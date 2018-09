Milleproroghe, Renzi: “Avete ingannato i cittadini”

E’ l’ex premier Matteo Renzi a prendere per il Pd la parola al Senato sul Milleproroghe. Un decreto a cui il Pd si opposto fermamente sia alla Camera che al Senato e che soprattutto sui vaccini e sui tagli ai fondi per le periferie ha incontrato moltissime polemiche.

Renzi nel corso della dichiarazione di voto ha accusato il governo di aver “ingannato i cittadini con le promesse elettorale” e l’ha invitato a prendere una posizione, e non rinviare tutto: “E’ difficile combattere l’evasione quando il fondatore del Movimento ha particolari difficoltà con i pagamenti in nero. Il vostro Milleproroghe ad agosto è un unicum che segnala una precisa scelta politica, quella di rinviare e non dare risposte ai cittadini. Avete cominciato con il rinvio della fatturazione elettronica ai distributori; la Tap la fate sì o no? La Tav la fate sì o no? La Gronda la fate sì o no? La revoca della concessione ad Autostrade la fate sì o no? La cancellazione della legge Fornero sì o no? La Fate la flat tax al 15% la fate sì o no? Il reddito di cittadinanza a 780 euro lo fate sì o no? Il Milleproroghe è il desiderio di rinviare. Il vostro parlare sia ‘sì sì, no no’ – dice citando il Vangelo -. Il governo ha punti di riferimento televisivi: a Palazzo Chigi c’è un ex del Grande Fratello, il ministro dell’Interno ha aperto un avviso di garanzia come fosse stato C’è posta per te. Le vostre promesse elettorali sono degne di uno Scherzi a parte, perché hanno ingannato i cittadini. E non sarà la maleducazione di qualche interruzione a negare la realtà”.

La risposta a Salvini sulle periferie

Sul taglio ai fondi alle periferie poi ha voluto rispondere al vicepremier Salvini che aveva dichiarato: “Basta progetti alla renziana”, spiegando come e quando è nato il provvedimento: “Nel 2015, quando tutti i governi europei mettevano più soldi sulla sicurezza, noi abbiamo fatto una scelta diversa con un investimento in cultura, educazione e periferie, ottenendo un sostanziale plauso, una condivisione. E invece con il Milleproroghe intervenite sulle periferie, con il risultato che oggi l’Anci ha lasciato la conferenza unificata dicendo al governo che stava venendo meno al rapporto di lealtà tra istituzioni. Voi non state togliendo i soldi del Pd, state togliendo i soldi ai vostri cittadini”.

Vaccini

Ma l’attacco più duro al governo lo rivolge sui vaccini: “Avete fatto una cosa truce, avete fatto scrivere un decreto agli sciamani, avete messo in discussione la scienza e la ricerca. Fate i no vax con i figli degli altri perché voi dite che vaccinate i vostri figli, ma non vi preoccupate dei più deboli che non potranno andare a scuola. Quella del Pd è stata una battaglia di civiltà sulla quale è la società civile a dover intervenire. Ringrazio Ivan Zaytsev che ha avuto il coraggio nonostante gli haters di dire che lui la sua principessa l’avrebbe vaccinata senza paura delle reazioni, è stata la più bella schiacciata che ha fatto”. E poi un attacco ai giornali che non hanno dedicato molto spazio alla questione: “Dove sono i grandi giornali? Solo il New York Times ha fatto un pezzo di grande intensità prendendo in giro l’Italia, purtroppo. Ognuno di voi senta la responsabilità di votare pro o contro i propri figli, il tempo sara’ galantuomo, vi auguriamo che non vi accorgiate tra qualche anno di aver fatto del male ai nostri e vostri figli, perché questo non ve lo perdonerebbero innanzi tutto loro”.