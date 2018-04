Ecco perché l’appello di Di Maio è irricevibile

“Il mio appello ai dem. Ecco i punti in comune”. Il titolo posto dal Corriere della Sera alla lettera del capo politico del M5S, Luigi Di Maio, sollecitava curiosità e interesse: vuoi vedere che Giggino, a forza di essere spinto dalla corte dei corifei inneggianti al nuovo potere arrembante, ha scoperto in sé la natura di statista di un Aldo Moro?

Quindi sono andato a leggere, lo dico davvero senza ironia, pensando di scoprire una rilevante novità politica. Le questioni su cui Di Maio avrebbe potuto sorprenderci riguardano sostanzialmente la premiership, perché è del tutto evidente che il Pd, in tutte le sue componenti, non potrà mai accettare la premiership del capo politico del movimento; e riguardano anche una compatibilità in termini di programmi. E il giudizio sulle riforme avviate dai governi a guida Pd: è evidente che se si parte dal presupposto che è tutto da rifare, il dialogo non farà molti passi in avanti.

La lettura è risultata deludente da entrambi i punti di vista. Nella lettera non si affronta direttamente la questione della premiership, ma ci aveva già pensato il fedelissimo Toninelli a chiarire che la presidenza a Di Maio è condizione irrinunciabile.

Quanto al programma, troviamo una serie di appelli generici, condivisibili da tutti i partiti proprio perché estremamente vaghi: la lotta alla povertà, maggiore sicurezza, cybersecurity, assunzione di nuovi poliziotti, maggiore democrazia partecipata. Sfido chiunque a trovare un partito che si dichiari a favore della povertà, contro la democrazia, per l’insicurezza.

Sull’Europa, dalla quale il M5S non vuole più uscire (per il momento) il proposito è “una profonda modifica dei vincoli di austerità”. Il piccolo problema è che non si può uscire dall’austerità, cosa giustissima, aumentando il peso del debito pubblico, la vera palla al piede dell’Italia. Si può ignorare questo problema, ma allora sarebbe l’Europa a metterci ai margini.

E qui casca l’asino, perché vengono rilanciate le proposte demagogiche della campagna elettorale che avrebbero un costo di svariate decine di miliardi, insostenibile per i conti pubblici. “Il reddito di cittadinanza risolverebbe entrambi i problemi (insufficienza fondi del Rei e non funzionamento dei centri per l’impiego, ndr)…parliamo anche di pensioni di cittadinanza per gli anziani. Non lasciamoli indietro”.

Basta? No perché Di Maio propone anche “la reintroduzione dell’articolo 18”. Sulla giustizia, poi, la proposta del capo politico del M5S è fatta per scardinare lo stato di diritto: agente sotto copertura anche per i reati di corruzione; modifica sostanziale della prescrizione (con allungamento dei tempi già lunghissimi). Il conflitto d’interessi viene poi nominato, giusto per spaventare Berlusconi, dal momento che non c’è alcuna proposta concreta.

Una volta indicati gli obiettivi il diktat viene presentato sotto forma di appello, con tanto di punto esclamativo: “realizziamoli per il bene superiore degli italiani!”. Bene superiore che ha un solo interprete: il Movimento e di conseguenza il caro leader (detto alla nord-coreana) ne è l’autentico interprete.

Le uniche proposte concrete, dunque, al di là delle affermazioni generiche ricalcano le proposte più controverse avanzate dal M5S in campagna elettorale.

Qui non si tratta di parlarsi, cosa sacrosanta già contenuta nel nome stesso della nostra maggiore istituzione democratica: il Parlamento che, appunto, è il luogo del dialogo. Se il M5S l’avesse imparato sarebbe un bel passo in avanti, effettivamente. L’impressione che si ricava dalla lettura delle lettera è tuttavia diversa: che si tratti di un proposito furbesco affinché il Pd sia costretto a bocciare il programma populista per poi additarlo come il solito amico di Bruxelles, dei poteri forti e protettore dei corrotti. Per dire, in una nuova campagna elettorale che il Pd vuole affamare il popolo e proteggere i disonesti.

La sfida riformista del Pd deve essere ambiziosa e radicale, e deve anzitutto occuparsi di ridurre le ingiustizie e le diseguaglianze, ma non può poggiare sul terreno fragile e scivoloso della demagogia populista che ne negherebbe la stessa ragion d’essere.

I paragoni con la Germania sono del tutto impropri: lì si trattava tra due forze politiche che, pur divise da un’aspra contesa elettorale, avevano governato insieme per moltissimi anni. E che dunque avevano margini di compatibilità molto larghi. La Spd e la Cdu, per governare insieme, non hanno dovuto tradire la loro natura, ma ricercare in punti di intesa che anni di governo comune hanno lasciato nel Dna di entrambe le forze politiche.

L’offerta del M5S punta invece al cuore stesso della funzione del Pd, proponendosi come il “purificatore” e concependo il contratto di governo come il sacro lavacro ove i dem dovrebbero mondarsi dai peccati e risorgere così a nuova vita nel paradiso a cinque stelle. D’altro canto, difficilmente il Pd può considerare ricevibile l’appello di Di Maio. Dovrebbe allora rovesciarne la logica: una vera trattativa infatti potrebbe partire solo dall’azzeramento di ogni pretesa su Palazzo Chigi, da un giudizio non negativo sulle principali riforme realizzate dai governi a guida Pd, pur individuando criticità e possibili correzioni, su una serie di proposte comuni realizzabili senza smantellare i conti pubblici. Solo se il M5S accettasse queste condizioni il dialogo avrebbe un senso.

Sullo sfondo, a rendere ancora più impervio il cammino di una simile intesa, lo scenario di un centrodestra trionfante anche in Friuli Venezia Giulia, con la Lega che ha messo il turbo (i sondaggi la danno sopra il 20%). Come potrebbe nascere un governo avendo contro una coalizione che, governando insieme il cuore del Nord ricco e produttivo, dimostrerebbe di essere una coalizione non posticcia e di raccogliere il consenso della maggioranza relativa degli italiani?

Non è certo uno scenario di cui gioire ma in democrazia le scelte degli elettori devono sempre essere rispettate. Lasciamo perdere il M5S, il cui scopo è unicamente la conquista del potere, “con chiunque, comunque e quantunque” come direbbe Cetto La Qualunque. Ma il Pd? Apparirebbe come il partito che è disposto a tutto, anche a essere umiliato, pur di non lasciare il governo.

Questi i dilemmi che si porranno alla prossima direzione del Pd. Sono ardui, ma ineludibili.