Renzi mette al tappeto Marine Le Pen – VIDEO

Un accesso botta e risposta che ha tenuto incollati i francesi davanti all tv. E’ questo quello che è andato in onda tra Matteo Renzi e Marine Le Pen in diretta al talk-show francese ‘L’Emission politique‘ della tv pubblica France 2. E’ una delle trasmissioni più note, condotta ieri sera per l’ultima volta dalla popolare giornalista Léa Salamé, prima della pausa che si è autoimposta per correttezza non appena il suo compagno Raphael Glucksmann ha annunciato la candidatura alle europee in una lista di sinistra. La puntata di ieri sera ha visto il duello in diretta tra Marine Le Pen e Nathalie Loiseau, la ministra per gli Affari europei, che alla fine del dibattito ha dichiarato che si presenterà alle elezioni, “ed è stata lei a convincermi, per combattere le sue idee, Madame Le Pen”

Ma c’è stato spazio anche per un interessante scambio tra Le Pen e Renzi, in collegamento da Londra, che ha parlato in francese.

“I francesi – ha detto Le Pen rivolta a Renzi, che era in diretta da Londra con lo studio parigino – potrebbero fare a Macron quello che gli italiani hanno fatto a lei”. “Lei non conosce l’Italia – ha risposto l’ex leader del Pd – è vero che ho perso, ma ho perso una volta, lei ha perso sempre. Lei è la donna in politica che ha perso di più e parla di me come di quello che è stato sconfitto. Studi le cose italiane prima di parlare”.