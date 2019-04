Ripartire dai luoghi della nostra memoria per un’Europa libera e democratica

Piove a dirotto su Sant’Anna di Stazzema. Le gocce cadono sui nostri cappotti mentre ci avviciniamo al Monumento Ossario dedicato alle vittime di una delle stragi più infami dell’occupazione nazifascista, dove ho avviato simbolicamente questa mia campagna elettorale per le elezioni europee.

Anche cinque anni fa, quando per la prima volta mi sono candidato all’europarlamento, iniziai il viaggio da qui. A due giorni dal 25 aprile, ho voluto iniziare qui, simbolicamente, l’avventura che mi vedrà protagonista nelle prossime settimane. Per ricordare ancora una volta le vittime innocenti Sant’Anna, protagoniste loro malgrado del punto più basso della storia d’Europa.

È a loro, ai 560 innocenti – di cui 130 bambini – che ho rivolto il mio pensiero, deponendo sul sacrario un mazzo di fiori avvolti in una bandiera dell’Unione europea. Oggi più che mai è dovere di noi tutti, specie di chi si candida a rappresentare l’Italia nelle aule di Bruxelles e Strasburgo, ricordare quali sono stati i frutti frutti del nazionalismo, del sovranismo e dell’intolleranza portati alle estreme conseguenze.

È nostro dovere ricordare quei luoghi dove l’umanità è sprofondata negli abissi più profondi. È nostro dovere impegnarsi, ognuno nel proprio piccolo, per fare sì che non ci siano mai più guerre in Europa. Ed è nostro dovere, infine, dire chiaramente che l’Europa è il solo antidoto possibile a simili barbarie.

Riparto da qui, impegnandomi come e più di cinque anni fa per costruire, passo dopo passo, un’Europa che sia pienamente la patria dei popoli che la compongono.

Mi impegnerò, ci impegneremo per un’Europa libera, democratica e plurale. Mi impegnerò, ci impegneremo per un’Europa che sia patria della tolleranza, della libertà di pensiero, casa di ogni fede religiosa. Mi impegnerò, ci impegneremo per un’Europa più forte, più accogliente e più sicura per tutti e per ciascuno dei propri figli.

Oggi più che mai (ri)partire da Sant’Anna di Stazzema vuol dire prendere una posizione netta contro i sovranisti che ogni giorno negano i valori fondanti dell’Europa unita, contro la destra che non celebra il 25 aprile e neanche si vergogna più di dirlo pubblicamente.

L’eccidio di Sant’Anna rappresenta per me il punto più basso della storia del nostro continente. Una storia da non ripetere mai. Chi si permette di negare la Storia della nostra Resistenza e il dolore subìto dai nostri padri e dai nostri nonni – come ha fatto il ministro Salvini, che quest’anno diserterà le celebrazioni del 25 aprile – dovrebbe venire qui almeno una volta nella vita. Dovrebbe venire qui e percorrere il sentiero nel bosco, vedere coi propri occhi l’Ossario in cima alla collina, leggere in silenzio la lapide coi nomi e cognomi delle 560 vittime della follia nazista.

A 75 anni dalla Liberazione della Toscana è stato emozionante rinnovare il mio impegno per l’Italia e per l’Europa proprio da lì. È infatti dalle ceneri di quel disastro che è nata l’idea di un’Europa unita, è da quelle vite spezzate che è spuntato il germoglio della pace nel nostro continente.

È stato emozionante farlo insieme ad un gruppo di amici, di ragazze e di ragazzi figli dell’Unione europea: una generazione nata in un continente in pace, senza muri né confini… come deve restare anche nei prossimi anni! Per questo dico Europa, Avanti! Perché non dobbiamo mollare di fronte alle follie di chi vorrebbe riportarci indietro nella Storia alle sue pagine più buie. Perché il sogno dei nostri padri è ancora l’unico orizzonte possibile per i nostri figli.