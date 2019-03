Un corposo sondaggio per capire cosa pensino dell’Unione Europea i cittadini di Italia, Spagna, Germania, Francia, Austria e Polonia e cosa voteranno all’appuntamento di maggio che rinnoverà il Parlamento europeo.

Si tratta della ricerca “Change, l’Europa alla prova del cambiamento”, promossa da Swg in collaborazione con altri quattro istituti di ricerca, e condotta con domande e criteri omogenei in tutti i sei paesi dell’UE. Un’ottima bussola, insomma, per capire meglio il sentiment degli elettori e sicuramente uno strumento prezioso per gli esperti di marketing politico. Apriamo, dunque, le 39 pagine della sintesi della ricerca: i dati più forti, quelli che fanno da filo rosso, sono segnati da due coppie di parole-chiave: sovranismo e populismo; popolo-élite.

Sovranismo-Populismo, Popolo-Élite

Il clima è teso, le paure sono forti, legate in particolare a due elementi avvertiti come pericoli reali e incombenti; migrazioni e povertà. I cittadini europei hanno timore di flussi migratori incontrollati che minano le basi della cultura e della civiltà occidentale, e al tempo stesso avvertono un cambiamento in peggio della propria situazione economica.

Ecco perché nelle sei nazioni esaminate, lo stato d’animo di buona parte dei cittadini-elettori è che il divario fra popolo ed élite si sia allargato ancora che troppe siano le differenze sociali.

Il tema del popolo contro l’élite caratterizza tutti i Paesi analizzati: siamo ovunque sopra il 60%, tranne in Polonia dove è comunque al 50%. In Italia si registra un 67%, mentre “La Francia – spiega Enzo Risso, direttore scientifico di Swg – è il Paese dove lo scontro è più forte e si capisce perché nasce qui il movimento dei gilet gialli“.

I dati si stagliano sullo sfondo di una generale “bocciatura della classe dirigente”. Gli italiani, per esempio, non promuovono nessuno e in una scala da 1 a 10 non concedono il 6 politico a nessuna categoria, tra medici, giornalisti, politici, gerarchia ecclesiastica, sindacati o uomini d’affari.

Fattori esplosivi, si potrebbe dire, che in altre epoche hanno dato vita a confitti bellici e veri e propri rivolgimenti mondiali.

Complessivamente, il sentiment che i cittadini dei sei paesi esprimono è negativo, con punta massima dell’87% in Francia e 86% in Spagna, e un livellamento fra il 53% e il 67% negli altri quattro paesi.

Interessante andare a vedere un’altra scheda, quello che entra nel merito del tipo di sentiment: ad esternare “rabbia, disgusto e paura” sono buona parte della popolazione, ma tali emozioni sono in particolare espresse dai ceti popolari. In Italia, ad esempio, la media è del 32% ma sale al 40% fra i ceti popolari.

Questa tendenza non solo accomuna tutti i sei paesi dell’Unione ma la ritroveremo come denominatore comune in tutte le risposte date dal campione della ricerca. La spinta a un cambiamento radicale, ad esempio, è molto più forte tra il ‘popolo’ piuttosto che nelle cosiddette ‘élite’, che sembrerebbero, così, più propense a difendere lo status quo.

Migranti, i ceti popolari favorevoli a respingimenti e ‘prima noi’

Allo stesso modo, la scelta di respingere i migranti in Italia trova d’accordo il 39% degli intervistati, ma la percentuale sale a un preoccupante 49% nei ceti popolari e questo dato è ancora più forte se si va a controllare a quanti convince l’idea del ‘prima noi’ rispetto ai migranti.

Ebbene, in Italia il ‘prima noi‘ convince ben il 64% dei cittadini, con un picco del 68% nel ‘popolo’. E non siamo i soli a pensarla così. Nella Francia dei ‘gilet gialli’ il 79% dei francesi è d’accordo col ‘prima noi’ e la percentuale sale all’81% fra i più giovani e al’82% fra i ceti popolari.

Del resto, Francia e Italia sono le nazioni che più si riconoscono nel termine ‘populismo‘, anche se sono i due paesi dove più resiste il sentimento europeista. Da osservare che la sirena della Brexit convince sempre meno: appena l’8% in Italia, mentre tocca l’apice in Francia ma solo con il 17%.

Il voto per le elezioni europee

Secondo il sondaggio, se il voto per le elezioni europee fosse oggi, in Italia la Lega diventerebbe il primo partito (e sarebbe il secondo nell’Europarlamento con un solo seggio in meno della Cdu tedesca) a spese del calo consistente di Forza Italia. Il Pd tallona il Movimento Cinque stelle: i pentastellati perdono ben dieci punti percentuali e sarebbero secondi rispetto ai dem di Zingaretti solo per poco più di due punti.

Il confronto con le elezioni politiche di un anno fa dimostra come le mosse di Salvini stiano funzionando e abbiano portato la Lega ad essere la prima formazione politica in Italia, quasi raddoppiando i consensi (dal 17,4%, del 4 marzo 2018, al 33,4%; del sondaggio).

“Capitalizzando la strategia basata su controllo dell’immigrazione e sicurezza – ha sottolineato Rado Fonda, research director di SWG – la Lega assorbe voti da Forza Italia e in misura minore dal M5S, ma recupera anche molti voti dall’astensionismo, ottenendo quello che se confermato sarebbe il suo massimo storico“.

In caduta libera il M5S, che perde un terzo degli elettori rispetto alle politiche dell’anno scorso e passa dal 32,7% al 22,1%, mentre è in saluta, e sta accorciando le distanze il Pd, grazie anche all’effetto primarie, e risale al 19,8%, superando di 1,1 punti il risultato del 4 marzo 2018.

La nuova maggioranza a Strasburgo

Se le cose stessero così, nell’Europarlamento di Bruxelles e Strasburgo per avere una futura maggioranza non basterà più l’intesa tra popolari e socialisti, ma saranno necessarie altre maggioranze con i liberali di ALDE (in forte crescita grazie alla possibile confluenza di En Marche di Macron) oppure con i Verdi.

Nella presentazione della ricerca in Italia, al Centro Studi Americano di Roma, è intervenuto il candidato del PSE alla presidenza della Commissione europea, Frans Timmermans: “Da socialista – ha detto – non accetterò mai l’appoggio dell’estrema destra per avere una maggioranza. Cinque anni fa l’attuale capo della Commissione, Jean-Claude Juncker del Ppe ha detto che non avrebbe mai accettato il sostegno dell’estrema destra, ma perché il Ppe questo non lo dice più?”.

“Anzi – ha incalzato Timmermans – vediamo che il Ppe si sta spostando sempre più a destra, per esempio basta vedere quello che sta facendo Tajani, che cerca una coalizione con Salvini“.