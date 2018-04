Nel Pd è aperta la discussione dopo le parole di Renzi. Di Maio: “La pagheranno”,

Matteo Renzi dopo un periodo di silenzio torna a parlare da Fazio e come ci si aspettava le sue parole fanno rumore. In pratica l’ex premier chiude la porta ad una possibile alleanza di governo tra Pd e M5s, suscitando molte reazioni.

La reazione del M5s

Le parole di Renzi hanno infranto il sogno di Luigi Di Maio, che da due mesi cerca alleanze per poter andare a palazzo Chigi. Naturalmente il diretto interessato non ha preso bene il no dell’ex premier e tramite Facebook ha commentato: “Il Pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l’abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi abbiamo avuto la prova che decide ancora tutto Renzi col suo ego smisurato. Noi ce l’abbiamo messa tutta per fare un governo nell’interesse degli italiani. Il Pd ha detto no ai temi per i cittadini e la pagheranno”. Un post in cui si nota tutta la frustrazione del capo politico del M5s che vede la possibilità di andare al governo sempre più remota, e visti i risultati delle elezioni regionali di Molise e Friuli Venezia Giulia il suo bacino di voti diminuire.

Ma c’è di più dopo un periodo di pax, in cui i grillini hanno volutamente smesso la battaglia verbale con il Pd nella speranza di un appoggio ritornano gli insulti. Grillo nella tappa del suo spettacolo a Taneto di Reggio Emilia commenta: “Il Pd è morto, perché non ha narrazione, non ha storie da raccontare, è antipatico, non parla ai giovani, ha perso qualsiasi significato, è noioso, anzi è morto di noia. E noi ci vogliamo fare un governo?”.

Sui profili Facebook di militanti, amministratori e quant’altro nella galassia grillina è una sequela di insulti nei confronti di Renzi e del Pd.

Le reazioni nel Pd

Gli umori nel Pd dopo le dichiarazioni dell’ex segretario sono diverse. I parlamentari vicini a Renzi si concentrano sulla reazione di Luigi Di Maio e su quel “la pagheranno”. Teresa Bellanova scrive su Twitter: “Che dite, quel “la pagheranno” mi pare oggettivamente il miglior modo per gettare le basi per un confronto democratico, no? Non cambiano mai”. Anche Giuditta Pini commenta negativamente le parole del capo grillino: “Di Maio ieri ha mandato una lettera al Corriere per aprire al pd e spiegarci che lo faceva per il nostro bene. Alla sera, lo stesso giorno, lo stesso Di Maio, su un post ha detto che la pagheremo per le nostre malefatte (anche se sul fatto che sia sempre il Pd il soggetto i linguisti stanno discutendo visto che grammaticalmente “il Pd la pagheranno” non è italiano)”.

Stefano Ceccanti parla di un’occasione per rilanciare il sistema francese e propone l’inizio della legislatura con un governo di decantazione: “Il 18 aprile 1993 si svolse il referendum sul maggioritario che era stato anticipato dal lavoro ampiamente trasversale degli anni ’80 della Lega per l’uninominale. Forse sarebbe il caso nel Parlamento e nel Paese di rilanciare proprio ora un’iniziativa analoga rivolta a tutti per l’introduzione completa del sistema francese (semipresidenzialismo e doppio turno), mentre la legislatura può iniziare con un Governo di decantazione”.

D’accordo cor Renzi anche il ministro Carlo Calenda: “Condivido al 100% e non mi capitava da tempo. Su Repubblica avevo provato a definire contenuti Governo istituzionale e Legislatura costituente per avviare Terza Repubblica. Il Pd recupera autorevolezza se mette in campo una proposta propria non se si divide su quella degli altri”.

Critico Gianni Cuperlo sulla scelta dell’ex premier di parlare in una trasmissione televisiva piuttosto che in Direzione: “Il tema è cosa è un partito e cosa è il Pd. Renzi, come senatore, ha diritto di esprimere la sua opinione. Ma dopo risultato disastroso del 4 marzo non è stata fatta una discussione, si sarebbe dovuta convocare la Direzione tre o quattro volte e discutere insieme e invece si è rimosso tutto. Vedendo ieri Renzi sono rimasto dispiaciuto, quella discussione andava fatta in Direzione, invece commentiamo una intervista attesa come una partita di calcio, ma cosi’ un partito si spegne”.

E poi trae le conseguenze delle parole pronunciate ieri sera: “Dopo l’intervento di Renzi a ‘Che tempo che fa’, la direzione del Pd dovrebbe cambiare l’ordine del giorno inserendo la preparazione di una nuova campagna elettorale. Una cosa da far tremare le vene ai polsi. Accordo con il M5S? La verità è che non ci sono i numeri, la precondizione era la compattezza del Pd. C’è una parte che non vuole, quindi meglio non far perdere tempo al Paese”.

Duro Francesco Boccia, vicino al governatore della Puglia Michele Emiliano: “Per Renzi non è successo nulla, è fermo al 4 dicembre del 2016. Se avesse a cuore l’interesse del Paese prenderebbe in considerazione la formula dell’appoggio esterno. Facciamolo decidere al partito. E’ sempre sgradevole dire ‘io ordino ai miei di fare questo’ e gli altri eseguono – osserva -. Facciamo una discussione vera e lasciamo tutti liberi di scegliere, altrimenti questi deputati sembrano soldatini”.

Il centrodestra

Per Maurizio Gasparri Renzi ha licenziato Di Maio, ma si chiede se gli ha pagato i contributi: “I toni di Renzi sono stati molto drastici e sprezzanti, Renzi è riuscito addirittura a dire alcune verità sull’arroganza, la supponenza e l’inconsistenza dei Cinque Stelle. Insomma, Di Maio è stato licenziato, chissà se gli hanno pagato i contributi oppure gli è successo come alla colf di Fico, che pare non abbia pagato i contributi alla colf, la sua compagna, in casa dove abita lui. Sono felice sia finita questa pagliacciata di Di Maio Premier. Ora si vada alla serietà, il centrodestra ha più numeri, si dia l’incarico a un esponente di centrodestra per cercare i numeri in parlamento”.

Anna Maria Bernini chiede che si proceda con un governo di centrodestra: “Renzi ha ribadito in diretta tv la sua posizione, quella della maggioranza del Pd. No a un governo con il M5S. Il Paese non ha bisogno di questa pantomima ne’ di ulteriori perdite di tempo. Chiediamo di poter dare all’Italia un governo di centrodestra nel rispetto del voto del 4 marzo. In Parlamento si creeeranno le condizioni per andare avanti nell’interesse generale e per fronteggiare le tante emergenze da cui il Paese è oppresso e che richiedono pronte soluzioni”.

Matteo Salvini su Twitter, dopo la vittoria in Friuli Venezia Giulia scrive: “Andiamo a governare”.