Razzismo, un’altra possibilità per Fatima: andrà a Firenze per lavorare

Fatima Sy, la senegalese di 40 anni che ha raccontato di non esser stata confermata nel suo impiego in un istituto per anziani di Senigallia (Ancona) per il colore della sua pelle, “verrà a Firenze in settimana. Modi e tempi non saranno resi noti. Non avrà favoritismi rispetto ad altre lavoratrici e ad altri lavoratori. Se lavorerà bene avrà un’opportunità. Altrimenti no”. Lo annuncia su Facebook Massimo Mattei, imprenditore del settore assistenza anziani ed ex assessore comunale di Firenze che sempre su Facebook, aveva dato notizia dell’intenzione di offrire alla donna un’opportunità di lavoro.”Odio il razzismo – aggiunge Mattei – e tanto mi è bastato per scrivere quel post. Poi sarà il lavoro serio e quotidiano a dare la migliore risposta. Ho avuto almeno duecento messaggi privati. Soltanto una ventina vergognosi ed offensivi. Forse c’è ancora speranza mi viene da pensare”.

Che cosa era successo?

La donna quest’estate avrebbe dovuto occuparsi dei servizi ausiliari nella casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia. Da due giorni era in prova, ma si è vista sfuggire la stipula del contratto per le lamentele e i commenti razzisti di alcuni anziani. “Da una nera non mi faccio toccare” avrebbe infatti detto un’ospite a quanto riferisce Mario Vichi, presidente della Fondazione Mastai Ferretti.

Fatima, madre di due bimbi che vivono in Senegal, dopo alcune giornate di lavoro, a seguito delle critiche e dei commenti razzisti non ha avuto il lavoro. La Cooperativa ha deciso di non confermarla nella Casa di riposo e di “inserirla in un’altra realtà meno ostile”. Alla donna è stata trovata un’altra occupazione ma sul caso è scoppiata la polemica, sollevata dal Corriere Adriatico. Ma Fatima non ci sta: “Quando sono andata lì, non ho mai ricevuto alcun tipo di commento razzista, anzi dopo soli quattro giorni gli anziani mi riconoscevano e mi chiamavano per nome. A mio avviso qualcuno non si è comportato in modo leale”.

“Non è nello spirito dell’Opera Pia discriminare, da noi lavorano persone di sette, otto nazionalità diverse e abbiamo più di 15 dipendenti di colore” ha dichiarato Mario Vichi che parla di un cortocircuito di comunicazione tra l’Opera Pia e la Cooperativa. Il presidente dell’Opera Pia assicura che prenderà provvedimenti insieme alla Cooperativa ma precisa: “Hanno deciso senza informarmi ed è nata questa situazione spiacevole ma dobbiamo anche rispettare gli ospiti della casa di riposo, alcuni sono molto anziani o malati e non possiamo rimproverarli per quello che dicono”.