuguaglianza che deriva da un’istruzione insufficiente o dall’abbandono scolastico. La quarta rivoluzione industriale e il mondo globale destano preoccupazione per il futuro. Il lavoro cambierà ed occorre essere al passo con i tempi. E’ illusorio e produce la massima insicurezza per il futuro pensare di rinchiudersi e di mettere dazi e barriere per difendere il lavoro così come è. Oggi l’Italia è tra le prime dieci economie al mondo e la seconda potenza manifatturiera d’Europa e il secondo paese d’Europa per esportazioni. Il libero commercio favorisce le imprese italiane i prodotti italiani . L’Italia e l’Europa hanno la bilancia commerciale in positivo perchè esportiamo di più di quanto importiamo grazie a prodotti di qualità costosi ma ricercati in tutto il mondo. Con il solo 20% delle nostre aziende otteniamo questi risultati perchè l’altro 80% arranca e pur avendo il Mezzogiorno del Paese che viaggia a scartamento ridotto. Investire in ricerca, istruzione ed alta formazione fornirà ai nostri cittadini la sicurezza di essere al passo con le nuove sfide, protetti da un Paese come l’Italia e dagli Stati Uniti d’Europa che assicurano risorse per dare sicurezza e un futuro ai propri cittadini. Talento, sapere, merito e spirito di sacrificio per ridare vigore all’Italia.

II) Con chiarezza bisogna dire che siamo contrari alla divisione dell’Italia con il progetto di disgregazione della Lega di Salvini che vuole dare più autonomia alle Regioni per trattenere al nord tutto il gettito dei tributi erariali di ciascuna regione, azzerando le risorse per le politiche di coesione e di solidarietà in favore delle aree più svantaggiate e per il Mezzogiorno. Abbiamo una proposta alternativa a partire dalle autonomie locali. I Comuni e le autonomie locali sono la spina dorsale della nostra democrazia. La riforma dello Stato a partire dalle autonomie locali. Dimagrire le regioni per evitare il moltiplicarsi di Stati centralisti regionali e battaglia per ridare poteri, funzioni e risorse a province e comuni . Occorre ridisegnare l’assetto istituzionale e secondo un principio di sussidiarietà e rimettere al centro comuni e province , da rieleggere direttamente con voto popolare, luogo di formazione per eccellenza della classe dirigente. Occorre prevedere con legge l’elezione diretta con presidenti e sindaci di vicepresidente e vicesindaco per evitare la caduta delle amministrazioni in caso di altro e superiore incarico per Sindaco e Presidente (Provincia e Regione).

Serve la riforma degli Enti Locali per dare strumenti normativi adeguati fermi al 2000 e maggiori risorse. I Comuni sono la prima linea dello Stato, i più vicini ai cittadini. Costituiscono l’insediamento sociale della democrazia rappresentativa e il luogo in cui i cittadini “imparano” la democrazia dal basso partecipando al governo delle proprie comunità. Le procedure e la divisione dei poteri della democrazia liberale assumono senso alla luce dell’esperienza dal basso delle autonomie locali. Sono luogo di formazione per eccellenza dei cittadini e della classe dirigente. C’è una profonda disparità ed ingiustizia tra chi vive nelle città metropolitane super dotate di istituzioni per il governo delle comunità e i territori fuori delle città metropolitane. Non hanno istituzioni per le politiche di area vasta e per lo sviluppo.

Occorre ridare poteri, funzioni e risorse alle province con l’elezione popolare diretta. Sono enti previsti in Costituzione ed è illegittima la condizione attuale di enti di secondo grado. Occorre favorire l’osmosi della classe dirigente altrimenti ingessata dalla barriere istituzionali attuali per cui se un Presidente o un Sindaco si candidano ad altro livello cadono le amministrazioni. Bisogna prevedere con legge l’elezione diretta, con i presidenti e con i sindaci, di un vicepresidente e di un vicesindaco per evitare la caduta delle amministrazioni in caso di altro e superiore incarico per Sindaco e Presidente (Provincia e Regione).