Conte lascia il Quirinale. Salvini vuole il rimpasto

Dopo la giornata di ieri che ha visto ha bocciatura al Senato della mozione Cinquestelle contro la Tav, oggi il premier, Giuseppe Conte, e i due vicepremier hanno annullato tutti gli impegni previsti in agenda. Di Maio ha visto questa mattina i capigruppo M5S Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli a Palazzo Chigi. Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha lasciato la sede del governo per recarsi al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’incontro è durato circa un’ora. Il premier, che si è mostrato sorridente, non ha risposto alle domande dei cronisti che gli chiedevano conferma del suo incontro al Colle. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto un colloquio informativo – si apprende – per fare il punto della situazione. Non si è quindi parlato di apertura di crisi e tanto meno di dimissioni del premier.

Si sa che Salvini minaccia la crisi chiedendo al premier la testa di alcuni ministri per continuare. Da mesi un copione consolidato, ma il suo consenso elettorale sancito prima alle Europee e che gli ultimi sondaggi danno inalterato o in crescita, gli consentono di fare il bello e il cattivo tempo.

Dall’altra parte c’è il M5s. Il calo di consensi in questi mesi li ha resi la spalla perfetta di Salvini. E’ la forza politica che più teme il voto, quella che ha più da perdere. Anche questa volta ricuciranno, facendo ulteriori concessioni al leader leghista, che conscio di questo alza ogni giorno l’asticella.

Le teste che più di tutte sono sulla graticola sono quelle di Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. Anche il “tecnico” Giovanni Tria non gode delle simpatie leghiste – e in più occasioni è stato bypassato, come negli incontri al Viminale con le parti sociali -. Ci sono anche Alfonso Bonafede, con cui Salvini ha litigato in alcune occasioni e Sergio Costa. In pratica il leader leghista vuole smontare i ministeri grillini, umiliare Di Maio e il M5s.

In mattinata Luigi Di Maio, aveva convocato a Palazzo Chigi i capigruppo di Senato e Camera. E si era detto “stanco” sul “dibattito” in corso tra lui e il leader leghista “sulle poltrone”. La possibilità più accreditata al momento è che in caso di crisi ci sarebbe un esecutivo tecnico che, secondo il M5S, sarebbe “una follia”.

Rimpasto o voto è un alternativa lose-lose, direbbero nei paesi anglosassoni, per il M5s. In pratica qualunque decisione per Di Maio è ormai perdente. Il capolavoro politico del leader grillino è sotto gli occhi di tutti e ormai non ha alternative valide.

La macchina propagandistica della Lega ha surclassato quella del M5s, che fino ad un anno fa sembrava un’armata invincibile. Salvini continua con la sua propaganda e già ieri ha provato a buttarla sul fare. Da Sabaudia ha ribadito: “Non sono fatto per le mezze misure, o facciamo cento, o si vota. Star lì a scaldare la poltrona non fa per me. Sono tre giorni che non dormo. Quando senti la responsabilità sulle spalle non è semplice. Vi do la mia parola che quello che farò non sarà nell’interesse del mio partito ma per il Paese. Speriamo di fare tante cose. Nelle prossime ore si decideranno tante situazioni. Conto di farlo con la coscienza a posto, senza avere padrini e padroni”.

Ha continuato a dire che non è questione di rimpasti o di poltrone, ma che gli sta a cuore l’interesse del Paese, ma la verità è che vuol passare all’incasso, conscio della sua forza nei confronti del M5s. Rimpasto o elezioni. L’Italia è ferma e loro continuano nel gioco di potere che continua a mandarla a fondo.

