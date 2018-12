Gli ex renziani vanno su Martina. Ma non tutti

Singolare situazione, quella della (finora) maggioranza del Pd, la componente renziana, che si trova improvvisamente senza un candidato alla segreteria. E dunque alla fine è come un male minore la scelta di convergere su Maurizio Martina, che di Renzi fu pure il vice e al quale è riconosciuto senso di abnegazione ma che soprattutto simboleggia un filo di continuità con la stagione renziana. La componente, anche se se non all’unanimità, ha dunque scelto in prevalenza il sostegno all’ultimo segretario.

Esponenti importanti invece hanno insistito per una candidatura dell’area. Per rendere chiaro che la componente renziana continua a esistere. Sono, diciamo così, alcuni dei renziani più renziani, Ascani, Bellanova, Ceccanti, Giachetti, Marco Di Maio. L’idea è quella di un ticket Giachetti-Ascani. Ma il tempo per la presentazione scade domani alle 12.

Ma come detto la linea è quella sintetizzata da Andrea Marcucci, per il quale bisogna “convergere su Martina per rafforzare il riformismo e impedire abiure”.

Sulla stessa linea Lorenzo Guerini, che tutti hanno ringraziato per l’infaticabile compito di tenere unita la componente e non solo, che aveva introdotto la riunione proprio con questa proposta, Lele Fiano e altri ancora. Ma esiste anche il rischio – si è fatto notare non senza fondamento – che Martina perda e che dunque i renziani finiscano per diventare “la minoranza della minoranza”, non esattamente un trionfo.

Nessuno è in grado di dire quanto oggi conti la (ex) componente renziana, né nei circoli né soprattutto che impatto possa avere sul più largo popolo delle primarie. Insomma, quanto si è avvantaggiato oggi Maurizio Martina? Certamente, l’ex segretario sta costruendo una tela importante di consensi di dirigenti di prima fila (da Delrio a Richetti, da Orfini alla Serracchiani a Guerini) ma non è detto che tutti i renziani lo voteranno: con l’aria che si respira è ovvio che si assisterà di fatto a un sostanziale “rompete le righe”. Chi può escludere che qualche renziano voti per Zingaretti? Una linea soft verso il governatore del Lazio è stata attribuita a Luca Lotti, peraltro oggi assente come Maria Elena Boschi.

Lui, Renzi, sta a guardare il suo partito avvilupparsi in questa strana dinamica comgressuale. Uno scontro Zingaretti-Martina non è esattamente una conta fra “sinistra” e “destra” o fra “riformisti” e “rivoluzionari”. E tuttavia la posizione emersa dalla riunione dei renziani è sostenere Martina come alternativa riformista al governatore dl Lazio.