Spiragli diplomatici: c’è spazio per i negoziati?

A meno di 24 ore dai raid si Stati Uniti, Francia e Regno Uniti su tre centri di ricerca e stoccaggio di armi chimiche in Siria, si è verificata una forte esplosione a Jabal Azzan, nelle vicinanze di Aleppo. Lo riferiscono alcuni media in lingua araba, secondo cui sarebbe stato colpito un deposito di armi o una base iraniani. Alcuni media siriani sostengono che sarebbe stato un raid aereo israeliano. Il deposito, che sembrerebbe essere uno dei più grandi del paese, sarebbe stato utilizzato da alcune milizie iraniane e filo-iraniane, come gli sciiti di Hezbollah, presenti in Siria al fianco del presidente Bashar al Assad. L’emittente satellitare “Sky News Arabia” ha riferito che l’esplosione è stata probabilmente causata da un attacco aereo lanciato da un velivolo non identificato. L’emittente libanese “Al Mayadeen” ha riferito che per Hezbollah non si è trattato di un attacco militare, ma di esplosioni controllate vicino al sito. L’emittente turca “Cnn Turk” ha riferito della morte di almeno 20 persone nell’esplosione vicino ad Aleppo. Per i media turchi l’esplosione invece è avvenuta in un campo di addestramento di combattenti iraniani a sud di Aleppo. Finora non ci sono conferme ufficiali.

Avvio di negoziati?

Quello che invece si sa con certezza è che i tre alleati – Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna – hanno presentato al Consiglio di Sicurezza dell’Onu una nuova risoluzione per indagare sull’uso di armi chimiche in Siria. Potrebbero iniziare presto (forse già domani?) i negoziati per la risoluzione sulla situazione in Siria. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dall’agenzia di stampa russa “Tass“, senza spiegare quando la risoluzione potrebbe essere votata. I tre paesi hanno fatto circolare un progetto di risoluzione sulla Siria multiforme, che riguarda le armi chimiche, la situazione umanitaria e l’aspetto politico della crisi, secondo quanto riporta la stampa internazionale. Tra i punti previsti dalla risoluzione, la creazione di un nuovo meccanismo di indagine sull’uso di armi chimiche.

E’ la prima volta che un testo onnicomprensivo che riunisce aspetti diversi viene presentato al Consiglio di sicurezza dopo oltre sette anni di guerra civile.

L’aggressione secondo Mosca

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Le due parti, come riferisce un comunicato stampa del Cremlino, hanno concordato di intensificare la cooperazione bilaterale per una soluzione politica alla crisi siriana. Russia e Turchia credono che, alla luce di quanto accaduto, “sia necessario intensificare la cooperazione bilaterale per ottenere tangibili progressi nel processo di stabilizzazione politica in Siria”. Il presidente russo ha inoltre ricordato come le azioni dei paesi occidentali costituiscono una evidente violazione della Carta delle Nazioni Unite e delle norme e principi fondamentali del diritto internazionale. Per questo la Russia ha proposto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu una risoluzione per “condannare l’aggressione contro la Siria”. Il testo ha ottenuto tre voti a favore (Cina, Bolivia e Russia), otto contrari e quattro astenuti. Per essere approvato, il testo doveva ottenere nove preferenze.

Dal punto di vista arabo

Il raid congiunto sarà con ogni probabilità uno dei temi principali al centro del 29mo summit della Lega araba, previsto a Dhahran, in Arabia Saudita. Tra gli argomenti che affronteranno i leader arabi anche il conflitto israelo-palestinese, gli attacchi dei ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen verso l’Arabia Saudita, e la crisi in Libia, in un momento in cui aleggia il mistero sul destino dell’uomo forte della Cirenaica, generale Khalifa Haftar.

Infine, i leader arabi discuteranno l’integrazione economica degli Stati membri della Lega araba, che non si è mai concretizzata, malgrado numerosi accordi firmati. Secondo alcuni analisti, quello di oggi sarà uno dei vertici più difficili del consesso araba dalla sua costituzione 67 anni fa.

Foto Ansa