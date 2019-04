Zingaretti: “Lavoro e salari sono le nostre priorità: 5 proposte per voltare davvero pagina”

Non si può rimanere a guardare. Bisogna dire chiaramente agli italiani che c’è un’alternativa ai continui balletti tra Di Maio e Salvini e che, dopo la Brexit, un’Italexit non è una possibilità da prendere in considerazione. C’è da lavorare, c’è da rimboccarsi le maniche e c’è da dimostrare un’idea diversa di Paese. Per questo Nicola Zingaretti, in un colloquio con il Corriere della Sera, lancia un programma in 5 punti per ‘voltare pagina’.

Quasi una risposta a distanza ai cinque punti su cui Luigi Di Maio intenderebbe aprire un confronto con il centro sinistra. La prima proposta, scandisce Zingaretti, è quella del “lavoro giusto. Dobbiamo aumentare i salari medio-bassi in particolare per le famiglie perché le persone non ce la fanno più. E proponiamo un taglio netto del cuneo fiscale sul tempo indeterminato. Inoltre vogliamo favorire l’occupazione di donne e giovani, aumentare le indennità per i tirocini (come abbiamo fatto nel Lazio), fare una legge sull’equo compenso e cercare con le parti sociali un accordo sul salario minimo in quei settori non coperti dai contratti collettivi nazionali”. Il secondo punto? “L’obiettivo è rilanciare gli investimenti pubblici e privati per aumentare la crescita economica e l’occupazione. Dobbiamo stabilizzare gli incentivi agli investimenti del piano Impresa 4.0, in particolare nel Mezzogiorno, favorire il trasferimento tecnologico e varare un provvedimento straordinario “taglia burocrazia” per le imprese basato sul silenzio assenso nei rapporti con la Pa. E devono ripartire gli investimenti pubblici sulle infrastrutture anche con l’apertura dei cantieri già finanziati”.

Il governo ha varato lo sblocca cantieri, ma per Zingaretti “quello è solo un bluff perché sblocca solo il malaffare e mette a rischio la vita degli operai con il massimo ribasso. Invece occorre portare nella Pa una nuova generazione di tecnici in grado di potenziare la capacità di progettazione delle amministrazioni, controllare e accorciare i tempi delle procedure. E dobbiamo anche semplificare i regimi autorizzatori delle opere, un sistema fondato sul “parere di competenza” è una follia”.

Poi scuola e sanità sul cui il Partito Democratico puntano molto: “Dobbiamo far ripartire su entrambi i fronti la mobilità sociale, in un tempo in cui le eredità familiari e geografiche segnano ancora i destini delle persone. Portiamo al 4% del Pil le risorse investite sull’istruzione pubblica, per potenziare i servizi per l’infanzia, ridurre la dispersione scolastica, estendere il tempo pieno e attivare una dote per i giovani provenienti da famiglie meno abbienti attivabile a 18 anni per finanziare un progetto formativo o imprenditoriale. Per la sanità, invece, serve quota 10”. In cosa consiste? Nel garantire almeno 10 miliardi in più nel triennio sulla sanità assumendo 100 mila nuovi operatori o l’universalità delle cure sarà messa in discussione. Le risorse, continua Zingaretti, “in parte sono già stanziate sia a livello nazionale che europeo, ma andrebbero usate meglio. Inoltre proponiamo il taglio dei sussidi per le attività dannose per l’ambiente; una più efficace azione di contrasto all’evasione fiscale partendo da un forte incentivo all’utilizzo dei pagamenti elettronici sui quali l’Italia è molto indietro; una rimodulazione degli incentivi fiscali diminuendo quelli per i redditi sopra i 150 mila euro. E, ovviamente, una revisione della spesa pubblica partendo anche da una rivalutazione di quota 100. Insomma, una serie di misure che ci permettano di risparmiare svariati miliardi di euro di interessi sul debito che l’attuale governo ha fatto enormemente aumentare. Per ricreare fiducia nel Paese è necessario che questo esecutivo se ne vada a casa: all’Italia non serve un governo dei selfie e del nulla”, conclude Zingaretti.

Zingaretti a Casal di Principe

“Oggi aprirò la campagna elettorale in Campania a Casal di Principe con Franco Roberti che di quel Comune è cittadino onorario. Saremo a Casal di Principe perché è il simbolo del riscatto civile che ha saputo investire sulla cultura per appropriarsi nuovamente della sua storia, della sua libertà e della sua identità”. Lo scrive su Instagram il segretario Pd: “Grazie al sindaco Renato Natale e ai cittadini di Casal di Principe oggi il nome casalesi indica i cittadini di una comunità laboriosa, forte e coesa e non più il nome di un clan camorrista. Con questa iniziativa vogliamo affermare il nostro sostegno convinto ai tanti sindaci come Renato Natale, amministratori e candidati che insieme ai cittadini si battono per la legalità come fattore di crescita economica e sociale dei propri territori”, aggiunge.